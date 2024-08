Zo vlieg je de rest van je leven businessclass voor een fractie van de prijs

Hij vliegt vandaag voor de zevende keer naar Kaapstad, om daar van de zomer te genieten. Als social-media persoonlijkheid en schrijver van boeken als Eet taart krijg een sixpack kan hij overal heen reizen om te werken. Of, in dit geval, “om niks te doen eigenlijk,” zoals Jelmer de Boer (31) zelf zegt. Ik zit zelf niet zo in de influencerwereld, maar ik leerde De Boer kennen toen ik op de wc door mijn Instagram zat te scrollen en een advertentie voorbij zag komen waarin De Boer zei dat hij, terwijl ik dat las, businessclass naar Tokyo aan het vliegen was. Voor zo goed als geen geld. Als ik net als hij wilde weten hoe ik dat kon doen moest ik zijn boek Thuisblijven is duurder maar crowdfunden.

Vaak scroll ik dan snel door omdat ik te maken denk te hebben met iemand die vooral zichzelf aan mij wil verkopen, in plaats van een goed doordacht verhaal. En hoezo is thuisblijven duurder? Ook als je een ticket boekt voor driehonderd euro, terwijl die eigenlijk 1000 was, ben je toch driehonderd euro meer kwijt dan als je thuis was gebleven? Het meeste dat ik ervan zou leren hoe sociale mediamensen je steeds weer boeken proberen op te dringen met halve beloftes om rijk te worden, geld te besparen, jezelf te verbeteren door om zes uur op te staan of te sporten, en nu dus voor de goedkoopste prijzen de wereld over te reizen.

Maar toen ik zijn uiteindelijke boek doorbladerde, zag ik een gast die in zijn ijdele influencersbestaan veel met vliegreizen heeft geëxperimenteerd, en dit niet ziet als een snelle lifehack. Ik belde hem vlak voor hij in het vliegtuig stapte, om te vragen hoe hij dat aanpakt. Geld besparen is hard werken, gaf hij meteen toe.

VICE Money: Hoeveel kost je ticket naar Kaapstad?

Jelmer de Boer: 503 euro, dus dat is niet de allerlaagste prijs. Ik ben wel tevreden, want vliegen naar Kaapstad is duur. De eerste keer betaalde ik 1100 euro.

Dat lijkt me niet moeilijk: de kerstvakantie is voorbij en jij gaat lekker in het laagseizoen.

Nee, het is daar volop zomer! En drie weken geleden was ik daar ook rond de kerst en toen betaalde ik nog iets minder.

Wat zijn de goedkoopste reisjes die je tot nu toe hebt geboekt?

Afgelopen november vloog ik voor 640 euro businessclass naar Tokyo met Qatar Airways. Normaal betaal je dat voor economyclass, als je geluk hebt. Met die vlucht spaarde ik ook nog eens een heleboel punten waarmee ik weer een nieuwe vlucht kon boeken. In maart wil ik naar Taipei. Het stukje Hongkong-Taipei retour betaal ik met de punten die ik door die vlucht heb verdiend.

Dat zijn grote besparingen, maar is thuisblijven echt duurder?

Dat is in de meeste gevallen wel hard te maken, omdat Nederland een relatief duur land is en je, door in andere landen te verblijven, je ticket er soms uit te krijgen. Vooral als je daar gewoon je werk kunt blijven doen en je geld kunt blijven verdienen.

Wat zijn nou de gouden tips om goedkope tickets te vinden?

Er is niet echt een gouden tip die altijd werkt. Als er echt een geheim of trucje was dan wist iedereen dat meteen en hoefde je daar niet over door te tikken. Veel mensen zeggen dat je op dinsdag moet boeken in incognito modus, maar daar klopt echt geen reet van.Maar je kunt het wel leren. Daarom heb ik ook een boek geschreven. Ik weet wel hoe je punten moet inwisselen. Ik weet welke luchthavens iets goedkoper zijn dan anderen. Welke zoekmachines je doorgaans de voordeligste tarieven vindt. Best wel saaie dingetjes. Als je er goed in wilt worden zul je gewoon je best moeten doen.

Vliegmaatschappijen zetten weleens de verkeerde ticketprijs op hun website, dat zijn bizar lage bedragen: businessclass-tickets voor een vijfde van de prijs, of economyclass voor een kwart. Ik vloog eens naar de Seychellen en India voor 165 euro. Die prijs was gewoon een foutje van de vliegmaatschappij, dat ik doorgestuurd kreeg via PushBullet, een app die ik heb ingesteld om updates over zoektermen als ‘error fare’ in de gaten te houden. Je loopt dan wel het risico dat de vliegmaatschappij je ticket annuleert, omdat je zelf ook wel door moet hebben dat dit een foutje was. Dat is net als toen Leen Bakker een hoogslaper in de aanbieding deed voor 24 euro en honderden mensen gingen eisen dat ze dat bed voor die prijs zouden krijgen. Dat ging ook niet door, omdat het fout was geadverteerd en mensen met gezond verstand dat door moesten hebben. Maar in dit geval gebeurde dat dus niet.

