Zo zien lokale McDonald’s-specialiteiten eruit in andere landen

Een van de chillste dingen die je in de zomervakantie kunt doen is een goedkope Ryan Air-vliegticket boeken naar een grote stad in Europa. In Parijs, Berlijn of Londen door vreemde winkelstraten slenteren, musea bezoeken, het lokale bier proeven, clubben of ergens op een toeristische plek een lapdance nemen staan nu eenmaal synoniem aan genieten van het leven als jong en leuk persoon.

Een veelvoorkomend bijverschijnsel van zo’n citytrip is dat je er zo druk bezig bent met het opslurpen van de lokale cultuur dat je vergeet te eten. Het is opeens drie uur, je maag rammelt en je hebt dringend lunch nodig. In de verte zie je twee gouden bogen, het kreng dat McDonald’s heet.

