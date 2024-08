Zo ziet je vlucht eruit als je er 20.000 dollar voor neerlegt

De populairste filmpjes op het youtubekanaal van Sam Chui laten zien hoe hij 20.000 tot 34.000 dollar uitgeeft aan extreem exclusieve vluchten met de meest luxe vliegmaatschappijen ter wereld. Bijvoorbeeld ‘The Residence’ van Etihad Airways – feitelijk gewoon een vliegend hotel. Chui komt aan op het vliegveld en gaat naar een speciale lounge-ruimte. Daar krijgt hij kreeft en kaviaar. Vervolgens krijgt hij een lekker sigaartje van zijn butler en keuze uit een exclusief wijnmenu. Hij wordt geschoren door een privé-kapper en in een wagentje naar de gate gebracht. The Residence is afgesloten van de business class, en bevat een privé-slaapkamer, douche, minibar en een persoonlijke welkomstboodschap, geschreven door de captain. Als je wil, krijg je ontbijt op bed.

Chui legt de service zorgvuldig vast op camera, van het moment dat hij op het vliegveld aankomt totdat hij op zijn bestemming is. Hij noemt de filmpjes ‘recensies’ – hij beoordeelt het voedsel, het bestek en de afmetingen van zijn televisie, zodat zijn collega-aristocraten kunnen beslissen of het een goede besteding van hun geld is. Voor gewone stervelingen zoals wij is het vooral kijken uit nieuwsgierigheid. Luxueus reizen is voorbehouden voor miljonairs en afgeschermd van iedereen die dat niet is. Logisch dus dat Chui’s kijkje in deze wereld populair is. Hij heeft 200.000 abonnees op zijn kanaal en het filmpje over The Residence is door meer dan acht miljoen mensen bekeken. Chui heeft de titel van ’s Werelds Meest Gevolgde Luchtvaartblogger opgeëist. Zijn kijkers worden betoverd door deze andere dimensie waar het vluchtpersoneel je naam kent.

Videos by VICE

“Mensen kijken mijn filmpjes ter inspiratie,” zegt Chui. “Ik krijg elke dag fanmail en ik hoor zo vaak van kijkers dat ik ermee door moet gaan. Zij kunnen het niet betalen, en mijn filmpjes biedt hen de kans om het toch een beetje mee te maken.”

Chui is 36. Hij is een Chinese bankier die zijn tijd doorbracht in Australië, Hong Kong en tegenwoordig met zijn vrouw in Dubai woont. Hij schat ongeveer honderd keer te vliegen in een jaar, maar anders dan andere reisbloggers, geeft Chui weinig geld uit om rond te neuzen op zijn bestemmingen. Zijn doel is om zo lang mogelijk in de lucht te blijven. Soms vliegt hij op zaterdag heen en op zondag terug. Tijdens het vliegen vindt hij rust – het is een dure manier om even nergens aan te denken en te genieten van de zorgvuldige behandeling in de eerste klasse. “Een groot deel van de opwinding zit erin dat je zomaar ergens heen vliegt. Je hebt niks te zoeken op je bestemming, je vliegt puur om het vliegen,” zegt hij.

Chui speurt naar kortingen en speciale acties voor terugkerende klanten, maar hij verdient lekker en hij vertelt dat hij vaak het volle pond neerlegt voor een vlucht. Zijn youtubekanaal is ook populair, dus hij verdient er op die manier wat mee terug. Hij is avontuurlijk ingesteld en reist regelmatig buiten het comfort van de eerste klasse. In 2012 stapte hij op een vlucht naar Teheran zodat hij de dag erna een plekje had in een Boeing 747 van 35 jaar oud.

Hoewel vliegen lang niet zo romantisch meer is als vroeger, lijkt Chui er nog steeds verliefd op te zijn. “Het personeel ziet me honderden foto’s maken, ze denken dat ik dol ben op luchtvaart, of iemand die voor het eerst in een vliegtuig zit en alles vast wil leggen,” zegt hij.

Sam Chui is niet de enige die dit doet. Er zijn nog meer mensen op YouTube die filmpjes maken van de glorie van de eerste klasse. NeverNotFlying, Dennis Bunnik en The Luxury Travel Expert, bijvoorbeeld. De interessantste is misschien wel Daniel Goz, een jongen van twintig die geniet van een tussenjaar in Gothenburg. Goz is geen bankier (hij is zelfs werkloos), maar net als Chui vliegt hij een keer of honderd per jaar in de eerste klasse. Hij houdt er een videodagboek over bij op zijn kanaal. Hoe hij het klaarspeelt? Door verschillende creditcards aan te vragen en gebruik te maken van acties waarmee hij airmiles krijgt. “Net als met elke expertise moet je veel lezen en er een hoop tijd in stoppen. Door de jaren heen heb ik enorm veel kennis opgebouwd,” zegt hij. “Ik weet bijvoorbeeld dat als ik naar Amerika wil vliegen vanuit Zweden, het goedkoper kan zijn als je vanaf een secundair vliegveld vertrekt. Zo kan ik iets van vijfhonderd dollar besparen op een ticket. Dat zijn van die kleine dingetjes die je gaandeweg leert.”

Het heeft iets obsceens, elke week vliegen in de eerste klasse. Het is een van de duurste manieren om je vrije tijd te besteden, en het heeft iets hedonistisch om naar de andere kant van de wereld te vliegen om doodleuk de volgende dag weer naar huis te gaan. Maar Goz bewijst dat het niet voorbehouden is aan de elite. “Ik ben een eerstejaars student. Ik verdien niet meer dan mensen met een fulltime baan, en het lukt me toch om de hele tijd te vliegen en bijzondere dingen mee te maken,” zegt hij. “Sommige mensen die mijn filmpjes zien worden wild. Ze denken dat ik een miljardair ben, of dat ik banden heb met de mafia. Anders kunnen ze niet verklaren dat ik zo vaak luxueus kan vliegen.”

Hoe je ook zit qua financiën, hobbymatig vliegen is niet iets wat je eeuwig kan blijven doen. “Ik heb nog geen kind,” zegt Chui. “Als dat gebeurt, zal mijn levensstijl veranderen. Je weet nooit wat de toekomst je zal brengen.”

Toch zal Chui altijd verliefd blijven op vliegen. Net als Goz, of de andere YouTubers. Een ding wat ze allemaal gemeen hebben, is dat ze prachtig kunnen beschrijven waarom ze zoveel houden van vliegen. “Het is verslavend,” zegt Goz. “Ik kan er niet precies de vinger op leggen. Ik wil alsmaar vaker vliegen.” Het is een roeping, een noodzaak, en ze zullen altijd een manier vinden om hun honger te stillen.”

—

Hou je ook zo van geld? Like VICE Money en ontvang dagelijks gratis geldverhalen: