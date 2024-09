De uitvinder van de Cronut gaf ons zijn recept voor zoete paella

Herinner je je 2013 nog? Die zorgeloze tijd voordat al onze favoriete muzikanten doodgingen en gemene stripfiguren verkozen werden tot wereldleiders? We speelden urenlang Candy Crush en werden fan van nieuwe dingen zoals de croissant-donut: de cronut.

Maar helaas is de cronut (net als Candy Crush) uit de mode geraakt. Vandaag de dag draait het allemaal over banoffee-paella, het nieuwste dessert van Mr. Cronut himself, Dominique Ansel.

Het gerecht heet zo omdat de bananen gekarameliseerd worden in een paella-pan. De rest van de banoffee-paella is hetzelfde als een traditionele banoffeetaart, maar dan beter: met een koekjesbodem, karamelstukjes doordrenkt met rum, en een decadente dulce de leche-vulling.

Dit lekkere toetje gaat je helpen om de laatste weken van dit godvergeten jaar door te komen. Oh 2013, we missen je.