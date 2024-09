Zo word je een (porno)ster in anale seks

IIn juni 2016 speelde Holly Hendrix 27 dagen in een hardcore pornofilm, waarvan de scènes vooral uit anale seks bestonden. Holly was toen nog maar 19, en al een klein jaar bezig met wat een lonende carrière in de porno zou worden. Deze anale porno is niet het langzame, lieve, korte kontgehannes zoals pornofans dat misschien gewend zijn. Het is eerder keihard kontgeneuk, vaak sneller en langer dan nodig is. En dat is, zeker in het begin, best een uitdaging, vertelt Holly.



Maar dat is absoluut niet de enige grote prestatie die Hendrix heeft op anaal gebied. En ze is trouwens ook niet de enige pornoster die atletische trucjes kan doen met haar achterwerk, want wat eerst werd gezien als een obscure borderline fetisj is nu best mainstream geworden in de heterowereld.

En nu is er iets wonderlijks gebeurd, namelijk de geboorte van het woord ‘Anale koningin’. Vanzelfsprekend zijn dat pornosterren die veel kontseks hebben, en soms is dat het enige dat ze doen.

Anussen zijn fragiel, en het feit dat je achterste worden blootgesteld aan een hoop druk en grote objecten of lichaamsdelen, heeft het logische gevolg dat de carrière van anale koninginnen niet over rozen gaat. Vaak wordt werk beperkt door pijn, kwalen, en het risico op langdurige aandoeningen.

Maar echte ervaringsdeskundigen hebben geleerd om dit soort dingen voor te zijn. De professionals treffen namelijk de juiste voorbereidingen, die beter zijn dan de voorbereidingen die de gewone burger die een keertje via de achterdeur genomen wil worden zou treffen. En, niet in de laatste plaats, omdat ze een onvoorstelbaar veerkrachtige bips hebben.

Over het algemeen is de anus een ingewikkelder lichaamsdeel dan een vagina. Want: strak en een dunne huid, met een lichte hoek van binnen, droog en gevoelig. Je rectum is niet per se gemaakt voor een stevig potje penetratie. Mensen die veel weten over seksuele gezondheid adviseren om eerst je partner ontspannen te laten zijn, en daarna langzaam te beginnen. Zo voorkom je de pijn aan je sluitspier, die af en toe voorkomt als je te hard duwt.

Ze adviseren stelletjes altijd om een goede hoek te vinden, veel glijmiddel te gebruiken en met elkaar te praten. En besef je: voor sommige mensen is het nou eenmaal zo dat kontneuken nooit lekker zal zijn. Andere mensen zijn iets gevoeliger voor anaal plezier, voor hen kan het namelijk een stimulans zijn van de g-spot en de uiteinden van de clitoris of het prostaat, wat zorgt voor een hoop vermaak en zelfs volledige anale orgasmes. Maar het sluitende advies blijft om het geen dagelijkse praktijk te laten zijn. Zelfs homostellen houden zich hieraan, en plezieren elkaar op andere manieren, bijvoorbeeld oraal.

Als je ruwe dingen in je rectum stopt loop je het risico om weefsel rondom je anus te scheuren, wat ervoor zorgt dat de spieren in je anus losser worden. Dat kan leiden tot incontinentie of zelfs een anusverzakking, wat simpel gezegd betekent dat je kont eruit valt.

Mocht zoiets gebeuren – voor sommige mensen is het zelfs een fetisj – dan is het belangrijk dat je gelijk medische hulp zoekt. Hoewel er geen bergen aan medische data zijn van de effecten van langdurige, harde anale seks, er zijn onderzoeken die beweren dat het je spieren rondom je anus voorgoed kan verzwakken, en langdurige rectale incontinentie tot gevolg heeft. Als je anus herhaaldelijk je lichaam verlaat, is dat op lange termijn geen pretje. Anale koningin Cherie Deville, die ook is gepromoveerd op fysiotherapie, vertelt dat je “de sluitspier kan uitrekken totdat-ie niet meer werkt.”

DeVille hield het in het begin rustig. Nadat ze in de pornoindustrie terecht kwam oefende ze vijf jaar thuis. Ze dook in de niche toen ze het gevoel had dat ze er klaar voor was. Sommige vrouwen, zoals DeVille maar ook Charlotte Sartre, komen de industrie binnen met een hoop anale ervaring die ze thuis hebben opgedaan, en ervan genieten, waardoor het makkelijker is om je te specialiseren in deze tak.

Gek genoeg waren alle anale koninginnen waarmee ik heb gesproken onervaren in anale seks toen ze zich begonnen te specialiseren. Hendrix had zelfs nog nooit een vinger in haar anjer gehad voordat ze haar allereerste scène opnam. De meeste vrouwen kregen ook niet echt advies voor het schieten van hun eerste scenes. Sommige vrouwen zijn erin gerold vanwege geld, in plaats van oprecht enthousiasme voor een sessie anaalridderen.

“Ik had het gevoel dat er iets ontbrak”, zegt Hendrix over wat haar prikkelde om zich meer te concentreren op anaal. Werk op vaginaal gebied was schaars, en ze wist dat er een grote vraag was voor anaal. Want, als ze dingen in haar vagina stopte voor de camera, waarom niet in haar anus?



Je kan je sluitspier zo ver uitrekken als je wil, totdat-ie niet meer werkt.

Volgens de anale koningin Joanna Angel is tegenwoordig overal informatie te vinden over hoe je anaal moet neuken. Onervaren meisjes weten meer over anale seks dan zij, toen ze net begon. Maar niet iedereen kan zich op die manier ontspannen. “Ik kom vaak jonge meisjes tegen die er echt een hekel aan hebben,” zegt Sartre. “Toch blijven ze het doen omdat ze weten dat mensen het willen zien, en omdat het goed betaalt. Het gevolg is dat ze pijnstillers nemen en zich vervolgens behoorlijk rot voelen.” Helaas is dat het recept voor onomkeerbare schade aan je gat, waardoor je ook je carrière in de versnipperaar kan gooien.

De meeste anale koninginnen hadden in het begin zoiets van: “Oh, ja, nou, dit kan wel. Oké, ik ga het doen.” Het is opmerkelijk dat de vrouwen het thuis niet zoveel doen. En als ze het doen, dan gebeurt het op een zachte manier. Geen harde anale porno. De meeste anale koninginnen ontwikkelen bepaalde technieken die het voortdurende gestoot in hun broze anjer iets draaglijker maakt.

De routines verschillen per koningin, maar meestal komt het neer op speciale eetgewoonten, klysma’s om de boel schoon te houden, en het uitrekken van hun anus met vingers of seksspeeltjes. Ook ademhalingsoefeningen helpen om te ontspannen. En, het gebeurt wel eens dat er offscreen wordt geoefend, om te kijken hoe het voelt voor de man als hij eenmaal binnen is.

Fans zien de “pik naar binnen gaan”, zegt Sartre. “Ze zien niet hoe ik een half uur op een bed lig en water in mijn reet spuit, of m’n gat probeer uit te rekken.”

Ook al zijn ze goed voorbereid, deze vrouwen vragen veel van hun anus.



Er wordt onregelmatig geboekt, zegt anale koningin Mandy Muse. Het kan dus zijn dat ze weken geen anale seks hebben, en dan opeens drie keer op een dag. Veel koninginnen verkennen hun anale grenzen, waardoor ze soms wel eens dubbel, of driedubbel worden geneukt. Er bestaat zelfs zoiets als ‘het anale circus’.

De anaalexperts vinden het desalniettemin hartstikke belangrijk om hun grenzen te kennen en te kunnen aangeven, en naar hun lichaam te luisteren. Een aantal vrouwen maken duidelijke afspraken over het aantal keer dat ze hardcore anaal doen. Dat is voor Sartre om de dag. Ze legt uit: “Je kan het vergelijken met sporten. Je moet je lichaam altijd een dag rust geven om het te kunnen laten herstellen.” Omdat elke bips een andere pijngrens kent, kunnen grenzen variëren. DeVille doet bijvoorbeeld maar een anale scène per week. Hendrix heeft een andere strategie. Zij probeert het moment te herkennen wanneer dingen “uit de hand beginnen te lopen”. Meestal neemt ze dan een paar dagen, of zelfs weken, om te herstellen. Om je anus weer strak te krijgen, adviseert DeVille om tijdens de pauze bekkenbodemoefeningen te doen, met de nadruk op je anus.

“Je moet 100 procent nuchter zijn,” voegt Sartre hier aan toe, “want je moet meteen kunnen voelen als er iets mis is met je lichaam. Ik zou het niet eens aanraden om pijnstillers te gebruiken voordat een scène begint.”

De meeste mensen kunnen best snel anale mindfulness vinden en alle voorbereidende maatregelen nemen die horen bij de ambacht van anale seks. Er zijn echter maar weinig mensen bij wie je op een veilige manier in hun anjer kan rammen. “Zelfs als je mensen alle kneepjes van het vak hebt geleerd, kunnen ze het alsnog niet prettig vinden”, zegt Sartre. “Ik heb zoveel respect voor mensen die er gewoon voor uitkomen dat het niet echt hun ding is.”

Dat zouden fans van kontseks goed moeten onthouden, vindt DeVille. Ze maakt zich zorgen over de mogelijkheid dat kijkers de harde en ruwe manier waarop de anale koninginnen gepakt worden te serieus nemen, en in het echte leven toepassen op meisjes, of dat meisjes denken dat hun achterste dat ook wel aan kan. DeVille adviseert om gewoon rustig aan te oefenen. Want, als je partner zich niet op zijn of haar gemak voelt, of pijn heeft, dan kun je die anus wel gedag zeggen.

Volg Mark Hay op Twitter .