Zo verdient Jessie geld met video’s over haar transgenderproces

Toen Jessie Maya op haar achttiende begon aan haar transgenderproces, viel het haar op hoe weinig informatie erover te vinden was. Ze besloot er daarom zelf video’s over te gaan maken. Behalve video’s over haar behandelingen, bezoeken aan een logopedist en een psychiater, de uitdagingen en mooie kanten van het transgenderproces, maakt ze ook video’s over beauty en make-up.

Als eerste Youtuber van Nederland die op deze manier openlijk haar transgenderproces deelt helpt Jessie niet alleen veel anderen – ze slaagt er ook in een goed salaris te verdienen met haar video’s. Dat valt soms niet mee. “Er zijn genoeg make-upmerken die mij ontwijken,” vertelt ze aan VICE Money. Toch heeft Jessie door haar innovatieve werk nu een contract bij RTL, haalt ze inkomsten uit advertenties en samenwerkingen met merken en krijgt ze zelfs haar plastische chirurgie en cosmetische behandelingen vergoed. In deze aflevering van Nieuw Geld vertelt ze hoe ze dat voor elkaar krijgt en hoeveel haar werk als Youtuber haar oplevert.

Videos by VICE

VICE Money presenteert Nieuw Geld: een videoserie, mede mogelijk gemaakt door ING, over de innovatieve manieren waarop jonge mensen nu hun geld verdienen.



—

Hou je ook zo van geld? Like VICE Money en ontvang dagelijks gratis geldverhalen: