Zo lang duurt het om coke bezorgd te krijgen in verschillende wereldsteden

Cocaïne is overal ter wereld te verkrijgen. Of je het nu koopt vanop de achterbank van een Prius ergens in een buitenwijk, via het darkweb of Instagram, of vanachter de toonbank van een McDonald’s, het is zelden zo simpel geweest om aan een envelopje te komen.

Uit de Global Drug Survey blijkt dat “cocaïne nog steeds het populairste stimulerende middel is onder mensen met geld”. Dat is misschien moeilijk voor te stellen voor iemand die liever zijn 50 euro in z’n zak houdt dan het uit te geven aan een gram versneden feestpoeder, maar de populariteit van de drug blijft aanhouden. Volgens het European Drug Report hebben zo’n 3.6 miljoen volwassenen in Europa minstens een snuifje gedaan in dat jaar.

Een van de doelen van de Global Drug Survey dit jaar is om te ontdekken hoe de snelheid van de drugslevering verschilt per stad, overal ter wereld – en dat is nog niet zo’n gekke bekommernis. “Drugs met een snellere inwerking staan bekend om hun verslavende karakter,” zegt Adam Winstock, oprichter van de Global Drug Survey. Volgens een VICE-survey kan een op vijf Britten sneller aan coke kan geraken dan dat ze een pizza bezorgd kunnen krijgen.

Je kan de Global Drug Survey trouwens een handje helpen door jouw ervaringen met drugsgebruik en drugsconsumptie met hen te delen. In de tussentijd vertellen wij je alvast hoe snel je het witte goedje bij je thuis kan laten bezorgen in verschillende grote steden overal ter wereld.

Melbourne, Australië

VICE Australië publiceerde eens een artikel waarin de journalist de zuiverheid van de coke testte bij de Melbourne Cup. Hoewel de coke wel versneden was met ephedrine en levamisole (een diergeneesmiddel dat gebruikt wordt voor parasitaire worminfecties), was de kwaliteit beter dan verwacht. “Mijn vertrouwen in Australische cocaïne was plots hersteld,” aldus de schrijver, als een dubbelzinnig compliment aan zijn thuisland dat bekend staat om slechte coke.

Ik sprak mijn goede vriendin Jenny, die vijf jaar in Australië heeft gewoond en die nogal een fervent drugsgebruiker was in haar jeugdjaren.

VICE: Hoe lang duurt het voor coke bezorgd wordt in Melbourne?

Jenny: Oh, het duurt een eeuwigheid, en je moet het zelfs op voorhand bestellen. En de kwaliteit is best wel kut.

Hoe duur was het?

Zo’n AUS$350 (€226) tot $400 (€258) per gram.

En dat moet je dan een dag op voorhand bestellen? Geen last-minute bestellingen tijdens een avondje bier zuipen?

Ja, soms zelfs een week op voorhand. Het is zo kut en zo duur.

En toch doen mensen het?

Ja, maar dat zijn idioten. Ik ben eigenlijk wel blij dat het zo’n gedoe is om eraan te komen, want ik doe het zelden.

Antwerpen, België

Ons land heeft de dubieuze eer het land te zijn van de cokehoofdstad van Europa. Uit onderzoek blijkt namelijk dat Antwerpen het meeste cocaïne in haar waterleidingen heeft lopen stromen. Het Europese gemiddelde is 700 milligram per 1.000 inwoners, terwijl dat in Antwerpen 1,950 milligram is. In Brussel lag het cijfer op 500 milligram per 1.000 inwoners.

Ik sprak Elise*, een stylist uit Antwerpen, om erachter te komen hoe lang zij op haar coke moet wachten voordat ze in Ampere gaat feesten.

VICE: Hoe is jouw relatie met je dealer?

Elise: Goh, onbestaande! Al wil ik best een praatje slaan als de situatie daartoe leent, ik vind het toch nog te louche.

Hoe lang duurt het voor je coke geleverd krijgt in Antwerpen?

Dat verschilt enorm. Laatst had ik het binnen een kwartier geleverd, maar de keer daarvoor stond ik een dikke 2 uur in de kou te wachten. Ik had het briefje van vijftig toch al afgehaald.

Zoveel kost het dus?

Ja, altijd €50.

Hoe wordt het bezorgd?

Met de auto.

Stap je dan ook in?

Nee, gek! Veel te eng. Ik koop het meestal langs het autoraampje. Of we spreken af in de hal van een appartementsgebouw.

Barcelona, Spanje

Volgens het European Drug Report uit 2016 heeft zo’n 3 procent van de Spaanse volwassenen weleens cocaïne geprobeerd. Dat betekent dat ze, naast het Verenigd Koninkrijk en Nederland, het hoogste gebruikersaantal in Europa hebben. Samen met de toerismeboom waarbij 30 miljoen toeristen per jaar in de Catalaanse hoofdstad neerstrijken, heeft dat voor een bloeiende drugseconomie gezorgd, waar iedereen die ‘s avonds weleens op de Ramblas is geweest wel bekend mee zal zijn.

Mijn vriend Ben woont er en bestelt ongeveer eens per maand. Of ja, dat beweert hij.



VICE: Hoe krijg je coke bezorgd in Barcelona?

Ben: Ik heb twee gasten, tegen wie ik enkel via Whatsapp spreek. Je mag absoluut niet met hen bellen. Een van hen rijdt naar waar ik ook ben in de stad, en de andere werkt enkel via pick-ups.

Hoeveel kost het?

De gast die naar mij toe rijdt vraagt €50. De andere vraagt €70.



Hoe lang duurt het?

De bezorgtijd kan duren van een kwartiertje tot een uur. Het hangt er echt vanaf waar hij vandaan komt, denk ik. De gast waar ik van bestel woont naast de Ramblas, en het hangt er gewoon vanaf of hij thuis is of niet. Als hij dat wel is, dan kan je letterlijk gewoon aanbellen voor een grammetje.

Hoe is de kwaliteit?

Hmm, meestal 6/10. Is dat niet overal zo?

Pristina, Kosovo

Door zijn ligging langs de smokkelroute tussen West-Europa en Afghanistan, wordt in Kosovo traditiegetrouw vooral heroïne gebruikt. Cocaïne wordt veeleer geassocieerd met buurland Albanië, waarvan de bendes grote spelers zijn op de internationale markt en hoogstwaarschijnlijk voor jouw envelopje van afgelopen zaterdag hebben gezorgd.



Ik kreeg Lukas uit Pristina te pakken om het te hebben over bezorgtijden.

VICE: Hoe lang duurt de levertijd?

Lukas: Veertig minuutjes, maximum. De dealers komen meestal met de auto. Ik veronderstel dat ze het nogal druk hebben, omdat Pristina vrij klein is en je overal binnen tien minuten kan geraken.

Zijn ze altijd met de auto?

Meestal. Het gebeurt maar heel zelden dat ze te voet komen en in dat geval is het meestal op voorhand duidelijk afgesproken.

Hoeveel kost het?

Voor €50 krijg je 0.75 gram en voor €60 een hele gram – hoewel dit zelden echt een volledige gram is. Soms is er ook beter spul, maar dan tel je daar €70 voor neer.

Cardiff, Wales

De drugsscene in Cardiff is vooral bekend voor de beruchte dealer Pieter “Posh Pete” Trutton, die er studeerde voordat hij fulltime ging dealen. Hoewel hij niet meer actief is in de stad bestaat er nog steeds een wervelende drugsscene, zoals het hoort bij elke stad met een noemenswaardige universiteit.



Ik sprak Sam die daar momenteel studeert.

VICE: Hoe lang duurt de levertijd?

Sam: Meestal een half uurtje – soms langer, maar nooit korter. Het wordt per auto geleverd.

Hoe duur is het?

Het kost tussen de €90 en de €100 voor een grammetje ‘flake’, het betere spul. En ja, je kan wel degelijk het verschil ruiken met wat je bij een straatdealer krijgt.

Hoe heb je jouw dealer ontmoet?

Ik studeer nog, en de gast waarvan ik koop is eigenlijk ook een student hier. Hij studeert rechten, uiteraard.

Oké, bedankt!

Behalve in Australië lijkt iedereen die ik heb gesproken dus makkelijk aan coke te kunnen komen. En de tijd waarbinnen dat gebeurt is bijna even lang als dat het een Deliveroo-fietser kost om bij je te geraken, je deurbel niet te vinden, en je vervolgens te bellen over dat hij je deurbel niet kan vinden.

Maar, om de onderzoekers toch een accuratere weergave te bezorgen van deze data, zou het tof zijn als je de Global Drug Survey kan invullen en hen kan vertellen hoe je drugs consumeert en bestelt.

* Deze naam is veranderd, maar bekend bij de redactie.



