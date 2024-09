Zo werd het grootste LED-scherm ter wereld gebouwd

Op bijna elke mogelijke manier tart de Burj Khalifa in Dubai de verbeelding. Met 830 meter is het verreweg het hoogste gebouw ter wereld. Hij kostte 1,5 miljard dollar, vijf jaar en duizenden manuren om te bouwen en nu heeft de toren ook nog het grootste LED-scherm ter wereld.

Hoewel de bouw aan de Burj Khalifa in 2010 al eindigde, begon de bouw van het LED-scherm dat dient als de voorkant pas in 2014. Het werk aan het scherm van 3060 vierkante meter was vorig jaar al klaar, maar om tot dat punt te komen was niet makkelijk.

“Één van de uitdagingen was dat we niet overal toegang hebben tot de buitenkant, dus we moesten sommige delen van het gebouw openen,” legt Burj Khalifa’s directeur van technische diensten uit in de bovenstaande video.

Zoals je kunt zien in de video, zijn sommige van die openingen die de technische medewerkers openen best wel klein. De technici moesten door die openingen om vervolgens honderden meters boven de grond meer dan tien kilometer aan kabels aan te leggen. De technici die LED-panelen zien aanleggen is niet voor angsthazen. Volgens één van de technici waren de toestanden in de video nog best wel goed.

“We hebben zandstormen, regen en harde wind gehad. Soms konden we niet verder omdat de wind zó ernstig was.” zei Kris Vloemans, de Senior Manager van het project.

Het eindresultaat was verder zeker de moeite waard. Tegenwoordig heeft de Burj Khalifa door de middagen prachtige shows op de schermen. Dubai’s laat daarmee duidelijk zien dat ze nog steeds de grenzen verleggen als het gaat om technologische innovatie.