Zo ziet God er volgens Amerikaanse christenen uit

Psychologen van de universiteit van Noord-Carolina hebben uitgezocht hoe 511 Amerikaanse christenen denken dat hun god eruit ziet. Het resultaat: een witte gast met dezelfde kop als elke pastoor die ik ooit heb gezien.

De onderzoekers maakten deze politieschets van God door deelnemers honderden willekeurige paren gezichten te laten zien. Ze moesten vervolgens kiezen welk hoofd ze het meest op Onze Lieve Heer vonden lijken. De onderzoekers waren verbaasd dat, ook al schilderen mensen God al eeuwen af als een wijze grijsaard, ze toch leken te kiezen voor een jonger, zachter gelaat. En hoe ze onze schepper zagen, hing ook samen met een hun politiek voorkeur: liberalen meenden dat God er vrouwelijk uitziet en conservatieven meer als een stoere gast. Het onderzoek werd gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift PLoS ONE.

Ook zagen knappere mensen een knappe God, jongen mensen een jonge God en zagen mensen hun eigen raciale kenmerken terug in Onze Heer.



Als je al die resultaten samenvoegt, ziet God eruit als een Amerikaan die Todd heet. God speelt graag op het verkeerde moment op zijn akoestische gitaar. God heeft minstens drie paar regenboogkleurige teenslippers. God omhelst je altijd drie seconden te lang. God geeft je te pas en te onpas een boks. God vindt Bijbels met straattaal een goed idee. God wil dat je je veilig voelt en drinkt graag een biertje met je om over je geloof te praten.



“Dat mensen geneigd zijn om in een God te geloven die op ze lijkt is consistent met een egocentrische bias,” zegt hoofdauteur Kurt Gray in een persbericht. “Mensen projecteren hun overtuigingen en eigenschappen op anderen. Dit onderzoek laat zien dat dat met Gods uiterlijk niet anders is – mensen geloven in een God die niet alleen hetzelfde als ze denkt, maar ook op ze lijkt.”

Alleen met het gender van God was er weinig verschil. Mannen en vrouwen zagen Hem als een man. Het patriarchaat bestaat nog steeds.

