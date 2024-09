Zo scoor je gemakkelijk een nummer-1-hit op Spotify

Een halve eeuw lang was de muziekindustrie een lekker spaarvarkentje dat werd vetgemest door labels, hitlijsten, Henkjan Smits en opnamestudio’s. Inmiddels heeft diezelfde industrie de nodige klappen gehad van illegale downloads, maar gelukkig zijn er inmiddels streamingsdiensten als Spotify, Apple Music en die ene van de Lidl om de pijn te verzachten. Door de komst van deze bedrijven moest de platenindustrie haar verdienmodel aanpassen en is ook de weg van artiesten naar faam veranderd. We schreven in een aantal richtlijnen hoe je met je track een plek scoort in de Spotify Viral 50 Chart, en geloof ons: zo moeilijk is dat helemaal niet.

Muziek maken

Je bent een millennial met veel te veel vrije tijd omhanden, je hebt een laptop en bent dol op muziek. Waarom word je dan niet gewoon zelf een beroemde muzikant? Alles wat je nodig hebt is je laptop (heb je), een gekraakte versie van Ableton (goed te fixen) en een eurootje of twintig per maand voor een Spotify- en Apple Music-abonnement.

Stop twee uur per dag in het observeren van playlists met nieuwe, booming tracks (die eventueel ook nog eens viral gaan) en hou bij welke artiesten steeds weer terugkeren en je opvallen. Kies er hier drie van uit, ga naar YouTube en zoek tutorials van hun stijl en muziek. Vergeet zingen, rappen, een instrument bespelen, maar focus je op je programmeertechniek zodat je zelf elektronische muziek kunt maken. Het belangrijkste wat je in je achterhoofd moet houden: werk met geluiden die al bestaan en populair zijn, en maak er één dampende smeltkroes van. Beter goed gejat dan slecht bedacht, toch? Welke elementen je precies combineert maakt niet zo uit, zolang je de A+B=C-formule maar kunt uitleggen in een persbericht en artiestenbiografie.

Richt je op twee tot drie dikke platen en maak een ep. Zo’n mini-album leent zich perfect voor het neerzetten van je identiteit zonder dat je jouw lezers omverblaast met een overladen debuutalbum.

Definieer je identiteit

Voordat je muziek uitbrengt, heb je natuurlijk een artiestennaam nodig. Maak je uptempo dance? Open een boek, kies een willekeurig woord en haal de klinkers eruit. Hou je je meer bezig met humeurige R&B, dan is een veelvoorkomende uitdrukking geschreven zonder hoofdletter ook nog wel een prima idee.

Onthoud: je bent authentiek en een dromer. Dat moet je fan terug kunnen zien aan je. Wat denk je van minimalistische typografie, blauw en roze fluorescerende lichten, korrelige beeldeffecten of misschien een lang kapsel dat geheimzinnig voor je gezicht hangt? Zolang er maar consistentie in zit.

Bedenk als volgende stap je verhaal. De pers wil iets hebben om aan vast te houden, en iets dat altijd werkt is dramatiek zoals problemen en dilemma’s die je hebt meegemaakt. Belangrijk is om niks te faken – en áls je het doet, zorg dan dat niemand achter je leugens komt.

Je eerste plaat uitbrengen en dealen met de pers

Nu heb je dus een identiteit, een artiestennaam en een paar tracks uit je mouwen geschud. Het is tijd voor je eerste release, spannend zeg. Een goede tip is om iemand met connecties op je ep te krijgen, zoals een zanger die het goed doet op een blog of een gevestigde dj die je track remixt. Dit geeft de pers een extra haakje en laat je uitzonderlijke smaak en connecties zien.

Zoek nooit contact met pers, maar laat ze lekker naar jou toekomen. Geef journalisten de indruk dat je geen tijd hebt, vergeet eens een interviewafspraak en wees ongeïnteresseerd. Mocht je uiteindelijk je verhaal met ze delen, zeg dan dat je aan allerlei ‘projecten’ werkt waar je nog niet veel over mag vertellen.

Zodra je je ep op Soundcloud dropt, doe dat dan zo laat mogelijk, zodat het lijkt alsof je net je bestanden hebt geëxporteerd vanuit Ableton en ze meteen publiceert. Geef mensen het gevoel alsof ze je bij toeval ontdekken.

Spotify’s Discover Weekly

Mocht Soundcloud niet helemaal jouw ding zijn, dan kan je je ook richten op de Discover Weekly-afspeellijsten van Spotify. Ze zijn technisch heel complex, legt hoofdprogrammeur Edward Newett uit, maar ze werken heel simpel. Deze playlists zijn zo gebouwd dat ze tracks voor je uitkiezen die lijken op de muziek waar je al naar luistert.

Live spelen

Op het moment dat je een plaat uitbrengt die het écht goed doet, komen de eerste aanbiedingen binnen om ergens te draaien. Negeer ze voor nu, zorg voor een goede online fanbase en pak later een gig aan bij bijvoorbeeld De Wereld Draait Door. Maak je vertoning schaars door maximaal eens per half jaar op te treden en wees niet de opwarm-dj, want draaien voor een handjevol man in een lege zaal is doodzonde.

Geld verdienen

Vroeger besteedden labels een fortuin aan supersterren, maar naar die tijden kun je fluiten. Er zijn tegenwoordig maar drie manieren om geld te verdienen in de muziekindustrie: touren, royalties vangen voor je tracks door ze auteursrechtelijk te beschermen en samenwerken met grote merken. Wees niet bang: vroeger was het punk om je af te zetten van dit soort samenwerkingen, tegenwoordig is het punk om juist met ze in zee te gaan zodat je hun geld kan pakken. Zorg dat je altijd met beide benen op de grond blijft staan, waarvan er eentje zich in de underground scene en de andere in de commerciële wereld bevindt.

Wees jezelf

Hou je een paar maanden intensief bezig met deze tips en je zal zien dat je Spotify binnen de kortste keren domineert. Mocht het niet lukken, dan begin je gewoon helemaal opnieuw en sla je een andere muziekrichting in. Er is altijd een manier om succes jouw kant op te buigen, zolang je maar bereid bent om te luisteren naar de vraag van de markt en weet wat je te bieden hebt. In dit geval gaat het niet om je muziek, het gaat om jou.