Zó maak je dure vrijgezellenfeesten weer leuk

Mijn ervaring met vrijgezellenfeesten is ronduit slecht. Het begint altijd met een Whatsapp-groep waarin de ceremoniemeester naarstig probeert een datum te prikken, vaak gevolgd door het versturen van een datumprikker omdat de helft van de genodigden na een week nog niet gereageerd heeft. In diezelfde Whatsapp-groep worden diverse ideeën opgeworpen over invulling van de dag, variërend van activiteiten die je best eens wil proberen tot uitjes waar je op voorhand al chagrijnig van wordt.

Op een bepaald moment komt het gesprek op het budget. Een heikel punt voor alle betrokkenen. Het beoogde budget en wat vrienden daadwerkelijk kunnen uitgeven aan het vrijgezellenfeest ligt niet zelden ver uit elkaar. Twee keer was ik 80 euro kwijt. Dat vond ik een redelijk bedrag, maar andere genodigden wilden liever niet meer dan 50 euro betalen. Een enkeling was juist bereid om meer geld uit te geven.

Wat krijg je daar dan voor? Ik heb eens surfles op het strand van Bloemendaal gehad – een heel geschikte groepsactiviteit. Daarop volgde echter een ijskoude overnachting in een tentje op een camping, terwijl ik liever in mijn eigen bed had gelegen. Op een ander vrijgezellenfeest met zo’n beetje hetzelfde budget moest er ruim 20 kilometer afgelegd worden per bierfiets. Lang verhaal kort: daar zijn bierfietsen niet voor gemaakt. En mensen ook niet.

Het punt is: een vrijgezellenfeest is lang niet altijd leuk. Je kent de andere genodigden soms niet goed, de activiteiten liggen vaak niet in je straatje en misschien ben je het betreffende weekend wel helemaal niet in een feeststemming. En dan is het geldbedrag dat je aan een vrijgezellenfeest uitgeeft standaard te hoog.

Dat is een moeilijk gegeven voor de bruid of bruidegom. Zelf zou ik het liefst een dag beleven waarop vriendschappen gevierd en nog eens bekrachtigd worden in plaats van dat ze onder druk komen te staan door budgettaire kwesties. Tegelijkertijd wil ik ook echt iets gaafs doen, omdat ik in mijn leven liefst maar één vrijgezellenfeest vier (een reeks mislukte huwelijken is niet zo mijn ding).

Ik vroeg Sarah Glasbergen, oprichter van trouwwebsite ThePerfectWedding.nl en deskundige op het gebied van alles wat met huwelijken te maken heeft, hoe ik dat voor elkaar krijg. Volgens haar zit het geheim van een geslaagd vrijgezellenfeest in de gastenlijst.

“Als jij van reizen houdt en graag op citytrip naar Stockholm wil, moet je niet verwachten dat vrienden die je eens per jaar ziet daar 1200 euro voor over hebben. Dan is het verstandig om alleen mensen uit te nodigen die heel dichtbij je staan. Als jij liever iets met een grote groep doet, kun je dat reisje beter schrappen. Ga als bruid of bruidegom dus na wat je zelf het belangrijkste vindt.”

Toch hebben mijn beste vriendinnen ook geen geldboom in de tuin staan voor reisjes naar feestelijke oorden. “Als jij wil uitpakken maar weet dat een dierbare vriendin daar het geld niet voor heeft, dan moet je voor haar gewoon je eigen portemonnee trekken”, zegt Glasbergen. “Vind je dat te ver gaan, kies dan voor een vrijgezellenfeest met een kleiner budget.”

Verstandig is ook om niet te veel activiteiten in te plannen, zoals cocktailworkshops, schilderlessen en ritjes op bierfietsen. “Die zijn meestal superduf en kosten veel geld”, aldus Glasbergen. Nee, dan kun je beter kiezen voor een rustige en financieel vriendelijke start – ik zou onder het genot van hapjes en drankjes met liefde door oude foto’s van mijn scharrels gaan – om vervolgens een leuk festival te bezoeken. Zo’n programma lijkt mij voldoende afwisseling en gezelligheid te bieden. “Eens”, zegt Glasbergen. “Het is verstandig om, zeker met mensen die elkaar niet allemaal kennen, eerst het ijs te breken en daarna iets te doen wat sowieso een feestje wordt.”

Nog een tip voor de ceremoniemeesters, die vaak belast zijn met de planning van de dag: begin het vrijgezellenfeest vooral niet te vroeg. Glasbergen: “Als je om tien uur ‘s ochtends begint is iedereen om vier uur lam en heb je er een vermogen doorheen gejaagd voordat het echt gezellig wordt.”

Daar heeft niemand wat aan. Voer als bruid of bruidegom dus een stevig gesprek met je ceremoniemeester voordat die aan het organiseren slaat. Bedenk zelf ruim op tijd wat je het liefst zou doen, welke groepsgrootte daarbij hoort en wat een realistisch bedrag is om genodigden te laten spenderen. Een geslaagd vrijgezellenfeest hoeft niet duur te zijn, zolang het geld maar naar de juiste dingen gaat.

Glasbergen: “Stop alsjeblieft met pottenbakken en cupcakes versieren. Daar is nog nooit iemand gelukkig van geworden. Als je geen toeters en bellen wil, drink dan gewoon een goede fles wijn aan de keukentafel.”

