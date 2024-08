Zo reis je de wereld rond in stijl als je blut bent

Dit stuk verscheen eerder op Vice.com US. Foto via Flickr-gebruiker Travelling Otter

Voor de meeste mensen is reizen een manier om te ontsnappen aan de dagelijkse sleur, maar voor Ben Schlappig is het een spel. Hij weet hoe je voor vijftig euro kunt overnachten in een hotelkamer van vijfhonderd euro, en van het geld dat jij in een maand uitgeeft aan boodschappen, vliegt hij in de eersteklas naar de andere kant van de wereld.

Schlappig maakt deel uit van een groep ‘reishackers’ – mensen die slim omgaan met Air Miles en creditcards. Maar Schlappig weet ook hoe je goedkope vluchten en hotels kan regelen met contant geld. Als kind vloog hij non-stop het land door om Air Miles te sparen voor zijn ouders, nu reist hij fulltime en schrijft erover op zijn blog One Mile at a Time.

Ik wilde weten hoe hij dit doet, dus belde ik hem op toen hij eventjes in het land was. Hij was nog maar een paar dagen in Los Angeles, maar voelde de reislust alweer kriebelen. Aan de telefoon vertelde hij hoe en waar je de beste vluchten kunt boeken, hoe je goede deals krijgt op dure hotelkamers en hoe hij leeft terwijl hij constant onderweg is.

VICE: Ha Ben! Hoeveel geef jij ongeveer uit aan reizen in een jaar?

Ben Schlappig: Als ik de echte prijs zou betalen: iets meer dan een miljoen dollar. Dat komt voornamelijk omdat de eersteklas zo duur is. Een ticket van New York naar Hong Kong kost 30.000 dollar als je het contant betaalt, maar zoveel betaal ik natuurlijk niet. Ik weet het exacte bedrag niet, maar wat ik wel kan zeggen, is dat ik een fractie van de echte prijs betaal. Minder dan vijf procent [ongeveer 50.000 dollar].

Hoeveel creditcards heb je?

Oh, een stuk of dertig.



Klinkt ingewikkeld.

In theorie wel, en het is soms lastig bij te houden, maar het levert ook veel op. Mensen hebben een verkeerd beeld van hoe creditcards werken.

Je reist de wereld rond en overnacht in hotels voor een fractie van de prijs door Air Miles en creditcardpunten te manipuleren?

Ik gebruik niet altijd punten, hoor. Ik maak voor elke reis berekeningen om te kijken wat de beste deal is, want soms zijn er leuke aanbiedingen. Laatst was er eentje waar je twee nachten in een hotel ergens op de wereld kon overnachten en één gratis overnachting kreeg bij een ander hotel. Ik kon twee nachten slapen in hotel naast het vliegveld voor tachtig dollar, en die gratis nacht doorbrengen in hotel dat duizend dollar per nacht kost.

Wow. Hoe vind je die aanbiedingen?

Het is een obsessie. Ik volg dit soort dingen continu, maar de makkelijkste manier voor doorsnee mensen is een blog volgen dat past bij je reisdoelen. Voor sommige mensen is het doel gratis reizen, en is comfort niet interssant. Andere mensen, zoals ik, willen eersteklas reizen en in vijfsterrenhotels overnachten voor een schijntje.

Wat is je strategie om goedkoop te vliegen?

Klinkt gek, maar ik boek tickets vanuit andere landen. Als je reist begint in Egypte of Sri Lanka, is het vaak een stuk goedkoper. Dat scheelt soms wel negentig procent.

Wacht, dus je gaat eerst naar een ander land?

Ja. Een retourtje in de business class vanuit Caïro naar New York kost twaalfhonderd dollar. Andersom – dezelfde vlucht maar vanuit New York – kost negenduizend.

Maar dan moet je eerst in Caïro terechtkomen. Hoe doe je dat dan?

Je moet snappen dat er een strategie zit achter ticketprijzen. Atlanta is bijvoorbeeld de hub voor Delta en Dallas is die van American Airlines. Als je vanuit Dallas ergens naartoe wil vliegen, is er altijd een vlucht van American Airlines. Maar als je met Delta vliegt vanuit Dallas, is het veel goedkoper, omdat ze niet kunnen concurreren op die route. De truc is om een maatschappij te kiezen die weinig aanwezig is op een vliegveld.

Hoe zit het met timing? Wanneer boek je een ticket?

Ongeveer zestig dagen voor vertrek. Maar met Air Miles kun je een ticket beter op de dag zelf boeken, omdat maatschappijen op het laatste moment stoelen vrijgeven.

Helpt het ook om een combinatie van grote en kleine maatschappijen te nemen? Dat je naar Azië vliegt en vanaf daar een lokale vliegmaatschappij neemt?

Zeker. Er zijn zoveel goedkope vluchten over de wereld dat de kosten van een intercontinentale vlucht hetzelfde zijn als een taxiritje naar het vliegveld. Omdat er zoveel maatschappijen zijn, zijn er ook veel mogelijkheden om lange afstanden te vliegen voor weinig geld. Er zijn wel dingen waar je rekening mee moet houden: er zijn vaak verborgen kosten, dus zorg dat je weet wat het kost om bagage mee te nemen. Verder moet je naar de websites van goedkope maatschappijen gaan, en niet naar Vliegtickets.nl of zo, want die laten soms niet alles zien.

Heb je nog meer reistips?

Dit klinkt misschien vreemd, maar vliegmaatschappijen verkopen vaak Air Miles direct aan klanten en ze hebben vaak aanbiedingen. Het kan slim zijn om Air Miles te kopen van maatschappijen en die in te ruilen voor gratis tickets. Zo kan je in de business class vliegen met korting. Je moet ook lid worden van frequent flyer-clubs, dan kun je namelijk punten sparen.

Ben je het nooit beu om steeds in hotels te zitten en constant rond te vliegen?

Het is een verslaving. Ik kwam weleens terug van een lange vlucht, doodmoe, en dan dacht ik: nooit meer. Maar de volgende dag wilde ik alweer vliegen. Net als alle verslavingen is het waarschijnlijk niet per se goed voor me, maar ik ben het gelukkigst als ik hoog in de lucht uit het raampje naar de wereld onder me kijk.

