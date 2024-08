Zo kun je samenwonen zonder gek van elkaar te worden

Dus, je overweegt om te gaan samenwonen met je partner. Je woont tenslotte al praktisch samen en het vooruitzicht dat je de rekening kunt splitten is sterker dan je mogelijke angsten over compatibiliteit op de lange termijn. De volgende stap is natuurlijk om het officieel te maken.

Er zitten heel wat voordelen aan samen gaan wonen: je hoeft niet meer je halve vrijdagavond te verspillen aan naar je geliefde toe reizen. Je kunt nu gebruik maken van dat nice koffiezetapparaat dat diens ouders als Kerstcadeau hebben gegeven en je hoeft je ook geen zorgen meer te maken over extra onderbroeken die wel eens zin hebben om net uit je tas te vallen als je in de bus zit.

Met het oog op de explosieve stijging van voedsel-, energie- en huurprijzen is de druk om een huisgenoot te vinden nog nooit zo hoog geweest. Uit een enquête uit 2021 bleek dat 18 procent van samenwonende stellen bij hun partner is ingetrokken omdat het “financieel voordelig” is (wie zei dat de romantiek dood is?).

In 2022 waren er meer dan 28 aanvragers voor elke beschikbare huurwoning in het VK, met prijsstijgingen van meer dan 10 procent sinds de coronamaatregelen zijn afgeschaft. In de VS stond de stijging van de huurprijzen aan het eind van 2021 en het begin van 2022 op 11,6 procent, bijna drie keer zoveel als wat het in de vijf jaar voor de pandemie was, aldus het Harvard Joint Center for Housing Studies. Gezien huisbazen tegenwoordig eerder koppels als huurders aannemen blijkt samenwonen steeds meer een goeie zet te zijn als je geld wilt besparen.

Eén ding is zeker: je wil niet al je geld en moeite in het vinden van een huis steken om er vervolgens achter te komen dat je de persoon met wie je nu contractueel gezien moet samenwonen, eigenlijk niet kunt uitstaan. Ik sprak samenwonende stelletjes en een relatie-expert om erachter te komen wat hun geheim is voor die succesvolle volgende stap.

1. Maak jezelf niet wijs dat er niks gaat veranderen

“Je kunt niet langer alleen aan jezelf denken,” zegt Brad Thomas, een 28-jarige business manager uit Manchester die eerder dit jaar bij zijn vriendin introk. “Als je de melk opmaakt, of de wc-rol, dan moet je bedachtzaam zijn tegenover de andere persoon en niet vergeten te communiceren omdat je eigenlijk als een team moet functioneren. Je moet wel echt wat aanpassingen maken aan de manier waarop je denkt.”

Als je na werk nog wat drankjes gaat doen, of als je iemand wil uitnodigen om te komen eten, dan moet je ook nadenken over de zorgen en wensen van de andere persoon. Wat je eet, hoe laat je opstaat, hoe laat je naar bed gaat, wat je in het weekend gaat doen – dat is nu allemaal niet alleen meer aan jou. Het kan even duren voordat je hebt uitgevogeld wat goed werkt in jouw relatie, maar je komt er wel. Of je maakt het uit.

“Meer tijd met elkaar doorbrengen en je aanpassen aan elkaars gewoontes vereist natuurlijk wat compromis,” zegt relatieconsultant Ellie Turner. “Het is belangrijk om te communiceren en om vanaf het begin gezonde grenzen te stellen, aangezien het veel moeilijker is om na langere tijd nog je gedrag te moeten aanpassen.”

Weet je nog dat ene waardoor je aanvankelijk zoveel van je partner bent gaan houden? Die schattige geluidjes die ze in hun slaap maken of hun obsessie met The 1975. Ja, het kan dus zijn dat je daar een hekel aan gaat krijgen.

2. Stel grenzen

Als je gaat samenwonen ga je waarschijnlijk elkaars grenzen overschrijden en elkaar kapot irriteren zonder dat je het doorhebt. Als je het er niet over hebt kan je partner niet weten dat je wat tijd voor jezelf nodig hebt als je thuiskomt van werk of dat er even een seintje moet worden gegeven als de after zich naar jullie huis verplaatst.

“Wees open en eerlijk in de communicatie zonder dat je de ander van dingen gaat beschuldigen,” zegt Turner. “Als dingen onbesproken blijven dan kan er bitterheid ontstaan; partners kunnen dan passief-agressief gaan doen als ze niet goed weten hoe ze het gesprek direct moeten aangaan.”

Ze gaat verder: “Je kunt niet verwachten dat iemand op precies dezelfde manier als jij leeft, dus het is belangrijk om respect voor elkaar te jebben en elkaars behoeftes te bespreken in plaats van dat je verwachtingen opstelt over hoe de ander zich zou moeten gedragen. Wees ook voorzichtig met hoe je dit met je partner bespreekt om te voorkomen dat die zich ineens defensief opstelt.”

