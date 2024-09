Zo voorkom je dat je de laatste week van de maand bij je ouders moet aankloppen voor geld

Iedereen die studeert, of dat ooit heeft gedaan, weet dat de studiefinanciering elke keer net niet genoeg is om het einde van de maand te halen. Elke maand neem je jezelf weer voor om deze keer echt wat rustiger aan te doen met je geld, zodat je ook in die laatste week van de maand kunt eten – en als het even meezit ook nog een biertje kunt drinken – zonder dat je daarvoor bij je ouders hoeft te bedelen. Als je eenmaal klaar bent met studeren en wonder boven wonder een baan hebt gevonden, denk je dat dit leed eindelijk voorbij is, tot je erachter komt dat je ook van je eerste salaris het einde van de maand niet haalt.

Omdat je niet bij papa en mama om geld kunt blijven aankloppen tot je tegen de dertig loopt, hebben we een paar tips voor je om ervoor te zorgen dat je voortaan het einde van de maand glansrijk en weldoorvoed haalt.

Houd je impulsaankopen binnen de perken

Ik ga hier niet zitten betogen dat je geen luxe broodje zalm meer moet kopen als je een keer tijdens de lunch opeens héél veel zin hebt in een luxe broodje zalm. Soms heeft een mens dat gewoon nodig. Maar houd je impulsaankopen binnen de perken. Pin bijvoorbeeld voordat je je op zaterdagavond in het nachtleven werpt een bepaald bedrag, en neem alleen dat geld mee naar de club. Zo voorkom je dat je de volgende ochtend wakker wordt met knallende koppijn en een lege bankrekening van de zes flessen Veuve Clicquot die je gisteren in een dronken bui hebt besteld.

Wees voorbereid op het ergste

Zorg ervoor dat je voorbereid bent op schrale tijden. Zorg dat er in je keukenkastje altijd een pak gedroogde linzen staat, en een pak macaroni. Breng je statiegeldflessen pas naar de supermarkt als je het emballagegeld echt nodig hebt, en verstop aan het begin van de maand vast een paar tientjes op strategische plekken in je huis, zoals in de zakken van jassen die je zelden draagt. Op die manier vind je ook daadwerkelijk nog eens wat als je weer eens je hele huis overhoop haalt op zoek naar een paar munten om een maaltijd van te kopen.

Neem een spaarpot

Ik weet het, je bent geen acht meer. Maar als je steeds je kleingeld – dat verder toch vooral in de weg zit in je portemonnee of broekzak – in een spaarvarken gooit, heb je aan het eind van de maand wel opeens geld om nog een rondje bier of een pizza te kopen, en hoef je niet meer tegen je ouders te liegen dat je dat geld écht nodig hebt voor een nieuwe syllabus Wetenschapsfilosofie.

Kijk vooruit

Vooruitkijken is niet alleen handig als je over straat loopt – zo voorkom je dat je bijvoorbeeld tegen lantarenpalen aanloopt – maar is ook handig als het op je geld aankomt. Als er halverwege de maand nog een paar honderd euro op je rekening staat, kun je denken: ‘Oh, niets aan de hand, hiermee haal ik het einde van de maand met gemak. Zelfs als ik nu deze nieuwe broek koop die eigenlijk een heel maandsalaris kost, maar die nu met 50 procent korting in de winkel ligt – ik zou eigenlijk een dief van mijn eigen portemonnee zijn als ik ‘m niet koop!’

Maar als je wat langer nadenkt, bedenk je misschien: ‘Over een paar dagen wordt die telefoonrekening van vorige maand afgeschreven, toen ik als een bezetene heb zitten tinderen tijdens dat weekend in Milaan, waar ik trouwens ook mijn laatste spaargeld heb uitgegeven. Laat ik nu nog even wachten met mijn geld uitgeven aan deze broek, anders moet ik straks misschien mama weer bellen om te vragen of ik alsjeblieft geld van haar mag lenen voor een pak macaroni.’