Dan is er nog een manier. Als je naar Bangkok wilt vliegen bijvoorbeeld, dan kan het zijn dat je alleen maar dure tickets naar Bangkok vindt, terwijl de tickets naar Hanoi, via Bangkok, de helft van de prijs zijn. Dan vlieg ik gewoon dat laatste stukje niet. Dan moet je wel met handbagage vliegen trouwens, anders gaat je koffer wel naar Hanoi.

In mei was ik in Oslo en zag ik een ticket van Oslo naar Nieuw-Zeeland voor 440 euro retour. Dan kan ik mooi naar Nieuw-Zeeland gaan, dacht ik. De terugvlucht ging via China en Amsterdam naar Oslo. Komt mooi uit, dacht ik, dan stap ik gewoon in Amsterdam weer uit.

En heb je deze routes ook allemaal in je boek gezet zodat wij het niet meer zelf hoeven uit te zoeken?

Nee. Eerst dacht ik dat het wel handig was, maar het verandert zo snel, dan is het na een maand alweer achterhaald en wordt het zo’n boek waar allemaal rotzooi in staat. Ik heb zoveel mogelijk achtergrond en globale tips erin proberen te zetten zodat het nog even meekan.

Je moet wel heel flexibel zijn. Jij behoort tot de lucky few die overal kunnen werken. Heb je nog wel wat aan jouw tips als je gewoon een baan hebt en buiten het hoogseizoen op kantoor of in de fabriek wordt verwacht?

Ik denk het wel. Als je weet wanneer je vrij hebt, moet je je er niet op vastpinnen dat je naar een specifieke bestemming wil. Dan wordt het lastig. En als je naar een bepaalde plaats wil, dan moet je flexibel zijn met het moment waarop je gaat vliegen. Wat ik vaak zie en jammer vind is dat mensen dan ook al hebben besloten op een bepaalde dag naar een bepaalde plek willen, om zo hun optimale vakantie te hebben. Dat is prima, maar als je maar één scenario hebt is de kans dat je een laag tarief krijgt best klein.

Binnenkort wil ik met twee vrienden ergens in de buurt van Hongkong gaan zitten: de Filippijnen, Taiwan, Vietnam. Een andere vriend moet werken in China. Het is vet moeilijk om iets bij elkaar te puzzelen, maar het gaat zeker lukken en we gaan er echt niet veel voor betalen. Dan moet je dus niet zeggen: ik wil naar de Filippijnen en anders hoeft het niet. Ik ben ook aan het plannen om met een groep van negen vrienden op reis te gaan. Een vriend is docent op een basisschool, dan ben je al helemaal gebonden aan de schoolvakanties. Maar ik vond toch een trip voor negen personen naar Vancouver, Canada: 280 euro retour. Dat kan gewoon.

Vliegtuigen verzieken als geen ander vervoermiddel de atmosfeer van de aarde, houdt dat je bezig?

Ja, daar gaat een hoofdstuk in mijn boek over. Ik ontken het niet, maar zie ook niet echt een andere praktisch uitvoerbare mogelijkheid om andere landen te zien. En mensen hoeven ook niet zoveel als ik te vliegen natuurlijk. Ik krijg veel reacties met deze strekking, maar verder dan ‘vliegen is slecht voor het milieu’ komen we niet, en dat is niet echt een pragmatische instelling, en komen we ook niet tot een oplossing.

We schreven eerder over Ben Schlappig , die het hele jaar de wereld over vliegt. Daar zou hij een miljoen voor moeten betalen, maar hij betaalde er bijna niks voor. Hij heeft het weer beter voor elkaar dan jij, wat kun je van hem leren?

Hij doet het fulltime en is Amerikaan. Amerikanen kunnen zich aanmelden op verschillende creditcards en krijgen bonuspunten als ze een nieuwe creditcard nemen en daar de eerste maanden een minimumbedrag mee uitgeven. Als je op tijd afbetaald kun je meerdere creditcards nemen. Die punten kun je weer inleveren voor vliegtickets en dan bouw je weer punten op bij de vliegmaatschappijen. Dat spel speelt hij goed, dat doet hij al jaren. Het is een soort eindbaas. Maar in Nederland zit het systeem met creditcards heel anders in elkaar, hier kan dat niet.

Is het al dat werk wel waard, er gaat veel research en uren in zitten?

Goede vraag. In het begin heb ik er vet veel aan gedaan en ik denk dat het zich nu wel uitbetaalt. Maar je moet wel echt je best doen eerst. Ik kan me ook voorstellen dat mensen zeggen: ik heb een hoog uurtarief, als ik drie uur naar tickets zoek kan ik net zo goed het volle pond betalen”. Maar steeds meer mensen om me heen beginnen door te krijgen hoe je kunt besparen. En ik ben zelf nog steeds verbaasd als ik weer eens iemand tegenkom die het normale tarief voor een ticket betaalt, dan denk ik: wauw, deze mensen bestaan dus nog steeds.

