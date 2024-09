Zo vier je Koningsdag zonder buiten je huis te komen

Er zijn veel dingen leuk aan Koningsdag. Je hoeft niet naar school of werk, je mag vroeg op de dag beginnen met drinken en er heerst een algehele partystemming in het land – zelfs je boze buurvrouw hangt een oranje boa om haar dikke nek, schildert vlaggetjes op haar wangen en laat zichzelf al zeer vroeg op de dag vollopen met oranjebitter.



Het grootste nadeel dat kleeft aan het vieren van Koningsdag zit ‘m in het feit dat je voor vrijwel alle activiteiten naar buiten moet. Dat is normaal gesproken al redelijk kut, zeker gezien het buitensporige aantal kinderen dat blokfluitend en meent te moeten delen in de feestvreugde, maar als het dan buiten ook nog eens kouder is dan in het hart van Assad, en de buien talrijker zijn dan de opklaringen, zou je zomaar kunnen denken: ik sla dit jaar wel een keertje over. Maar dat hoeft helemaal niet. Je kunt namelijk ook alles uit koningsdag halen zonder een stap buiten de deur te zetten.

Speel een drankspel dat is gebaseerd op het koningshuis

Als je besluit om deze Koningsdag lekker binnen te blijven, waar je zelf kan bepalen hoe warm het is en waar je – als de bovenburen het niet al te bont maken – gegarandeerd droog zit, kan je eindelijk eens live op televisie zien hoe het eruitziet als de koninklijke familie als een kudde wilde dieren door een provinciestad wordt gejaagd, en de schijn moet ophouden dat ze het allemaal echt heel leuk vinden. Klinkt saai, zeg je? Dat klopt! Daarom is het zaak dat je een drankspel koppelt aan deze poppenkast. Elke keer dat er een kind vals zingt, er een koor van schippers het Wilhelmus instart, óf er ergens een wc-pot wordt geworpen, moet je drinken. Gegarandeerd lam binnen een uur.

Koop en verkoop spulletjes gewoon via Marktplaats

Fuck drie weken van tevoren je naam in schilderstape op de stoep plakken. Fuck eindeloos bepalen welke van je onnodige spullen geschikt zijn om te verkopen op de vrijmarkt. Fuck de hele dag in de tyfuskou bij een kleedje zitten om drie tientjes te verdienen die je nog voordat je ze hebt verdiend al hebt uitgegeven aan de gluhwein die die ene slimme guy uit de buurt aan de man staat te brengen. Fuck het allemaal. We leven in de eenentwintigste eeuw. Als je van je overbodige dingen af wil, of zelf ergens heel graag een sleutelhanger van die ene blije Jean Mineur van de bioscoopreclames op de kop wil tikken, kan je gewoon op Marktplaats terecht. De kans dat je op Marktplaats iemand vindt die je hele collectie Welpies voor een zacht prijsje wil overnemen is sowieso veel groter dan dat er op Koningsdag TOEVALLIG een enorme Welpie-fanaat langs je kleedje loopt.

Ga HAM op je koningsdagoutfit

De afgelopen jaren heb je geen oranje kledingstukken gedragen op Koningsdag hè? Daar ben je te cool voor. Bovendien: het is nooit drukker op straat dan tijdens Koningsdag, dus is er geen betere dag om aan al die mensen te laten zien dat je de trotse bezitter bent van een Supreme-T-shirt. Dat zal allemaal best, maar stiekem was je toch al die tijd een beetje jaloers op die ene gekke tante die wel gewoon een oranje glittersombrero rockte. Omdat je toch de hele dag binnen zit is dit je kans om helemaal loco te gaan op je oranje-outfit. Ik heb het over oranje onderbroeken, in rood-wit-blauw gelakte teennagels, trek voor mijn part een oranje morphsuit aan. Er is toch niemand die het ziet, want jij zit lekker binnen.

Ontzeg jezelf geen pleziertjes omdat je die niet binnen ‘hoort’ te doen

Het blijft wel Koningsdag hè. Er zijn mensen die denken dat mdma een partydrug is, maar die hebben ’t duidelijk nog nooit in de comfort van hun eigen huis gebruikt. Als je er bij lekker weer van houdt, kun je ook prima eens je grenzen verleggen door het te nemen terwijl je onder een dekentje op de bank ligt te spacen en op de achtergrond Astrid Kersseboom een beetje verslag doet van de oersaaie avonturen van het koninklijke gezin in Tilburg. Leve de koning.

Hap koek als een malle

Koekhappen is zo’n typische Koningsdagtraditie, maar wanneer heb jij voor het laatst gekoekhapt? Dat is misschien wel langer geleden dan je zou willen toegeven. Als je op Koningsdag de hele dag binnen zit is dat de uitgelezen mogelijkheid om je koekhapachterstand in één keer in te halen. Binnenshuis hoef je niet 1,50 te betalen aan een kind dat je niet mag om deze mooie en zeker niet afgedankte traditie (laat al die boze witte mannen zich daar eens boos over maken) te beoefenen. Ontbijtkoek is sowieso een van de meest ondergewaardeerde ontbijtproducten van deze tijd. Tip: begin hiermee voordat je scheutig begint te wezen met de mdma, anders loop je met Pinksteren nog met een droge bal half stukgekauwde ontbijtkoek in je mik.

Pis in je wasbak

Je kunt een Koningsdag geen Koningsdag noemen als je niet ergens stiekem tussen twee auto’s hebt geplast. Omdat je waarschijnlijk geen auto’s in je huis hebt staan, en omdat gewoon ergens in de hoek van je woonkamer wildplassen zo’n rommel geeft, kun je voor het idee op z’n minst even in de wasbak pissen. Voor mannen is dat een fluitje van een cent. Als vrouw moet je misschien wat extra moeite doen, maar op deze manier komt dat houten keukentrapje van de Blokker nog eens van pas.

Luister de hele dag naar muziek die jij goed vindt

Overal waar je komt, als je het waagt om op Koningsdag de straat op te gaan, staan mensen enorm hun best te doen om hun slechte muzieksmaak aan je op te dringen. Om de een of andere reden zet elke gek zijn speakerset op deze dag in de vensterbank, om zo hard mogelijk het Koningslied, iets van de Spice Girls of een of andere moeilijke minimalbeat door de straat te laten schallen. Dit, vermengd met het gejengel van kinderen met violen, zorgt voor een kakafonie waar ieder mens ongelukkig van wordt. Sterker nog, misschien is het wel precies dit verschijnsel waardoor iedereen naar de fles grijpt op Koningsdag. Als je gewoon op de bank blijft zitten kan je lekker je eigen spotifyplaylist opzetten.

Er zijn geen regels. Maak daar gebruik van

Het leukste aan deze dag is dat niet alleen jij en je vrienden, maar letterlijk iedereen vandaag denkt: het zal allemaal wel. Maak daar gebruik van. Mag je van je bovenburen nooit spullen op de overloop laten staan? Zet er vandaag lekker wat teringzooi neer. Klagen je onderburen altijd over de rotmuziek die je soms luistert als je even niet zo lekker in je vel zit? Pomp vandaag die ene plaat van Il Divo die je zo lekker vindt eens op standje duizend door de speakers. En weet je nog dat je van je moeder nooit vuurwerk mocht afsteken binnenshuis? Gooi lekker een strijker in je keuken. Wat kan jou het schelen? Het is FEEST. De politie heeft toch wel wat beters te doen, en maak je over de troep geen zorgen, dat komt morgen wel.