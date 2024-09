Zo reageerden Europese kroegen op de verkiezing van Trump

Op woensdagochtend wreef de wereld zich een paar keer extra in de ogen toen duidelijk werd dat Donald Trump verkozen was tot president van de Verenigde Staten. Eerst reageerden de internationale kranten; Der Spiegel in Duitsland deed dat met een illustratie van een komeet in de vorm van Trump die op de aarde afstormt. In Frankrijk kopte Liberation met ‘Trumpocalypse’ en El Grafico in Mexico met de subtiele kop ‘FUUUCK!’

Kroegen en koffiebarren in Europa reageerden op hun eigen spottende manier op de verrassende uitkomst van de verkiezingen. De Londense koffiebar Goswell Road Coffee schreef bijvoorbeeld “All Americans Must Be Accompanied By An Adult” op hun krijtbord. Het café kreeg vanuit de hele wereld reacties, maar niet iedereen kon de grap waarderen.

“Onze borden zijn er alleen voor de LOLZ,” tweette Goswell Road om te benadrukken dat het niet al te serieus genomen moet worden. “We hebben geen politieke voorkeur als bedrijf.”

Jonestown Coffee in Londen probeerde aan de verkiezing van Trump een positieve draai te geven met de tekst: “The Future is Bright, The Future is Orange.”

Bij O’Connell’s Bar in Dublin is het tijdelijk even wel toegestaan om over politiek te praten in de bar:

The Old Nun’s Head in London gaf een gratis biertje (en een knuffel) aan iedere Amerikaan die zijn paspoort kon laten zien. Maar: “Je kan niet zomaar een gek accent opzetten om gratis bier te krijgen.”

Harlem Café in Belfast bood Hillary een baan aan, voor als ze iets wil doen met haar nieuw verworven vrije tijd:

Maar waarschijnlijk hopen veel Amerikanen dat de verkiezing van Trump een scone is, zoals Bij Babette, een theehuis in Haarlem. Hier maakten ze in augustus al reclame voor de Trump-scone, gevuld met gebakken lucht. “The difference is that you can change your scone if you realize you made a mistake,” schreven ze.