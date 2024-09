Zo maak je zelf kimchi

Als je niet Koreaans bent, denk je vast dat kimchi maken een onmogelijke opgave is. Het gefermenteerde bijgerecht uit de Koreaanse keuken lijkt misschien complex qua smaak, maar is eigenlijk heel makkelijk om te maken.

Junghyun Park is chef bij Atoboy in New York en laat ons in een paar simpele stappen zien hoe je thuis je eigen kimchi maakt.

De ingrediënten verzamelen is misschien nog wel het moeilijkste onderdeel van het proces, omdat je van sommige dingen waarschijnlijk nog nooit hebt gehoord. Toch zijn ze verkrijgbaar in de betere (Aziatische) supermarkt, dus reden tot stress is er niet.

Als eerste moet je kool pekelen. Dat is makkelijk, geloof ons maar gewoon. Je vult een grote pot met water, gooit er flink wat zout doorheen, en warmt het op totdat het zout is opgelost. Laat het water afkoelen, voeg de kool toe, en laat het de hele nacht weken.

De tweede stap is het voorbereiden van de zoete rijstpuree. Dat is ook makkelijker dan het klinkt. Voeg zoete rijstmeel toe aan water, en roer tien minuten boven een hittebron.

Hierna komt de echte basis van de kimchi, een mengsel van lekkere dingen, gecombineerd met de rijstpuree in een grote kom. Vervang de gochugaru ­– Koreaanse rode chilivlokken – niet door iets anders, want dat geeft de kimchi zijn unieke smaak.

Mix het met knoflook, vissaus, gefermenteerde ansjovissaus, suiker, gember, gezouten garnalen, radijsjes en lente-uitjes, en stap twee is klaar.

Smeer wat van het kimchi-mengsel op de koolbladeren. Rol ze op, stop ze in een goed-afsluitbare bak en ze fermenteren vanzelf. Was dat nou zo moeilijk?