Zo ontstond de beroemdste Windows-achtergrond ooit

Als je Windows XP zou moeten beschrijven met een foto, zou het de foto van Charles O’Rear zijn. Of je ‘m nou kent van de trage Windows-pc van je oudere broer of van de computerlokalen op school: iedereen heeft de achtergrondafbeelding met de absurd groene weide wel eens gezien. Maar hoe heeft de foto, door Microsoft omgedoopt tot “Bliss”, het geschopt tot standaardachtergrond op miljoenen Windows-computers?

Volgens het kunstmagazine artsy.com hebben we de foto aan twee omstandigheden te danken. De eerste is dat fotograaf Charles O’Rear in januari 1998 door Sonoma County reed, een gemeente in Californië op weg naar zijn vriendin in San Francisco. Ten tweede hadden de wijngaarden in dat gebied in de jaren ’90 met een druifluizenplaag te kampen. Daarom waren de heuvels waar de wijnranken normaal gesproken op groeiden bedekt met gras.

Hoewel fotograaf O’Rear, die onder andere heeft gewerkt voor National Geographic, niet voor zijn werk op weg was, viel het landschap hem tijdens het voorbijrijden op. Hij nam een paar foto’s met zijn analoge camera en reed vervolgens door. Hij was zich er totaal nog niet van bewust dat dit zijn meest bekeken foto’s zouden worden.

Maar waarom wilde Microsoft juist deze foto en betaalde het bedrijf er zo’n groot bedrag voor? O’Rear weet het niet, maar heeft zijn vermoedens: “Ze waren waarschijnlijk op zoek naar een rustige afbeelding, een afbeelding zonder spanning.” Het kunstenaarsduo Goldin+Senneby, dat in 2006 een paar maanden de foto een paar maanden onderzocht voor een kunstwerk, beweert een antwoord te hebben gevonden. Het brandingteam van Microsoft wilde een foto met ‘meer grond’ dan de foto’s van de hemel die ze voor Windows 95 hadden gebruikt. Daarnaast pasten het groene gras en de blauwe hemel perfect bij de twee belangrijkste kleuren van het systeem, vertelde het duo aan artsy.com.

Jaren nadat O’Rear de foto had genomen, kreeg hij een telefoontje van Microsoft. Ze wilden de foto gebruiken als wallpaper voor Windows XP en wilden het origineel van hem kopen. Werknemers van Microsoft hadden de foto gevonden bij Corbis, een stockfoto-agentschap dat tot 2016 eigendom was van Bill Gates. Hoeveel Microsoft precies betaald heeft voor de rechten op de foto, mag O’Rear niet zeggen. Het enige wat hij erover los wil laten is dat het het op één na hoogste bedrag is dat ooit aan een nog levende fotograaf betaald is.

Dat bracht alleen een onvoorzien probleem met zich mee: geen enkele koeriersdienst wilde het kostbare origineel naar Microsoft brengen. Dus belde de fotograaf naar Microsoft om de situatie uit te leggen. “Ze antwoordden: ‘Dan kopen we een vliegticket voor je, zodat je de foto zelf kunt komen brengen,” vertelt O’Rear in een video van Microsoft.

O’Rear blijft overigens volhouden dat de foto niet is bewerkt. De rijke kleuren zouden het gevolg zijn geweest van eerder gevallen regen, die het gras zo groen had gemaakt. Zijn fotoapparatuur droeg er bovendien ook aan bij. Voor de foto gebruikte hij onder andere een rolletje van Fujifilm, dat er om bekend stond erg felle kleuren te produceren. Vandaag de dag ziet het inmiddels beroemde landschap er echter heel anders uit – zoals je hier op Google Street View kunt zien.