Zo ziet ‘Super Mario’ er op 380.000 frames per seconde uit

De technologie achter tv’s is magisch. Verschillende types licht schieten door pixels die met groene, rode en blauwe lenzen bewegend beeld maken krijgen.

De illusie van bewegend beeld wordt gemaakt door tientallen verschillende beelden per seconde naar je oogballen te versturen. En in het geval van een goed computerscherm, kunnen dat wel honderden beelden zijn.

Videos by VICE

De vraag die dan meteen opkomt is: hoe zou dat eruit zien als het menselijk oog wel al die losse beeldjes zou kunnen onderscheiden? Gelukkig zijn daar youtubers The Slow Mo Guys did just that. Zij hebben dé game der games, Super Mario Bros. gefilmd met 380.000 frames per seconden op een ouderwetse beeldbuis. Waarom dit soort video’s altijd met Super Mario worden gemaakt? Geen idee, en het maakt ook niks uit. Het belangrijkste is dat Gavin Free en Dan Gruchy een hele dure camera op een hele oude tv met daarop een nog ouder spel hebben gericht. En zoals de naam van hun kanaal al doet vermoeden is dingen heel, heel langzaam filmen het enige wat ze doen.

In hun laatste video leggen ze op kundige wijze uit hoe tv’s werken. Maar het wordt pas echt magisch als ze hun camera op die oude tv met een kathodestraalbuis richten.

Oude tv’s tekenen het beeld lijntje voor lijntje van boven naar beneden op een snelheid die onze simpele ogen niet kunnen detecteren, maar de camera’s van Free en Gruchy wel. Mario is bijna niet te herkennen op 380.000 frames per seconden, maar het ziet er echt fantastisch uit als de lichtstralen in slowmotion over het scherm dansen. Langzaam – blokje voor blokje – komt ons geliefde Mushroom Kingdom tevoorschijn, om net zo snel weer te verdwijnen.

Het is echt sick om tech in superslomo te zien werken. Leuk feitje: de snor van Mario doet er minder dan 1/380.000ste van een seconde over om tevoorschijn te komen.