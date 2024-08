Pornoregisseurs leggen uit hoe je thuis een degelijke sekstape maakt

Wie ooit naar porno heeft gekeken, heeft zich vast weleens afgevraagd hoe het zou zijn om de hoofdrol te spelen in zijn of haar eigen sekstape. Maar als je zoiets nog nooit hebt gedaan, kan het er de eerste keer enorm prutserig uit komen te zien. Om die situatie te voorkomen vertellen een pornoproducent, cameraman, editor en twee acteurs hoe je het best een pornovideo kunt maken die er meteen hartstikke opwindend uitziet.

Maar let wel op, waarschuwt Kim Holland, pornokoningin en producent van eigen bodem. “Een seksfilm kan altijd uitlekken, nu of over vijftien jaar,” vertelt Kim. Haar advies: film jezelf alleen als je honderd procent vertrouwen hebt in je relatie, en duidelijke afspraken hebt gemaakt over het (niet) verspreiden van de geile beelden.

Waar ga je los?

De slaapkamer is misschien de meest voor de hand liggende plek om een keihard bonkje te leggen met je sekspartner, maar het is juist leuk om een plek uit te kiezen waar je veel kan variëren van decor, denkt pornoactrice Ivey Passion (30). Haar favoriete seksplek is de woonkamer. “Je kunt de bank als bed gebruiken, maar ook op de salontafel liggen, of tegen de kast aan staan. Daarnaast heb je in de woonkamer meer dingen staan waar je een camera op kan zetten, mocht je geen statief hebben.”



Pornomodel Ivey Passion. Foto via Menno van der meulen

Qua achtergrond wil je geen gekke dingen in beeld. Of zoals Ivey zegt: “De urn van je opa, een levensgrote poster van je favoriete artiest of speelgoed van je kinderen zijn niet geil. Hou dat uit beeld, dan kijk je later met minder schuldgevoel terug.”

Laat je in ieder geval inspireren door porno die je graag kijkt. “Ga lekker naar buiten als je dat spannend vindt,” zegt de Haagse Gekke Petertje (33), pornoregisseur en cameraman bij Meiden van Holland. Zoek dus een bankje, volgroeide struik of strookje zacht gras uit in het park waar jij zou willen wippen. “Het feit dat je heel erg buiten je comfortzone gaat, maakt het juist spannend. Als je de film terugkijkt, denk je: wow, dit heb ik gewoon gedaan, wat geil!





Pornoregisseur en cameraman Gekke Petertje. Foto via Gekke Petertje

Welke camera kies je?

Voordat je een camera kiest, moet je samen beslissen hoe serieus je het maken van de film neemt, en hoeveel geld je bereid bent uit te geven. “Telefooncamera’s zijn tegenwoordig echt goed, zoals die van de Samsung S8 en S9,” zegt Gekke Petertje. “Het leuke aan een homemade pornofilm is dat je ziet dat het door amateurs gemaakt wordt – dat pure maakt het juist spannend. Pak daarom lekker allebei je telefoon erbij, zodat je kunt filmen vanuit twee hoeken.”

Darrell Deeps (30) werkt zo’n twee jaar als pornoacteur binnen en buiten Nederland. Hij is op dit moment bezig met de voorbereidingen voor zijn eerste homemade pornofilm. “Je hebt mensen die schreeuwen dat de beeldkwaliteit van een pornofilm 4K moet zijn, dat is het hoogst. Die camera’s zijn heel duur en normale laptops kunnen die grote bestanden niet aan, dus dat zou ik afraden.” Hou het gewoon bij een camera die full HD kan draaien, zoals deze GoPro van dertig euro. “De meeste mensen kijken porno op hun telefoon, dus voor zo’n klein scherm is die kwaliteit meer dan goed.”

Vergeet trouwens niet je camera-instellingen te controleren, waarschuwt Ivey. “Ik heb een paar keer meegemaakt dat de camera na twintig minuten op standby ging – we waren vergeten de instellingen te veranderen. Lekkere seks gehad, maar helaas ‘voor niks’.”

Wat doe je met het licht?

Het lijkt een bijzaak, maar verlichting kan je film maken of breken. Goede verlichting brengt je film van donker en korrelig naar bijna professioneel. Daarom moet je er van Kim Holland wel wat tijd in steken.

Idealiter gebruik je natuurlijk licht, van buiten dus. Maar omdat het je eerste keer is en wellicht liever niet wilt dat wandelaars zomaar kunnen meegenieten, volgen hier een paar tips voor het gebruik van lampen. Kim krijgt dagelijks een tiental filmpjes opgestuurd waarin amateurs maar één lamp gebruiken, meestal die boven hun bed. “Je krijgt een enorme schaduw in je gezicht, of je komt veel te flets in beeld. Niet mooi.” Het allermooist ben je als je op drie punten belicht wordt: van boven en bijvoorbeeld aan beide zijkanten van het bed. Zo belicht je je rondingen en als je bijvoorbeeld een oraal-opname maakt kun je vanuit alle kanten met goed licht meekijken.”

