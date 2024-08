Zo ziet de toekomst van videogames eruit

Toen videokaartfabrikant Nvidia in maart aankondigde dat zij de code van realtime ray tracing hadden gekraakt, leek het nog alsof deze spetterende nieuwe technologie pas over een paar lichtjaren op de markt zou komen. Dit is een techniek waarmee fotorealistische lichtinvallen kunnen worden gecreëerd, en beelden van cinematische kwaliteit in realtime rendert. Nvidia demonstreerde dit met behulp van een 3D Star Wars skit op een supercomputer van maar liefst €52.000.

Gelukkig hoeven we niet zo lang te wachten, want vandaag kondigde Nvidia op Gamescom aan dat hun nieuwe technologie het licht zal zien bij de lancering van hun nieuwste reeks videokaarten voor consumenten – de GeForce RTX 2000 serie. De goedkoopste versie van de kaart, de GeForce RTX 2070, zal voor zo’n €433 over de toonbank gaan, en de meer geavanceerde RTX 2080 Ti Founder’s editie zal je ongeveer €1040 gaan kosten. Om te laten zien wat je allemaal met deze nieuwe kaarten en kan, bracht Nvidia een handvol trailers van videogames uit.

Videos by VICE

De RTX-video van Battlefield V duurde iets minder dan een minuut, maar bestond geheel uit in-game beelden dat in de verste verte niet lijkt op iets dat we ooit eerder hebben gezien. En soldaat werd opgeslurpt door een gigantische vuurbal en de gehele bloedstollende scène werd gereflecteerd in de chromen body van een auto, in een glinsterende waterplas, en in het oog van een toeschouwer vol afgrijzen. Fabrikanten zijn al een aantal jaar in staat om reflecties op oppervlaktes te renderen in videogames, maar nog nooit in zulk spectaculair detail.

Nvidia liet ook de opkomende Shadow of the Tomb Raider zien, waarin RTX-kaarten zijn gebruikt. Je ziet indrukwekkende realtime lichtinvallen, gegenereerd van verschillende bronnen in een complexe feestscène. De Tomb Raider-trailer is een goede opsomming van alles dat Nvidia’s nieuwe kaarten allemaal kunnen, van realistische schaduwinvallen tot geavanceerde betegeling – dit is een technologie al deze texturen realistischer maakt.

De laatste game die Nvidia liet zien was Metro Exodus, met een trailer waarin werd gefocust op lichteffecten. Hiermee vingen ze perfect het horrorgevoel dat past bij het rondsluipen door een donker Russisch bos terwijl je je verstopt voor mutanten.

Nvidia’s nieuwe kaarten gaan in september in de verkoop. Het bedrijf heeft inmiddels ook aangekondigd zich niet meer op de cryptomarkt te gaan richten, dus gamers hoeven niet bang te zijn dat de kaarten direct uitverkocht zijn.



Volg Motherboard op Facebook, Twitter en Flipboard.