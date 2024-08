Zo vertel je je partner dat je ruimte nodig hebt, zonder het uit te maken

Een goede relatie heeft weinig nadelen – je verkent het leven met je partner(s) in crime, deelt je liefde en steunt elkaar – maar zelfs relaties die gelukkig en gezond zijn, hebben soms een opkikkertje nodig.

En soms zelfs een beetje ruimte.

Hoe goed je het ook hebt samen, relaties bestaan uiteindelijk nog steeds uit individuele mensen met verschillende behoeften. En die behoeften kunnen niet altijd in partnerschap worden bevredigd. Of het nu gaat om het verkennen van genderidentiteit of seksualiteit, het uitbreiden van traditionele relatiestructuren, of gewoon om tijd voor jezelf – er zijn tal van redenen waarom je een “pauze” in je relatie nodig kan hebben.

Misschien heb jij ook eindeloos herhalingen van Friends gekeken en denk je bij een relatiepauze meteen aan David Schwimmer die met een wanhopige uitdrukking op zijn gezicht “We were on a break!” naar Jennifer Aniston schreeuwt. Maar zo’n emotionele puinhoop hoeft het helemaal niet te worden. Als (en wanneer) de tijd komt dat je besluit dat je wat ruimte nodig hebt in je relatie, zal de manier waarop je het je partner vertelt je helpen om te voorkomen dat het finaal misgaat.

Voordat je erover begint, moet je zeker zijn dat je het niet doet omdat je eigenlijk gewoon uit elkaar wil gaan. Het voelt op dat moment misschien makkelijker om langzaam uit je eigen relatie te stappen, maar op de lange termijn vraag je om problemen. Als je al weet dat je jezelf aan de andere kant niet meer bij elkaar ziet komen, maak er dan op voorhand een eind aan.

Als je besluit dat een pauze echt nodig is, kun je door de volgende tips te volgen, voorkomen dat het misgaat.

Heb een reden

Dit is niet het moment om te vertrouwen op je improvisatievaardigheden. Je kunt niet goed uitleggen wat je wil als je niet eerst de tijd hebt genomen om er zelf over na te denken. Concentreer je op waarom je eigenlijk die tijd apart wil of nodig hebt. Op die manier voorkom je dat je zomaar een hoop onzin zegt die je niet meent.

Transparant zijn over je redenen is ook enorm belangrijk – want je bent je partner de autonomie verschuldigd om het niet met je eens te zijn.

Misschien wil je een pauze omdat je ongelukkig bent geweest in de relatie en dat in je eentje wil verwerken. Misschien wil je met andere mensen naar bed of uitgaan, en ben je bang dat je partner dat niet zit zitten. Het zal shit zijn om te horen, maar bagatelliseer of camoufleer de echte reden niet in de hoop niemand te beledigen of van streek te maken.

Het is niet aan jou om te beslissen of ze het wel of niet goed vinden. Houd dus je reden klaar en wees eerlijk. Je partner verdient het volledige plaatje, zodat-ie kan zien of het ‘waarom’ ook bij hem past.

Maak je einddoel duidelijk

Als er bij een van jullie twijfel bestaat of dit echt een tijdelijke pauze is (in tegenstelling tot permanent uit elkaar gaan), zou je onbedoeld een heel ander blik wormen kunnen openen.

Als je partner denkt dat je eigenlijk de relatie definitief wilt beëindigen, en gewoon te laf bent om dat te doen, zou-ie er zelf wel eens een eind aan kunnen maken – maak dus heel duidelijk dat je uiteindelijk bij elkaar wilt blijven.

Regels zijn goed

Simpel gezegd – maak regels en houd je eraan. Er zijn enkele basisprincipes die je hier moet behandelen: Zullen jullie nog contact hebben met elkaar, in het echte leven of online? Zo ja, hoeveel praten jullie met elkaar? Vertel je het aan andere mensen? En de grote: wanneer en hoe de pauze eindigt.

Uit een enquête op het VICE-kantoor kwam een behoorlijke verdeling naar voren tussen mensen die een pauze voor onbepaalde tijd willen laten, en mensen die liever een vaste tijdsduur voor de pauze hebben. Interessant genoeg waren het vooral mannen die geen tijdsbestek verkozen, de meeste vrouwen wilden juist wel een vast datum. Maar zoals in elke situatie zal dit van persoon tot persoon verschillen, dus praat erover.

Een ander belangrijk punt is of jullie met andere mensen gaan seksen (of afspreken). Dit kan een moeilijk gesprek zijn, vooral als jullie relatie monogaam is. Maar het gaat sowieso erger zijn als je er helemaal niet over praat, om er vervolgens achter te komen dat je partner met Stefan/Sterre van hun economieklasje bonkte, terwijl jij drie maanden lang een kuisheidsgordel droeg.

De essentie: als er iets is wat verwarring kan veroorzaken, los het dan nu op. En als je regels hebt afgesproken die jullie beiden gelukkig maken, hou je daaraan.

Wees erop voorbereid dat het misgaat



Hoe graag we ook zouden willen zeggen dat uit elkaar gaan een wederzijdse beslissing moet zijn, en niemand gekwetst hoeft te worden: het komt zelden voor dat twee of meer mensen precies hetzelfde gevoel hebben over de situatie. Als je ervoor kiest om tijd voor jezelf te nemen, hoop je dat je partner het daarmee eens is. Maar je partner kan andere gedachten/gevoelens/plannen hebben.

Als je je partner vertelt dat je ruimte nodig hebt, kan het zijn dat-ie nee zegt. Jij moet beslissen wat dat voor jou betekent. Als er geen breuk mogelijk is, bent je dan bereid bij elkaar te blijven? Of kun je beter uit elkaar gaan? Als je niet in staat bent om iets te vinden dat voor iedereen werkt, is dat misschien het begin van een ander gesprek.

Veel succes.

Dit stuk verscheen oorspronkelijk op VICE New Zealand.