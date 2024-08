Zo overleef je op een verantwoorde manier je studietijd

De komende tijd lees je op VICE alles over studieschuld, stress, en de vraag of studeren nog de moeite waard is. Lees alle verhalen uit de VICE Student Guide hier.

Vakken halen, een bijbaan hebben, vrienden maken, in minstens één bestuur zitten, vrijwilligerswerk doen, een stage in het buitenland volgen, je chronisch zorgen maken over je oplopende studieschuld nu de basisbeurs is afgeschaft, de constante druk voelen om je studie zo snel mogelijk af te ronden; het is niet zo vreemd dat het veel studenten te veel wordt. Volgens een recent onderzoek van Hogeschool Windesheim kampt een kwart van de studenten met burn-outklachten en heeft één op de zeven last van ernstige angst- en depressieklachten.

Videos by VICE

Omdat voorkomen beter is dan genezen, vroegen we studentencoach en psycholoog Marije Boonstra hoe je op een gezonde manier zowel kunt feesten, werken en studeren, zonder dat je daardoor tijdens je studietijd al een burn-out krijgt.

Tonic: Hoi Marije, is het slim om ‘s avonds uit te gaan als je ‘s ochtends een college hebt?

Marije Boonstra:Feesten en vrienden maken is minstens net zo belangrijk voor je ontwikkeling als een college. Als jij ‘s avonds uit wil gaan en ‘s ochtends een college hebt, ga dan gewoon. Maar mis niet je college, want het is een ontspannen manier om stof tot je te nemen en je leert er veel meer van dan thuis naar een opname luisteren. Drink ‘s ochtends dus twee koppen koffie en schuifel die zaal binnen.

Hoe houd je de combinatie van feesten en studeren op de lange termijn vol?

Om op de lange termijn zowel te kunnen studeren als feesten, raad ik studenten aan om vooral lekker bij te lenen. Sinds er geen basisbeurs meer is, is het voor de meeste studenten sowieso onmogelijk om hun studie zonder schuld af te ronden. Een beetje schuld meer of minder maakt dan ook niet uit. Je kunt die namelijk met een heel lage rente terugbetalen.

Op zich is er niks mis met een bijbaantje naast je studie. Maar belangrijker dan het minimumloon dat je hiermee verdient, is het CV dat je ermee opbouwt. Met een baantje ontwikkel je verantwoordelijkheidsgevoel en maatschappelijk bewustzijn en toekomstige werkgevers weten dat. Overdrijf het werken naast je studie dus niet, je doet het vooral voor de ervaring. Acht uur per week is meer dan genoeg. Wat ik maar wil zeggen is: focus je vooral op het genieten van je studententijd.

Hoe doe je dat dan, genieten van je studententijd?

Dat is voor iedereen anders, maar je studententijd is de tijd om erachter te komen waar je plezier in hebt. De een zal blij worden van het lid zijn van een studentenvereniging en alles wat daar bij komt kijken, een ander zit liever te gamen in zijn vrije tijd of doet aan klassieke dans. Het is belangrijk om regelmatig even stil te staan bij hoe je je voelt en waar je behoefte aan hebt. Vraag jezelf af of je iets mist in je leven en wat je kunt doen om dat te verbeteren. Om genoeg tijd te hebben voor leuke dingen raad ik het studenten dus af om fulltime achter hun bureau zitten. Investeer de benodigde uren in je studie. Maar overdrijf het niet. Om de tijd die je kwijt bent aan studeren in te perken, moet je zorgen dat je effectief studeert.

Wat versta je onder effectief studeren?

Bespaar jezelf om te beginnen een hoop moeite door zoveel mogelijk te studeren in een richting die je echt interesseert. Ga geen econometrie studeren als het je koud laat. En mocht je nou een fetisj hebben voor teennagels, schrijf daar dan als het even kan een paper over. We onthouden dingen die ons boeien namelijk veel makkelijker.

