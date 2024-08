Zo stop je met het obsessief bekijken van de social media van je ex

Het leven van je ex in de gaten houden is een beetje masochistisch. Het is vergelijkbaar met Russische roulette: de kans is groot dat je er pijn aan overhoudt of je geminacht voelt, en je bent in elk geval niet meer zo stabiel als je was voordat je aan het spel begon.

De neiging om je volgers op de hoogte te houden van, eh, alles eigenlijk, en dingen als Find My Friends zorgen ervoor dat het nog nooit zo makkelijk was om iemand in de gaten te houden. En met iemand bedoel ik in het bijzonder je ex. Het is verleidelijk om constant te checken waar hij of zij nou weer mee bezig is. Dat kan leuk zijn – je waant je een privédetective zodra je met je nepaccount de Instagram van je ex afstruint op zoek naar bewijzen en er dan achter komt dat hij of zij de hele avond op een saaie kringverjaardag van oom Gregorius was (en dus niet een spannend afspraakje had met een fotomodel).

Toch is het in werkelijkheid vaak helemaal niet leuk om obsessief de socials van je ex in de gaten te houden. Maar ja, probeer het maar eens te laten – zo makkelijk is dat niet. Gelukkig sprak ik geheel ontoevallig twee relatietherapeuten, Marissa Gomez Schursky en Kate Deibler, over hoe je kunt stoppen met het online stalken van je ex.

Denk nog eens aan alle redenen waarom jullie uit elkaar gingen

Volgens beide therapeuten maakt het online stalken van je ex het moeilijker om over hem of haar heen te komen. Vergeet niet dat je met een reden uit elkaar bent gegaan. Maak daarom een lijst van al die redenen. En stop daarna met het checken van de Instagram van je ex, want telkens als je dat doet, wordt het weer moeilijker om over hem of haar heen te komen.

Zoek afleiding

Waarschijnlijk vertel ik geen leugens als ik stel dat je bij het ontwaken direct naar je telefoon grijpt, en dat dat ding ook het laatste is wat je weglegt voordat je gaat slapen. Doe dat niet, want de kans wordt meteen ook groter dat je even gaat loeren wat je ex allemaal uitvreet. Je kunt beter een boekje lezen, je uitrekken, een x-aantal schapen tellen of een lied bedenken.

Zoek een nieuwe hobby. Cliché, ik weet het, maar dat is het ook alleen maar omdat het nou eenmaal zo is. Bovendien is het onmogelijk om te controleren wat je ex doet als je tot je ellebogen in de fimoklei zit.

Leg je telefoon weg en reflecteer

Kate Deibler raadt aan om bij te houden wanneer je de drang voelt om je ex online te stalken. “Reflecteer op de momenten dat je de drang voelt. Vaak voel je die drang als je alleen of verdrietig bent,” zegt ze. Zijn er dingen die je kunt doen om deze gevoelens te voorkomen? Jawel, die zijn er.

Je kan natuurlijk gaan daten, maar dat is niet helemaal zonder gevaar. “Als je meteen weer gaat daten en het gebruikt als afleiding, kan het moeilijker zijn om het eindigen van je vorige relatie te verwerken,” zegt Schursky.

“Voor sommige mensen werkt het. Anderen hebben meer tijd nodig voordat ze met iemand anders kunnen gaan,” zegt Deibler. “Het kan nuttig zijn om te reflecteren op je eigen proces, en om te herkennen waarom je op een bepaald moment bepaalde dingen voelt.”

Vervang de tijd die je doorbrengt met nadenken over je ex door reflectie op wat er zojuist is gebeurd en hoe je je voelt na het kijken naar een foto van je ex.

Maak er wat van

Nostalgie kan meer kwaad dan goed doen, en je ex de hele tijd virtueel bespioneren terwijl je nadenkt over hoe het zou zijn als, hoe het was toen, waarom het toch niet zo – dat moet je niet willen. Deibler zegt dat het slim is om je herinneringen in een nieuw lijstje te hangen. Was er een plek waar je vaak met je ex naartoe ging? Ga er vanaf nu vaak naartoe met zoveel mogelijk vrienden. Dan maak je vanzelf nieuwe herinneringen aan die plek.

Deibler en Schursky zijn het erover eens dat het zowel makkelijk als gevaarlijk is om je oude relatie als een mislukking te zien. Zie het als iets waar je wat van hebt geleerd en een kans om te groeien. En wat is een betere manier van groeien dan te stoppen met fucks geven om wat je ex allemaal doet?