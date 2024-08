Zo ziet de grootste nationalistische mars van Europa eruit

Jaarlijks nemen tienduizenden Polen op 11 november deel aan een nationalistische mars in Warschau, die samenvalt met de onafhankelijkheidsviering van het land. Dit jaar kwamen drie van de grootste nationalistische groepen van Polen samen om dit evenement te organiseren – het National Radical Camp (ONR), de All Polish Youth en de National Movement (RN)



Wat dit jaar nieuw is, is de poging van de organisatoren om het evenement internationaal op de kaart te zetten door beruchte extreemrechtse figuren uit te nodigen, zoals de Amerikaan Richard Spencer – die de uitnodiging afsloeg nadat de Poolse overheid dreigde om hem toegang tot het land te ontzeggen.

Lokale media en de politie claimen dat er afgelopen zaterdag 60.000 mensen meeliepen in de demonstratie. De overheid schat het aantal deelnemers op 30.000. Op spandoeken waren teksten te lezen als ‘Europa zal wit worden’ en ‘Pools-zijn is normaal’. Een paar kilometer verderop hadden antifascisten een tegendemonstratie georganiseerd, waar een grotere politiemacht op af leek te komen.



De demonstratie verliep dit jaar vreedzaam, maar in het verleden waren er gewelddadige confrontaties tussen politie en demonstranten, meestal aangespoord door extreemrechtse voetbalfans – zogenaamde ultras – die zichzelf zien als loyale verdedigers van Poolse tradities die volgens hun worden aangetast door buitenlanders. Elk jaar claimt de overheid dat ze het evenement niet kan verbieden omdat de demonstratie aan de wettelijke vereisten voor een viering van de Poolse geschiedenis voldoet.

Fotograaf Mikolaj Maluchnik was zaterdag in Warschau om het evenement vast te leggen.

Lokale media schatten het aantal demonstranten op 60.000

Duizenden Poolse en nationalistische vlaggen en spandoeken werden meegedragen

Deze tekst in het Latijn betekent ‘Wie is als God’ – een referentie naar het geloof dat witte mensen tot een superieur ras behoren

Sinds 2009 wordt de demonstratie georganiseerd door de jeugdbeweging van de National Movement Party

Een spandoek wordt door een menigte verbrand

Op dit spandoek staat ‘Wit Europa van Verbroederde Naties’

Een anti-immigratiespandoek