Verder is het handig om te zorgen dat je kennis en praktijk combineert. Neem bijvoorbeeld een bijbaantje in het vak dat je studeert. Het is namelijk zo dat als je je geleerde kennis niet gebruikt, je het al snel weer vergeten bent. Probeer tijdens je colleges ook eens sketchnotes. Dat zijn tekeningetjes die je maakt om de stof beter te onthouden. Je hersenen verwerken beelden namelijk efficiënter dan tekst. Een andere tip is om op verschillende plekken te studeren. Je geheugen werkt namelijk zo dat als je telkens op dezelfde plek zit – bijvoorbeeld je studentenkamer – je die ruimte gaat associëren met de kennis die je er leert. Dan kan het zomaar gebeuren dat je in je studentenkamer wel alle benodigde kennis voor een tentamen hebt, maar daarbuiten niet. Ga daarom eens lekker in een café zitten, of maak gebruik van je studenten-ov. Dan studeer je al reizende en kun je meteen even cultuur snuiven in andere steden.

Nog een saaie tip is om niet de hele dag door Instagram te scrollen. Ironisch genoeg train je je hersenen namelijk zo een korte aandachtsspanne te hebben. Terwijl je voor studeren juist een langere aandachtsspanne nodig hebt. Lees daarom eens een goed boek.

Vooral doen wat je zelf wil, lekker feesten, niet te veel werken – dit klinkt allemaal vooral heel chill. Toch hebben veel studenten last van burn-outverschijnselen. Hoe voorkom je dat het fout gaat?

Het job-demands resources-model is een populair model dat benadrukt dat er een balans moet zijn tussen de dingen die je energie kosten en de dingen waar je energie uit haalt. Een burn-out ontstaat volgens dit model wanneer er meer energie van je gevraagd wordt dan dat je energie uit dingen haalt. Om deze balans gezond te houden is reflecteren op jezelf zo nu en dan noodzakelijk. Als je het moeilijk vindt om te bepalen waar jij energie uithaalt, kun je een gratis persoonlijkheidstest doen om te kijken wat jou energie geeft. Zo kom je er bijvoorbeeld achter of je introvert of extravert bent.

Als je een beetje weet wat jou energie kost en geeft, is het de kunst om je omgeving en je gedrag aan te laten sluiten op je persoonlijkheid. Als je introvert bent en graag leest maar toch drie avonden per week uitgaat omdat je denkt dat dat zo hoort, kan je dat veel stress opleveren. Als jij graag vier avonden per week leest, gamet of klassiek danst, doe dat dan dus lekker. Blijf dicht bij jezelf.

En wanneer moet je bij de huisarts/studentenpsycholoog aankloppen?

Zoals ik al eerder aangaf is een gezonde balans tussen studeren, werken en plezier maken erg belangrijk. Als die balans zoek is, ontwikkelen zich vaak klachten. Burn-outs, depressies en angsten zijn de meest voorkomende problemen in het algemeen – en daarmee ook bij studenten. Veel psychosociale problemen ontvouwen zich in de vroege adolescentie. Je moet daarom altijd goed bij jezelf te rade gaan hoe je je voelt. Mocht je je nou angstig of depressief voelen, veel aan zelfmoord denken, te veel of juist te weinig slapen, een isolement opzoeken en/of extreem gedrag vertonen, benader dan je studentenarts of studentenpsycholoog.

Weet dat je niet alleen bent. Heel veel mensen hebben dit soort klachten en het is dus best normaal. Samen met een (studenten)psycholoog kun je gaan ontdekken wat voor disbalans er in je leven is en wat je nodig hebt om weer beter in je vel te komen zitten.

–

Als jij of iemand uit je omgeving worstelt met een depressie, angsten of andere psychische problemen, kun je ook contact opnemen met MIND Korrelatie voor informatie en om te chatten of appen met een medewerker.

Denk je aan zelfdoding? Of ken je iemand die aan zelfdoding denkt? Neem contact op met 113 Online of bel 0900-0113.

Dit artikel verscheen eerder op Tonic.