Zo zorg je ervoor dat je geen verschrikkelijke huisgenoot bent

Elk gedeeld huis is als een delicaat ecosysteem: het vertrek van elke oude en de komst van elke nieuwe huisgenoot dreigt de kostbare algen, bacteriën en welk soort schimmelkaas er maanden in de koelkast wordt bewaard (Sorry, maar wat de fuck is Morbier?) uit balans te brengen en te destabiliseren.

Helaas ben jij er ook onderdeel van, en sterker nog: jij bent misschien wel de ergste van het stel. Dat weet je heus wel van jezelf: dat je om 2 uur ‘s nachts naar boven strompelt met een krakende zak Bugles, die rare wekelijkse routine waarbij je de badkamerdeur op slot doet en drie uur in bad gaat, die keer dat je kotste in de gootsteen en het anderhalve dag liet marineren.

Jij bent de slechte huisgenoot, sorry. Dus hier zijn wat vage tips om te voorkomen dat je die gevreesde lange e-mail krijgt waarin ze je allemaal vragen om te verhuizen.

1. Maak die pan in de gootsteen schoon



Ik weet het, ik weet het: Er zit al zo lang ei aangekoekt dat niemand meer weet wie het ei heeft gebakken, wie het ei heeft verbrand en wie de pan met ei heeft laten “weken” en wie hem steeds in en uit de gootsteen haalt om andere, makkelijkere afwas te doen. Maar jij was het waarschijnlijk, laten we eerlijk zijn. Met een schuursponsje en wat echt, onverdund afwasmiddel is het in enkele minuten opgelost.



2. Neem geen nieuwe hobby



Ik weet dat op deze leeftijd de verleiding groot is om plotseling een nieuwe hobby te nemen en al je geld aan een hobby uit te geven en alleen maar over je nieuwe hobby te praten, maar als je dan toch een kajak op eBay gaat kopen, ga er dan niet vanuit dat je die in de bijkeuken kunt bewaren in dat stukje waar normaal gesproken het wasrek staat. Daar kan hij niet liggen. Het is een kajak.



3. Heb geen seks met je huisgenoot.

Het gaat altijd mis, verpest de vibe van het hele huis en dan moeten jullie allemaal een kant kiezen en realistisch gezien gaat het niet de jouwe worden. Er zijn veel mensen waar je seks mee kunt hebben die niet op de hoogte zijn van je favoriete luie doordeweekse maaltijd: “een wafel uit het broodrooster”. Ga op zoek naar die persoon.



4. Val je huisgenoot niet lastig met de persoon die je neukt.



Hetzelfde geldt voor de huidige persoon waarmee je seks hebt. Als diegene vervelend is, minimaliseer dan hoeveel je huisgenoten ermee in aanraking komen. Een goede manier om erachter te komen of ze vervelend zijn: Laat ze een week zes nachten achter elkaar logeren, en als een van je huisgenoten een uitzinnige e-mail stuurt waarin hij dreigt “elke douche die hij of zij neemt in rekening te brengen”: Dan zijn ze vervelend.

5. Koop meer opladers

Een van de goedkoopste investeringen die je leven beter maken zijn drie extra telefoonopladers, idealiter met lange kabels. Doe dit nu en bespaar jezelf een ruzie met je kamergenoot over waarom hun a-merk iPhone-oplader die ze zes maanden geleden kwijt is geraakt, ingeplugd naast je bed is gevonden.



6. Steel geen voedsel – of doe het in elk geval vriendelijk



Melk, kaas, boter: de zuiveldriehoek van de meeste gestolen koelkastartikelen. Ik denk dat “gij zult niet stelen” een beetje veel is – kom op man, het is een beetje Maaslander, rustig aan- maar een goede regel met melk is altijd deze: Neem genoeg mee voor een slap kopje thee, maar laat altijd genoeg over voor een kommetje cornflakes.

7. Neem de afters niet mee naar huis



Als je laat binnenkomt, is dat prima. Als je laat binnenkomt met mensen, is dat prima. Als je laat binnenkomt met mensen en je begint allemaal obscure YouTube remixen van je telefoon te spelen terwijl je de voordeur constant open en dicht doet om te gaan roken of drugs te regelen, en het is ook nog eens een dinsdag, minder prima. De wijze man kwam van de berg af en zei: “Spacen bij andere mensen thuis door de week; spacen thuis in het weekend.”



8. Betaal je rekeningen

Ik weet het, ik weet het: het voelt zo zielig om iemand elke maand een vijfde van het internetabonnement te laten betalen. Maar je moet het doen, sorry. Het enige wat sneuer is dan dat, is twee keer gevraagd moeten worden om het te betalen!



9. Koop geen tattoo-machine



Ik weet dat je de drang voelt om dit te doen. Je hebt ze online bekeken en je bent verbaasd over hoe betaalbaar ze zijn. Je hebt drie pagina’s van dat schetsboek dat je speciaal hebt gekocht gevuld met stifttekeningetjes. Maar koop de machine niet. Het brengt een duistere energie in je huis die je er nooit meer uit krijgt.