3. Bepaal hoe je de financiën wil verdelen

Als het eenmaal tijd is om de rekening te betalen moet je niet raar opkijken als je ineens aan het kibbelen bent zoals je nog nooit hebt gedaan. Vergeet niet – samenwonen met je partner is niet alleen een persoonlijke verbintenis, maar ook een financiële.

“Mijn partner had een bepaald maandbudget dat ze comfortabel kon gebruiken,” legt Thomas uit. “Voorheen woonde ik op mezelf, dus samenwonen zou financieel gezien voordeliger zijn voor mij; ik wilde dus met liefde het verschil dekken en meer huur betalen. We splitsen onze rekeningen 50/50, maar hebben wel onze verschillende inkomens in overweging genomen om het algemeen rechtvaardig te maken. Bijvoorbeeld, als ik het avondeten betaal koopt zij later nog wat snacks.”

Bepaal, liefst al voor je de sleutels krijgt, hoe je de huur, rekeningen en gedeelde uitgaven wil verdelen. Gaan jullie je financiën combineren? Ga je samen meubels kopen of haal je alles bij IKEA? Een budget opzetten en eerlijk tegen elkaar zijn kan voorkomen dat geldgerelateerde gesprekken niet uit de hand lopen.

4. Bepaal hoe je de taken wilt verdelen

Er is een goeie kans dat je het niet eens gaat zijn over over hoe vaak je het beddengoed moet vervangen of over hoe lang de vieze vaat kan blijven staan. Compromis en communicatie zijn ook hier je beste vrienden: misschien houdt een van jullie wel van stofzuigen, en gaat de ander stiekem best wel goed op lange haren uit het doucheputje halen.

Toen Abi Herbert (25) tweeëneenhalf jaar geleden bij haar partner introk hadden ze in het begin een gesprek over welke huishoudelijke taakjes ze het vervelendst vonden. “We kregen op een gegeven moment door dat een hoop dingen die de ene persoon echt haat voor de andere persoon best prima zijn om te doen,” legt de PR-specialist uit Birmingham uit.

“In plaats van dat we het om de beurt doen zijn we gewoon apart verantwoordelijk voor bepaalde dingen; daarmee beperk je de hoeveelheid gekibbel omdat er maar weinig momenten zijn waarbij je moet bepalen wiens beurt het was om iets te doen of dat de een vaker iets doet dan de ander. Persoonlijk vind ik het heerlijk dat ik nooit het afval weg hoef te brengen.”

5. Neem wat tijd voor jezelf

Dat je nu samenwoont hoeft niet te betekenen dat je ook onafscheidelijk bent. Je wil niet dat het constante samenzijn leidt tot wederzijdse afhankelijkheid. Plan één à twee avonden in waarop je wat met vrienden gaat doen of in aparte kamers tv kijkt. Vergeet niet, afstand versterkt de liefde.

“We hebben een jaar in een langeafstandsrelatie gezeten voordat we gingen samenwonen, dus in het begin was het echt rozengeur en maneschijn,” zegt Herbert. “Veel samen pizza eten op de grond in die eerste paar maanden en gewoon helemaal geobsedeerd zijn met elkaar.”

Toen de lockdown eenmaal minder zwaar werd begonnen Herbert en haar partner echter weer meer hun eigen ding te doen. “In het begin voelde het een beetje alsof we alles samen moesten doen, wat zeker niet gezond was – maar ik zou zeggen dat we die balans nu wel beter weten te vinden,” zegt ze. “Ik zou niet kunnen leven met iemand die verontwaardigd zou zijn als ik niet elk moment met diegene zou willen doorbrengen.”

Zelfs als je momenteel niet langer dan 24 uur van je partner gescheiden kunt zijn moet je goed opletten. Het is best wel bijzonder hoe snel je iemand kunt gaan haten als het enige moment waarop je diegene niet ziet, is als je aan het kakken bent

6. Heb een exitstrategie paraat

Als je van plan bent om te gaan samenwonen is het uitmaken het laatste waar je over na wilt denken. Maar helaas zijn niet alle relaties bestand tegen de tand des tijds (of de tand des samenwonens), en een hoop stelletjes komen steeds vaker in een woonsituatie vast te zitten waar geen betaalbare uitweg voor te vinden is.

“Je moet wat spaargeld hebben voor noodgevallen en wat opties voor als dingen toch niet goed uitpakken,” zegt Turner. “Als je gaat samenwonen en je door de huurovereenkomst gaat en je iets ziet wat je nogal zorgen baart – bijvoorbeeld geen verbrekingsclausule of een flinke borg – dan is het belangrijk dat je je genoeg op je gemak voelt om dit soort dingen met je partner te bespreken.”

Eerlijk zijn over wat er gaat gebeuren als het toch niet goed uitpakt is misschien niet zo’n slecht idee als er zoveel op het spel staat. Het is niet bepaald romantisch, maar het kan je later een hoop stress besparen. Dus ga ervoor, stel die vraag aan de persoon met wie je sinds drie maanden aan het daten bent. Die halve huurprijs is best de smeulende verbittering van je partner waard, toch?