“Met een paar huis-, tuin- en keukenlampen komt het sowieso goed,” zegt editor John Adams (43), die in zijn leven zeker honderdvijftig pornofilms heeft gemonteerd. Extra sfeer kun je creëren door twee ledlampen en een schemerlamp of dimmer te gebruiken. “Gebruik alsjeblieft geen kaarsen. Dat flikkert namelijk heel erg op beeld en kan gevaarlijk uitpakken,” zegt Ivey. “Seks is wild, dus je kan zomaar je tapijt in de fik zetten.”





Darrell Deeps op de set in Italië. Foto via Darrell Deeps

Voor welke hoeken en standjes ga je?

Bij een pornofilm moet je laten zien wat belangrijk is: de penetratie. Daarvoor kun je het best een camera op statief (te koop voor dertig euro) in de hoek van de kamer zetten voor een wide-shot, of bij een van de hoeken aan de onderkant van je bed. De andere camera hou je in je hand – POV (point of view) heet dat. “Wanneer de vrouw op je zit is het mooi om haar oogcontact met de camera te laten maken. Vervolgens laat je de camera langs haar borsten naar haar vagina zakken, waardoor je de penetratie kan zien,” tipt cameraman Peter. “Als je haar doggy pakt is het mooi om gebruik te maken van de camera op het statief. De man kantelt zijn bekken richting de camera en spreidt de billen van zijn partner. Dan zie je de penetratie goed.”

Dat in beeld brengen van penetratie is heel belangrijk, zegt ook John. “Ik weet niet of het je opvalt, maar in de pornowereld wringen acteurs zich letterlijk in bochten om jou de penetratie te kunnen laten zien. Daarvoor moet je bepaalde standjes wat aanpassen,” legt hij uit. “Missionaris, bijvoorbeeld. Daar zie je eigenlijk geen zak van het in- en uitgaan van de penis. Daarom blijft de man vaak staan en gooit de been van zijn partner omhoog.” Als een vrouw bovenop zit moet ze eigenlijk een stuk meer naar voren of naar achteren leunen, afhankelijk van waar de camera staat. Als je merkt dat je de rol van cameraman of -vrouw te serieus neemt, leg ‘m dan even weg. Je hebt altijd nog een tweede camera.

Hoe ga je om met de camera en rollenspellen?

Een camera is altijd wennen, dus probeer het te zien als onderdeel van het seksspel. “Ik vind het heerlijk om de camera in de handen van mijn vriend te drukken en me lekker uit te kleden voor hem,” zegt Kim, die aanraadt om een sexy lingeriesetje van bijvoorbeeld Christine LeDuc of een mooie sportboxer aan te trekken. Door elkaar complimentjes te geven blijf je gefocust op het seksspel. “Ik zeg tegen hem hoe lekker hij eruitziet en hoe graag ik ‘m wil, en hij barst van het zelfvertrouwen.”

De titels ‘Beautiful babysitter seduced by husband’ en ‘Teacher whips out students cock in detention’ zijn een kleine greep uit de berg van pornovideo’s met rollenspellen. Een verhaallijn is leuk, maar ga als beginner niet te veel moeite steken in het ombouwen van je huis tot decor, of het verzinnen van een té foute dialoog. Darrells woorden: “Je maakt een video omdat je geile seks wil zien, niet een verhaaltje.”

Ga je voor muziek?

Achtergrondmuziek kan erotisch werken, vooral tijdens een korte intro. Gekke Petertje gaat voor Tiësto of een goed bubbling nummer. “Je meisje kan lekker met d’r kont twerken en trekt langzaam haar lingerie uit.” Maar als het feest begint wil je rauwe geluiden horen, seksgeluiden. “Het kreunen en gekets trekken je juist de film in”, zegt Darrell. Volgens John kan achtergrondmuziek je film uiteindelijk rommelig maken, “omdat je hele lelijke knipjes in de muziek krijgt als je tijdens het monteren delen wegknipt.”

Waar moet je op letten bij het editen?

Het is altijd fijn om bepaalde momenten, zoals het niet omhoog krijgen van je trots of het inzakken van de tafel, uit je sexy montage te knippen. Daarvoor raadt John Windows-gebruikers aan om Wondershare Filmora te downloaden, en Mac-gebruikers iMovie. Het is handig om je eerste video maximaal tien minuten te laten duren, zodat je meteen ziet wat wel en niet werkt. Als je je prestaties uit de privésfeer wilt trekken en delen met de rest van de wereld, dan is vijftien tot twintig minuten gangbaar voor een korte film, en veertig minuten voor een lange.

De eerste paar keren zullen nog wel wat onwennig zijn, maar oefening (en goed licht) baart prachtige kunst, ook in het geval van zelfgemaakte pornofilms. Succes!