10. Neem de keuken niet in beslag



Probeer niet die persoon te zijn die geïnspireerd raakt door 24Kitchen en dan een heel weekend en twee planken van de koelkast besteedt aan het maken van langzaam gegaard ancho chili varkensvlees. Je verstopt de gootsteen met gesmolten vet en je staat in de weg als iemand gnocchi wil koken om in zijn kamer op te eten.

11. Zet je muziek zachter



Persoonlijk hou ik van je muziek, maar die speaker die je van je vriend hebt gekocht is technisch zelfs te groot voor een zaal met 300 zitplaatsen, dus als je gewoon… Ja, als je het een beetje zachter zet. Ja het is gewoon omdat het 11 uur is en Roxy moet vroeg op. Ja, bedankt, bedankt.

12. Word alsjeblieft geen “DJ”



Hey maat, zieke draaitafel, ga je DJ worden? Yeah yeah yeah yeah cool cool cool. Heb je het ooit gedaan? Een paar YouTube tutorials die je niet helemaal tot het einde hebt bekeken? Cool, vet. Dus je gaat gewoon heel hard leren, zelfs niet op een koptelefoon? Ah. Geweldig maat. Ik ga de huisbaas hier zeker niet over mailen en je verraden. Zeker niet. Selecta!



13. Hou je aan de badkameretiquette



Douchen in een gedeeld huis is een merkwaardig beladen aangelegenheid: als je ‘s ochtends met z’n allen het huis verlaat, moet je je strikt aan je vooraf goedgekeurde tijd houden, anders ontstaat er chaos. En probeer niet 45 minuten lang giechelend te douchen met die persoon met wie je net het bed hebt gedeeld, want dan hou je het enige toilet in huis bezet en wordt Tom zo wanhopig dat hij boos in de tuin gaat pissen.



14. Leer recyclen



Er is een soort van recyclingsysteem in huis en dat moet je respecteren. Dit betekent: Gooi de voor de hand liggende dingen in de recyclebak, gooi de niet voor de hand liggende dingen weg. Als je te veel geeft om recycling heb je verloren. Als je te weinig om recycling geeft, heb je ook verloren. Je moet precies de juiste hoeveelheid afval scheiden.



15. Geen groepsmails

Als je een probleem hebt met het huis, mail dan niet iedereen daarover, zeker niet als ze allemaal aan het werk zijn. Het boeit niemand dat “er een grote stapel ongeopende post is”. Hou je mond, man. Zeg het gewoon hardop met je mond als een normaal persoon. En wees nooit, nooit degene die een “huisvergadering” belegt! Kom op!

16. Dump je huisgenoten niet



Als je het huis permanent gaat verlaten, probeer dan in ieder geval mensen eerst een beetje te waarschuwen, want er is geen erger rotgevoel dan drie weken voor de huurbetaaldatum te horen krijgen dat je een nieuwe huisgenoot moet zoeken en whatever, doei. Ik weet dat “rekening houden met andere mensen” niet cool is, maar het voorkomt dat je actief vijanden maakt die je voor de rest van je leven zullen haten.

17. Word geen kluizenaar.



Mm ja, snelle opmerking: doe niet dat ding waarbij je de hele tijd in je kamer blijft en in je kamer eet en een heel uitgebreide desktop PC opstelling in je kamer hebt en alle gordijnen in je kamer dichtgetrokken zijn en je kamer, de kamer zelf, een heel donkere energie begint uit te stralen waardoor mensen bang worden om zelfs maar langs de deur te lopen. Probeer dat echt te vermijden.

18. Neem in geen geval een huisdier.



Zeg nooit “jongens we moeten een huisdier nemen!”. Je krijgt nooit een huisdier, maar iedereen herinnert zich die keer dat je zei dat je misschien een huisdier zou nemen. Ze zullen erover praten als je er niet bent en je uitlachen. Niemand van jullie is klaar voor een “coole hagedis, of zoiets”.



19. Wees niet gierig met de tv



Er is mij verteld dat het blijkbaar “uncool” is om de enige tv te bezetten door drie uur online FIFA te spelen omdat je een echt goede winning streak hebt, vooral als het de dag is dat de nieuwe aflevering van iets belangrijks op HBO uitkomt en iedereen dat wil kijken met zijn bord bolognese op. Niet mijn advies, alleen wat mij is verteld.



20. Stop met het stelen van de mokken



Hoeveel mokken staan er nu in je kamer? Wees eerlijk. Hoe zit het met borden? Ja, borden ook. Neem er een paar mee naar beneden, wil je? Niemand weet waar alle borden zijn. Doe het in het donker, als het moet. Maar weet dat Jeroen vorige week een kopje thee uit een soepkom moest drinken.

Dit stuk verscheen oorspronkelijk op VICE UK

Volg VICE België en VICE Nederland ook op Instagram.