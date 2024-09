Zó onderscheidt Facebook porno van kunst

Het leven van een naaktkunstenaar op Facebook gaat niet over rozen. Je werkt je uit de naad, maar je harde werk wordt constant verwijderd, je accounts geblokkeerd en je raakt al je volgers kwijt: kortom, het is een en al malaise. Welk naakt Facebook wel en niet verwijdert, was lange tijd een groot mysterie. Maar sinds er interne top secret powerpointpresentaties zijn gelekt, weten we exact hoe het bedrijf omgaat met naakt. Namelijk: ze hebben totaal geen idee waar ze mee bezig zijn. Wij hebben onze hand weten te leggen op de megageheime slides die gewoon op de website van The Guardian staan. Na grondige analyse zijn dit onze bevindingen.

MAG WEL: echte kunst met naakt

Bijna alle sekskunst die in fysieke vorm bestaat, mag ook op Facebook bestaan. Het helpt enorm als je de materialen van het werk kan zien: het naakt staat bijvoorbeeld duidelijk op een doek, papier of een koffiefilter. Ook beeldhouwwerken mogen. De omstreden beboste vagina die L’Origine Du Monde heet, mag zonder meer op Facebook. Dus als je voor je profielfoto een pornografisch zelfportret van rauw gehakt wil boetseren, dan kan dat. Of je er likes mee vangt, is een andere vraag.

De schilderijtjes van Joëlle Dubois mogen gewoon op Facebook

De handgemaakte tapijten van Erin Riley zijn ook Facebook-proof

Fahren Feingold

MAG NIET: vieze dingen die te zien zijn op die kunstwerken

Kunst over de wat meer afwijkende vormen van seks – zoals verkrachting bijvoorbeeld – zijn gelukkig helemaal not done. Handgemaakte kunst die verkrachtingsscènes toont, wordt dan ook gecensureerd. De Sabijnse maagdenroof van Giambologna wordt als voorbeeld aangehaald. Hetzelfde geldt dus voor bestialiteiten en fetisjkunst. Maar aangezien fetisjen kunnen gaan van een liefde voor harige stinkvoeten tot een fetisj voor ballonnen, is dit niet echt controleerbaar. Ga je gang, dus!

Sabijnse maagdenroof van Giambologna

MAG WEL: naakte kinderen

Schattige babyengeltjes met microscopische geslachtsdelen mogen best online. Maar het moet wel handgemaakte kunst zijn. Je kan dus gerust een foto delen waar je staat te poseren bij Manneke Pis in Brussel of die geboortekaartjes met je spiernaakte pasgeboren neefje delen. Al zouden we je aanraden dat laatste niet te doen en gewoon te wachten tot je neefje oud genoeg is om je te vertellen dat dat gewoon gênant is.

MAG NIET: seksende kinderen

Lijkt me logisch.

MAG WEL: vaag digitaal naakt

Goed nieuws! Sinds kort mag ook digitaal naakt op Facebook. Maar je mag er enkel het lichaam in al zijn natuurlijkheid vieren, zonder het te seksualiseren. Althans: met ‘in al zijn natuurlijkheid’ bedoelen we enkel contouren of vage verwijzingen. Een vagina, penis en kont mag dus, maar niet te gedetailleerd. Die hi-la-rische piemeltekening die je in paint maakte, mag je dus met trots delen met je vrienden en schoonfamilie.

Pigo Lin

(Mike McDonnell)

(Jean Francois Painchaud )

MAG NIET: digitale expliciete naakttekeningen & seksuele activiteiten

Pas op: die piemeltekening gemaakt in paint, mag niet te gedetailleerd zijn. Wees dus niet te ijverig met de schaduwen rond het toompje, en in de reflectie van een prins albert hoef je geen gedetailleerde spermavlokken te kunnen zien.

Dit paard van FOREAL mag niet op Facebook

Dit is dan weer geen probleem volgens de powerpointpresentatie

MAG NIET: expliciete, seksuele naaktfoto’s

Slecht nieuws als je een album wil aanmaken met je dickpicks, want naaktfoto’s zijn nog steeds uit den boze. En dat is eigenlijk toch niet zo erg, aangezien niemand gezellig wilt scrollen en na het ideale recept voor chocolate chip cookies je stijf pikkie wilt zien. Ook al vind jij het ‘kunst’. Wat ook niet mag zijn foto’s van zaadlozingen, natte vlekken in onderbroekjes, handen rond piemels, dingen gepropt in geslachtsdelen of iemand swaffelen en de foto ervan online zwieren. Wat wél mag, zijn gepixelde foto’s, zolang het gaat over volwassenen. Helaas mogen hele intense tongzoenfoto’s van je ouders wel online.

Dit project van Augustine en Josephine Rockebrune mag niet op Facebook

Deze erotische grafkistenkalender-foto dan weer wel.

Deze collages van Zoe Ligon zijn dé oplossing om toch je naaktfoto’s online te kunnen zwieren

MAG WEL, tot een zekere limiet: seksuele taal

Je mag reageren onder de profielfoto van je geliefde dat je hem of haar eens goed tegen de muur wilt plakken. Wat je niet mag doen, is beschrijven hoe je al zijn of haar lichaamsholtes gaat vullen met je goedje of je elkaar eens goed zal aarsbatsen. Wat dit betekent voor de kunst? Je mag gerust een eigen interpretatie van Romeo en Julia online zwieren, zolang je maar niet té expliciet beschrijft hoe de pubers op de schroef gaan. Sommige scènes uit Vijftig Tinten Grijs horen dus niet in een facebookstatus. Of in een boek, nu we toch bezig zijn.

MAG EEN BEETJE: performances over seksualiteit

Expliciete beelden van die keren dat Carolee Schneemann een gedicht voorlas dat ze uit haar vagina rolde of toen Casey Jenkins een sjaal breidde met haar menstruatiebloed, mogen niet online. Wat wel mag zijn deze filmpjes van een kunstenares die een sappige bloedsinaasappel vingert. En ook al is het gewoon fruit, het is een verrassend sexy manier om vrouwelijke seksualiteit te exploreren. Want het lijkt op een vagina, ha ja!

MAG NIET: vrouwentepels. Seksueel of niet.

Zucht. Na dit alles mag onze tijdlijn nog steeds overspoeld worden door lelijke, harige rimpelige mannentepels. Vrouwentepels daarentegen zijn nog steeds niet geschikt voor Facebook. En dat is flink balen. Maar daar hebben kunstenaars zoals Esmay Wagemans gelukkig een antwoord op.

De foto’s van Maggie West mogen niet op Facebook