Zo slecht is je huisdier voor het milieu

Waar hebben we het over? Huisdieren.

Wat zijn dat? Die dieren die in je huis wonen en op jou rekenen voor verzorging.

Kun je die recyclen? Waarschijnlijk niet?

Hoe erg is het probleem nou echt?

Kijk, we houden allemaal van huisdieren. Zeker van jouw huisdier. Bello, of wat voor naam je hem ook hebt gegeven, is letterlijk het beste huisdier ooit. Maar is Bello ook het beste ooit voor het milieu? Of vernietigt kleine Bello eigenlijk de delicate, uitgebalanceerde atmosfeer van moedertje aarde?

“Huisdieren hebben veel invloed op het milieu,” zegt Gregory Okin, hoogleraar geografie aan UCLA en auteur van een recent onderzoek naar de milieu-impact van huisdieren. “Maar ze kunnen ziektes meedragen, waterwegen en kustgebieden vervuilen met hun uitwerpselen en een negatief effect hebben op wilde dieren. Ze dragen ook toxoplasmose met zich mee, wat erg gevaarlijk kan zijn voor mensen met een aangetast immuunsysteem. Het effect van hun voedsel hangt samen met de mate waarin ze bijdragen aan de algemene invloed van de landbouw op het milieu, inclusief maar niet beperkt tot het fokken van dieren.”

Het voer van huisdieren is het grootste probleem, vooral die heerlijke natte brokken koeienvet en verpulverde kip in gelei. Volgens Gregorys onderzoek zorgen huisdieren die vlees eten voor ongeveer 64 miljoen ton CO2 per jaar, wat ongeveer dezelfde milieu-impact heeft als een jaar aan uitlaatgassen van 13,6 miljoen auto’s.

Als we die statistieken vertalen naar menselijke termen, zijn katten en honden verantwoordelijk voor 30% van de milieu-impact van dierlijke producten in Amerika – het land waar Gregory zijn onderzoek op richtte. En laten we al die hondenkak niet vergeten. In Amerika produceren huisdieren ongeveer 5,1 miljoen ton uitwerpselen per jaar, dezelfde hoeveelheid als 90 miljoen Amerikaanse mensen, wat een enorme CO2-uitstoot veroorzaak.

Dus is Bello, die natuurlijk enorm schattig is, een serieuze bedreiging voor het milieu? Ja en nee, maar voornamelijk ja.

Ik denk dat veel mensen blind zijn voor het feit dat huisdieren überhaupt een impact hebben,” legt Gregory uit. “Mensen zijn zich heel bewust van keuzes omtrent autorijden, waterverbruik, mestvervuiling enzovoort, maar ze zijn zich minder bewust van de gevolgen die hun keuze heeft wanneer het gaat om het hebben van een huisdier, en de keuze om een bepaald huisdier te hebben.”

We moeten overigens niet alle schuld leggen bij katten en honden, want er zijn genoeg andere dieren die ook een impact hebben zoals vissen, exotische dieren als slangen, of welk dier dan ook dat hitte, warmte en licht nodig heeft om te overleven. Dat vergt allemaal een boel elektriciteit en dus een grote hoeveelheid CO2. Maar we kunnen honden en katten wel meestal de schuld geven. Vooral grote honden en katten.

“Een grote hond die alleen maar vlees eet heeft een veel grotere impact op het milieu dan een kleine hond of kat,” vertelt Gregory me, “en vanwege hun grootte en dieet hebben honden en katten sowieso een grotere impact dan een hamster of een muis, die herbivoor zijn.”

Wat is de oplossing?

“Een van de belangrijkste keuzes die mensen kunnen maken omtrent de voeding van hun huisdieren is om ze een minder vleesrijk dieet te geven,” legt Gregory uit. “Honden zijn geen wolven: ze hebben geen vleesrijk dieet nodig. Veel van de informatie die mensen krijgen over de behoefte van hun dieren komt voort uit marketing, van bedrijven die meer en duurder, eten willen verkopen aan eigenaren van huisdieren.

“Mensen zouden met hun dierenartsen moeten praten over het beste dieet voor hun huisdieren en die aanbevelingen moeten volgen, niet de reclame die ze zien. En mensen moeten de uitwerpselen van hun huisdieren opruimen. Uitwerpselen van huisdieren verspreiden enorm veel ziekteverwekkers.”



