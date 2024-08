Zo ziet Instagram eruit als het op Windows 95 draait

Klagen over Instagram is bijna net zo populair als Instagram zelf; of het nu gaat over veranderingen in het algoritme dat je feed bepaalt of het preutse naaktbeleid van het platform (Zei daar iemand #freethenipple?). Maar man, gelukkig werkt de app wel gewoon goed. Stel je even voor hoe het zou zijn om Instagram op Windows 95 te gebruiken. Dat is wat Russische designer Misha Petrick deed met zijn project Instagram for Win95. Het plaatst eigenlijk meteen alle klachten die we hebben in perspectief.

“Ik maakte deze gifjes omdat ik aan kinderen van nu wil laten zien hoe ons internet eruitzag toen wij hun leeftijd hadden,” vertelt Petrick. “We zijn allemaal kinderen van de jaren negentig en voor ons was Windows 95 supercool. Het wordt heel grappig als je die twee dingen met elkaar vermengt.”

Videos by VICE

De heerlijk clunky gifjes laten zien hoe filters, notificaties en uploads zouden werken in het antieke besturingssysteem. ‘Instagram.exe’ is korrelig en lelijk, zit vol met irritante popupvensters, een awkward scrollbar en komt met filters die je foto’s veranderen in de look van Windows 95-concurrenten als de Apple II en de Commodore VIC-20. Het is, kortom, een gedrocht van een interface, en laat zo perfect zien hoever design is gekomen in de afgelopen twintig jaar.



Meer werk van Misha vind je op zijn Behance.

Abonneer je op onze newsletter, en krijg elke week onze beste verhalen, video’s en fotoreeksen.

Volg VICE België ook op Instagram en Twitter.