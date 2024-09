Zo maak je de Buffalo Wings waar Matty Matheson groot mee is geworden

Foto door Farideh Sadeghin.

Waar in de wereld je ook opgroeide, iedereen heeft een gerecht waar je goede herinneringen aan koestert. Vaak gaat het niet eens om een spectaculair culinair hoogstandje – nostalgie is een krachtig ingrediënt.

Dit recept voor Buffalo Wings is van Southsides Patio Bar and Grill in Ontario, het allereerste restaurant waar Matty Matheson ooit werkte. Ondanks dat hij er werd ontslagen voor het stelen van een sixpack bier, bleef het restaurant in zijn geheugen plakken. Dat heeft vooral te maken met de kippenvleugels op de menukaart.

Dead Set on Life,

Om die reden ging Matty er samen met zijn mentor Master Rang langs in de eerste aflevering van zijn nieuwe VICELAND tv-show.

Het is niet moeilijk, het enige wat je nodig hebt is de juiste hete saus en een stel goeie kippenvleugels. Je weet wat je te doen staat.