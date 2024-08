Zo word je een milieubewuste vakantieganger

Dit is een opiniestuk van Rainforest Alliance en verscheen eerder op VICE Impact.

Ik ben een gepassioneerd – vooruit, geobsedeerd – milieuactivist. Ik breng mijn oude kleren naar de kringloop, en ik scheid zorgvuldig mijn afval. Ik heb een composthoop en ik onderzoek momenteel manieren om hondenpoep te composteren. Ik koop bijna alleen maar biologisch eten, kook negentig procent van mijn eten zelf en als ik buiten de deur eet dan neem ik een voorgerecht als hoofdgerecht, want anders hou ik vaak eten over en dat is zonde – verspild eten zorgt voor een groot deel van methaanemissies. Ik loop vrijwel overal naartoe, ga bewust om met water en stroom en gebruik nooit de wasdroger voor mijn kleding. Ik maak zelfs mijn eigen schoonmaakmiddelen.

Hoeveel ik ook hou van reizen, ik voel me er ook weleens schuldig door, omdat ik op vakantie minder grip heb op mijn ecologische voetafdruk. Ik voel me ongemakkelijk bij de koolstofuitstoot van vliegtuigen. Als mijn familie het idee oppert om met z’n allen vakantie te gaan vieren in een duur hotel of op een cruiseschip, dan rol ik demonstratief met mijn ogen. Toeristische excursies in een glimmende SUV met de airco aan terwijl het buiten snikheet is? Oké, ik geef toe dat ik zoiets weleens heb gedaan. Ik ben er niet trots op, maar ik compenseer het door op andere vlakken strenger te zijn tijdens mijn vakantie.

Duurzaam vakantie vieren vergt voorbereiding, planning en moed. Hier zijn wat dingen die je kunt doen om (vrijwel) zonder schuldgevoel te kunnen reizen.

1. Zie het grotere plaatje.

Nieuws en cijfers over de negatieve impact van toerisme kunnen je reislust flink verpesten, maar wist je dat toerisme een grote factor is in socio-economische vooruitgang in de wereld? Volgens het UNWTO Highlights Report uit 2015 creëert toerisme één van de elf banen, en genereert het jaarlijks 1,5 biljoen dollar aan wereldwijde export. Toerisme is zelfs de eerste of tweede bron van exportinkomsten in 20 van ‘s werelds 48 minst ontwikkelde landen. Ik slaap veel beter nu ik weet dat mijn reisjes goed zijn voor de economie van ontwikkelingslanden.

2. Zorg dat je het verschil tussen groene hotels, eco-lodges en duurzaam toerisme begrijpt.

Ik dacht altijd dat die dingen hetzelfde waren, maar dat is niet zo. Doe wat onderzoek naar een hotel dat zichzelf ‘groen’ noemt, want dat is een warrige term en kan van alles betekenen. Met de term ‘eco-lodge’ wordt een hotel bedoeld dat in een natuurgebied ligt, waar ze voor de omgeving zorgen en de lokale bevolking ondersteunen. Eco-lodges proberen de biodiversiteit te beschermen, milieubewustzijn te laten groeien en de lokale cultuur te respecteren. Dit is het soort plek waar gasten komen voor natuur en cultureel erfgoed. Een ‘duurzaam hotel’ is een bedrijf dat het milieu probeert te beschermen, opkomt voor sociale ontwikkeling en de lokale economie. Duurzame hotels gaan bewust om met water en stroom, koken met lokale producten en er werken mensen uit de omgeving.

3. Kies voor duurzame hotels en reisorganisaties met een certificaat.

Dit is heel belangrijk voor me. Ik wil slapen in hotels die kunnen laten zien (niet enkel claimen) dat ze iets doen om het milieu te sparen. Gecertificeerde bedrijven – van enorme all-inclusive resorts tot piepkleine eco-lodges – houden zich aan wereldwijde standaarden voor duurzaam toerisme en worden regelmatig gecontroleerd door internationale organisaties. Het zijn bedrijven met programma’s om water en energie te besparen en te helpen om de biodiversiteit te behouden. Ze recyclen, kopen lokaal eten en telen hun eigen groente. Het personeel wordt er goed behandeld, ze krijgen genoeg betaald en hebben redelijke werktijden.

4. Compenseer voor je koolstofverbruik.

Toerisme is verantwoordelijk voor ongeveer 5 procent van wereldwijde CO2-uitstoot, en vervoer is goed voor 75 procent van toerisme-gerelateerde uitstoot. Omdat ik me erg bewust ben van mijn koolstofverbruik, zorg ik er met het kopen van emissierechten voor dat de uitstoot van mijn vlucht gecompenseerd wordt. Je zult verbaasd zijn over hoe betaalbaar het is.

5. Wees obsessief over het milieu tijdens je vakantie.

Op mijn vakantie laat ik mijn duurzaamheidsobsessie niet varen. Ik doe gewoon het licht, de tv en de airco uit als ik mijn hotelkamer verlaat, ik hergebruik handdoeken, douche kort, neem een herbruikbaar waterflesje mee en ik neem zelfs mijn eigen shampoo en douchegel mee, zodat ik de plastic flesjes van het hotel niet hoef te gebruiken. Hotelgasten zorgen voor ongeveer een kilo afval per nacht en de hierboven genoemde tips kunnen de koolstofuitstoot van hotels met twintig procent terugbrengen.

6. Blijf niet heel de dag in je hotel rondhangen.

Zelfs als het hotel een gecertificeerd duurzaam paradijs is, ga ik ook altijd op pad om lokale bedrijven, museums en natuurgebieden te bezoeken, en om aan tripjes deel te nemen die georganiseerd worden door lokale ondernemers. Dat is niet alleen een manier om iets ‘authentieks’ te ervaren, maar ook om de lokale gemeenschap te ondersteunen. Sommige hotels bieden vrijwilligersprogramma’s, bijvoorbeeld om te helpen in een opvangcentrum voor schildpadden of om een paar uurtjes te helpen met het strand opruimen.

Veel hotels doen ook mee aan programma’s waarbij toeristen lesmateriaal kunnen doneren aan lokale scholen. Als je hierin geïnteresseerd bent, kun je hier een kijkje nemen.

7. Let een beetje op welke souvenirs je koopt.

Ik ben lang geleden opgehouden met het kopen van massaal geproduceerde T-shirts. Nu ga ik naar huis met potten jam en ingemaakte groenten, shampoo en zeep gemaakt door lokale mensen, maar ook handgemaakte tassen en andere duurzame spullen. Ik word erg vrolijk als ik mijn geld op de juiste manier investeer!

De keuzes die we maken op vakantie en de dingen die we kopen kunnen een positieve invloed hebben op het milieu en de economie op onze bestemming. Na een lange dag vol verantwoorde uitstapjes, schenk ik een lekker glas organische, duurzaam geproduceerde wijn in. Het is tenslotte vakantie.

