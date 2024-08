Zo verdien je geld aan wiet zonder je handen vuil te maken

In aanloop naar 4/20, deze vrijdag, besteden we deze week nóg meer aandacht aan cannabis dan normaal. Lees hier meer wiet-gerelateerde verhalen.

Als je high op de wiet bent, bedenk je zo duizend businessplannen op een avond, die je ook allemaal even hard weer vergeet. Dat is leuk, maar je financiert er je comfortabele stonerleven natuurlijk niet van. Als je continu in de wolken bent kan het zomaar zo ver komen dat al je Pink Floyd-platen moet gaan verkopen om daarna ook je allerlaatste geld naar de coffeeshophouder te brengen. Hij lacht je natuurlijk stiekem uit, want zíjn businessplan werkt als een tierelier.

Videos by VICE

Wiet is namelijk gouden handel: de gemiddelde omzet van een coffeeshop wordt geschatop 1,7 miljoen per jaar. Maar je moet het als coffeeshophouder niet erg vinden om met een been in het criminele milieu te staan. Er komen continu allerlei ongure types aan je spreekwoordelijke achterdeur kloppen en als je klanten netjes met de pin betalen moet je dat geld zwartwassen. Je kunt ook wiet gaan telen, maar dat is nog veel gevaarlijker. Mocht je het toch willen, dan is er hier een leuk gidsje uit 2014 dat het stap voor stap uitlegt. Maar we zijn inmiddels vier jaar verder, en de discussie over de legalisering van wietteelt heeft een vlucht genomen. Er zijn allerlei nieuwe manieren waarop je als wietliefhebber geld kunt verdienen, zonder je handen vuil te maken.

Koop wietaandelen

Hier in Nederland beginnen binnenkort wat voorzichtige experimenten met legale wietteelt, maar in Canada worden over een paar maanden zowel het wietgebruik als de wietteelt gewoon helemaal legaal. Er zijn daar een heleboel beursgenoteerde bedrijven die alle kassen en lampen al klaar hebben staan om wiet te gaan verbouwen, en daar kun je nu al aandelen in kopen. Volgens Livaneli Yildiran, die miljoenen verdiende door de cryptohype te zien aankomen, is investeren in wiet dé nieuwe manier van rijk worden. En dat is pas het begin: “Ik denk die Canadese bedrijven, zodra ze multinationals worden, naar Europa zullen gaan om te lobbyen dat cannabis legaal moet worden en dan ook aan Europeanen willen verkopen,” vertelde het zakenorakel in een interview met VICE Money. Bitcoin krabbelt uit een dal, Tesla heeft de productie vertraagd, maar de hoogtijdagen van Cannabis staan op het punt aan te breken.

Doe leuke dingen met CBD en Europa ligt aan je voeten

Wiet met veel THC, het stofje waarvan je zo lekker raar in je hoofd wordt, is nu dus nog illegaal. Maar als je het grootste deel van die lollige THC eruit kweekt, mag je ineens prima een plantage aanleggen. Wiet zonder THC klinkt saai, maar er zitten nog veel meer stoffen in wiet waar je wat aan kunt hebben. Het leven draait om meer dan stoned worden. Aan CBD worden bijvoorbeeld geneeskrachtige eigenschappen toegeschreven. Je kunt het kopen als olie en dan door je muesli gooien, en het zou helpen tegen allerlei kwalen, slaapproblemen en schizofrenie. Het slaat keihard aan, niet alleen bij stoners, maar ook bij huismoeders die het als een soort levertraan gebruiken. De 31-jarige Zwitserse ex-bankier Jonas Duclos werd al flink rijk van het goedje.

In de film Lammbock (2001) zetten twee vrienden een grote cannabisplantage op, maar dit is allang geen utopie meer Foto: imago | United Archives

Neem een vakantiebaantje op een wietkwekerij

In Zwitserland zijn zelfs al tuinderijen waar ze legaal medicinale wiet verbouwen. Ze denken erover na om THC-houdende wietteelt te legaliseren. En als je zelf geen zakeninstinct hebt, maar wel groene vingers, kun je daar solliciteren. De hele dag voor je favoriete plantjes zorgen is niet alleen een ontspannen bezigheid, het schuift ook vrij aardig: 17 tot 26 euro per uur. Het seizoen begint in september.

Begin een tomatenkwekerij

Als de Canadezen hun ruimdenkendheid weten te exporteren naar Europa zullen ze hier dus voor een dikke wiethype zorgen. Maar waarom zou jij niet degene zijn die het groene goud kweekt? Voor de agrarische leken onder ons: wiet kweek je in een kas. Maar omdat je niet met zo’n leeg glazen gebouwtje wil zitten wachten totdat ze de wietlegalisering eindelijk door die stroperige Europese bureaucratie geduwd hebben, kun je er voorlopig gewoon tomaten in kweken. Of paprika’s of zo. En dan zorg je dat je alvast een goede deal hebt met een Canadees wietbedrijf – dat deed een Deense wiethandelaar al.

Omhels een wietplant in je ondergoed en ga ermee op de foto

Deze businessplannen zijn niet per se combineerbaar met een leven als permastoner. Misschien ben je al moe geworden van het lézen van dit stuk alleen, en rol je as we speak een jointje. Maar voordat je te stoned bent om een camera of telefoon te hanteren: je kunt ook prima blowend rijk worden met je fotogenieke uiterlijk. Er bestaan heuse cannabis-influencers. Dat zijn vooral vrouwen die op Instagram halfnaakt knuffelen met wietbladeren. Met dikke jonko’s tussen hun lippen werpen ze het beeld omver dat wiet alleen maar voor oude hippies en hangerige niksnutten bedoeld is. Blowen is sexy! De influencers kunnen er niet alleen hun rookgedrag van betalen, maar houden er een lekker zakcentje aan over. Als wiet legaal gaat worden zal de cannabisindustrie waarschijnlijk zitten te springen om leuke mensen die geestverruiming willen promoten.

Deze zomer weten we pas echt of de wietindustrie zo booming wordt als de wiet-hypers ons voorspiegelen. Dan gaat de legale wietteelt in Canada namelijk van start. Het zou zomaar een bubbel kunnen zijn. Als je nog niet helemaal gelooft dat wiet de wereld gaat veroveren, kies dan een businessplan met lage instapkosten. Een leuke jonkofoto op Instagram zetten is altijd gezellig. En als blijkt dat mensen je bepaald geen posterboy- of girl voor cannabis vinden, ga je gewoon weer in je hangmat liggen met Pink Floyd op de koptelefoon.

Headerfoto door Vladimir Tisma.

—

Hou je ook zo van geld? Like VICE Money en ontvang dagelijks gratis geldverhalen: