Zó onderscheidt Facebook porno van kunst (NSFW)

Het leven van een naaktkunstenaar op Facebook gaat niet over rozen. Je werkt je uit de naad, maar je harde werk wordt constant verwijderd, je accounts geblokkeerd en je raakt al je volgers kwijt: kortom, het is een en al malaise. Welk naakt Facebook wel en niet verwijdert, was lange tijd een groot mysterie. Maar sinds deze week interne top secret powerpointpresentaties zijn gelekt, weten we exact hoe het bedrijf omgaat met naakt. Namelijk: ze hebben totaal geen idee waar ze mee bezig zijn. Wij hebben onze hand weten te leggen op de megageheime slides die op de website van The Guardian staan. Na grondige analyse zijn dit onze bevindingen.

MAG WEL: echte kunst met naakt

Bijna alle sekskunst die in fysieke vorm bestaat, mag ook op Facebook bestaan. Het helpt enorm als je de materialen van het werk kan zien: het naakt staat bijvoorbeeld duidelijk op een doek, papier of een koffiefilter. Ook beeldhouwwerken mogen. De omstreden beboste vagina die L’Origine Du Monde heet, mag zonder meer op Facebook. Dus als je voor je profielfoto een pornografisch zelfportret van rauw gehakt wil boetseren, dan kan dat. Of je er likes mee vangt, is een andere vraag.

