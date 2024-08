Zo verplaats je bestanden vanaf je pc naar een videoband

In een uitgebreide video laat YouTuber Lazy Game Reviews ons zien hoe je bestanden vanaf een Windows-pc op een videoband opslaat. Gewoon, omdat het kan.

Net als de monstercomputer van $20.000 die hij laatst liet zien, is dit een voorbeeld van technologie uit de jaren negentig die log en onhandig is, maar uiteindelijk wel werkt.

Videos by VICE

Hij gebruikt een Danmere Backer-backupsysteem voor videobanden, een stuk apparatuur van halverwege de jaren negentig. Destijds was dat een aantrekkelijke methode om databackups te maken vanwege de lage prijs (de Backer kostte ongeveer €50 en videobanden €1,50) en eenvoud. Het enige wat je moest doen was het apparaat in de computer en videospeler pluggen, selecteren wat je wilde kopiëren, en op “record” drukken.

In theorie, in ieder geval. Zijn poging om een backup te maken van een computer met Windows 95 mislukte. Hij moest overschakelen naar een machine met Windows 3.1, om met succes een backup op een videoband te kunnen maken.

Hij wist de hele harde schijf – ongeveer 80 MB aan gegevens – op een videoband op te slaan, zo’n ding dat je vroeger tijdens kinderfeestjes opzette. Alles bleef bewaard tijdens het overschrijven, op een klein bestand na.

Voor het geval je je afvraagt hoe Windows 3.1-bestanden eruit zien als je ze vanaf een videoband afspeelt: verwacht vooral veel sneeuw en ruis.