Zo zien de winkelmandjes van ongestelde meisjes eruit

Meestal heb ik zelf pas door dat het weer zover is als ik plotseling op de chocolade-afdeling van de supermarkt ben beland en verlekkerd naar alle repen sta te kijken: oh, het is alweer die tijd van de maand. Een dag later begint het gerommel in mijn baarmoeder en darmen, en dan wil ik niets liever dan de hele avond op de bank hangen en series kijken. Met al het eten binnen handbereik waar ik maar zin in heb, en in mijn hoofd het excuus ‘ik mag dit, want ik ben ongesteld’.

Ik ben vast niet de enige menstruerende vrouw die haar cyclus zo doorkomt, maar zouden andere meisjes misschien minder clichématige cravings hebben dan chocola? Ik ging naar de supermarkt in Groningen-stad en vroeg een paar vrouwen bij de snoepschappen of ze soms ongesteld waren, en wat er allemaal in hun mandje zat.

Yasmine (24 jaar)

Broadly: Hoi Yasmine, zit je mandje vol met favoriete ongesteldheidszondes?

Yasmine: Ja, best wel. Tomatenketchupchips is mijn favoriete soort, en verder zit er Port-du-Salut-kaas in, Tony Chocolonely zeezoutkaramel, en voor het avondeten heb ik aardappelpartjes uit de oven. Dat is in plaats van patat, omdat aardappels nog enigszins gezond is. Verder heb ik vegaschnitzels met satésaus erin, want ik heb tijdens mijn menstruatiecyclus altijd een supercraving naar alles wat pinda-achtig is. Om gezond te doen kook ik er nog wat broccoli bij. En natuurlijk instant penne al pesto, dat is echt mijn favoriete eten als ik ongesteld ben. Het is zout, vet en romig – perfect dus.

En nog iets te drinken?

Eigenlijk wilde ik rode wijn kopen, maar ik heb mijn paspoort niet bij me en daar wordt altijd naar gevraagd, dus dat gaat niet door. Jammer, want ik vind het er wel bij horen, dat is deel van het hele ’treat yourself’-idee. Met een maskertje op de bank, met mijn favoriete eten en een glas wijn: dat hoort bij ongesteld zijn.

Eet je echt anders dan de rest van de maand?

Ja. Vlak vóór en op de eerste dag van mijn menstruatie heb ik altijd heel veel zin in vet eten, maar daarna voel ik me altijd heel vies. Dan ga ik over op gezond. Maar ik geef wel toe aan die behoefte – ik weet dat ik spijt zou krijgen als ik alleen maar gezond eten zou inslaan, en uiteindelijk toch nog naar de snackbar zou gaan.

Cleo (23 jaar)

Broadly: Ha Cleo, wat ga je deze keer allemaal kopen?

Cleo: Bananenchips – dat is wel wat duurder dan wat ik normaal koop, maar ik ben ongesteld en zielig dus dan mag het. Ook koop ik gewone bananen om een beetje te compenseren en gezond te lijken. Verder normale chips, vegetarische saucijzenbroodjes, energydrink en een groot pak kinderbueno’s.

Vegetarische saucijzenbroodjes – ben je vegetarisch?

Ja, maar als ik ongesteld ben heb ik soms ook wel zin in kroketten. Gelukkig zijn er ook hele goede groentekroketten.

Eet je heel anders als je ongesteld bent?

Als ik ongesteld ben heb ik echt zin in alles door elkaar: zout, zoet, snoep, chocola. Dat mag dan ook gewoon.

Nicole (21 jaar)

Broadly: Wat zit er allemaal in je mandje?

Nicole: Allemaal lekkere dingen: chips, chocoladekoekjes, paaseitjes, maar ook wortels en komkommer, daar kan ik echt veel van eten. En één van mijn guilty pleasures is aardappels uit de oven met satésaus, dat eet ik altijd als ik ongesteld ben.

Waarom vind je het fijn om zulke guilty pleasures en comfort food te eten?

Het is een ongemakkelijke week in de maand en dus wil ik mezelf extra verwennen. Dit soort eten is daar goed voor. Ik geef ook meer geld uit dan normaal, en ik eet ongezonder. En ik merk ook gewoon dat ik meer zin heb in dingen als lasagne.

Jip (22 jaar)

Broadly: Ha Jip. Jij hebt best weinig in je mandje nog.

Jip: Ik heb een fles rode wijn, fruitstukjes, water en blueberry muffins. Als ik ongesteld ben heb ik altijd één specifiek ding in mijn hoofd waar ik dan heel veel zin heb, en dat ga ik dan halen. Dan pas gaat het weer uit mijn hoofd. Het is eigenlijk een beetje een obsessie.

Dat waren deze keer dus de muffins?

Absoluut.

En verder?

Nou, wijn is goed tegen de pijn.

Kan het per maand verschillen waar je zin in hebt?

Het zijn altijd wel zoete dingen, en vaak dingen die vloeibaar zijn, waar je niet veel op hoeft te kauwen.

Joblin (25 jaar)

Broadly: Joblin, yoghurt is jouw ding als je ongesteld bent?

Joblin: Sowieso Almhof-roomyoghurt, dat is lekker dik en vettig spul. Als je dat eet is het net alsof je labello op hebt. Verder heb ik bonbonbloc met pralinévulling, dat is ook superlekker en romig, en een chocoladebiertje van Kasteel met ongeveer 8 procent alcohol. Dat is perfect tegen de pijn.

Eet je deze week anders dan normaal?

Ja. Het is een beetje uit zelfmedelijden, daar vrede mee hebben en vervolgens veel en vet gaan eten. Normaal let ik nog wel een beetje op, maar nu niet. Nu mag alles.

Koop je elke maand dezelfde dingen tijdens je menstruatie?

Meestal draait het wel om chocola. Soms komt er nog een pizza bij, maar daar heb ik deze maand geen zin in. Hierna ga ik nog even naar de coffeeshop en haal ik wat wiet – dan is het feest helemaal compleet.

Jola (22 jaar)

Broadly: Wat heb je in je mandje gestopt en waarom?

Jola: Chocolatechipcookies, Tony Chocolonely, thee, bananen, cola en druiven. Als ik ongesteld ben heb ik heel veel zin in chocola. Ook wel in zout, maar deze maand niet. Dat fruit heb ik erbij gekocht omdat ik me anders heel erg schaam voor de caissière. Misschien eet ik het op, misschien niet. Anders doe ik het in de blender.

Waarom schaam je je dan?

Omdat iedereen altijd zo bezig is met gezond eten, en dan kom ik daar met mijn mandje vol vreterijen. Daar ben ik gewoon niet zo trots op.

Eet je anders dan wanneer je niet ongesteld bent?

Ja, ik laat meer toe als ik ongesteld ben. De basis is altijd gewoon vreten.

Priscilla (25 jaar)

Broadly: Dag Priscilla, wat zit er deze maand allemaal in je menstruatiemandje? Priscilla: Koffie en kaas, dat had ik gewoon nodig, en verder veel slechte dingen. Ik hou niet zo van zoet, dus vooral veel vet en zout: kaasjes, stokbrood, naturelchips met een dipsausje. Blauwe kaas vind ik het lekkerst, maar ik heb ook een milka-chocoladereep, die zijn zo lekker.

Mag je van jezelf ongegeneerd inslaan als je ongesteld bent?

Ik geef sowieso meer geld uit dan de rest van de maand. Nu mag ik bijvoorbeeld kaasjes kiezen uit het buitenlandse kaasvak – daar loop ik normaal met een grote boog omheen.

–

