Zo zorg je ervoor dat je relatie je eerste studiejaar overleeft

Het beste advies dat ik je kan geven als je een relatie tijdens je studie wil beginnen is: doe het niet. Ik weet dat dat cynisch klinkt – wie van ons heeft nog nooit ‘ik hou van jou’ gezegd tegen haar schoolvriendje in een Opel Corsa en meende dat met heel haar hart – maar geloof me, het is een slecht idee, want dit gaat er gebeuren:

– Hij gaat vreemd.

– Jij gaat vreemd.

– Jullie houden het met moeite drie of vier jaar vol en maken het na de diploma-uitreiking uit.

– Of, jullie maken iedereen jaloers met het vinden van de perfecte balans tussen jullie relatie, vrienden en tijd voor jezelf. Na de studie gaan jullie samenwonen, zijn als je eind twintig bent verloofd en zetten alleen nog iets op Instagram als jullie met andere stelletjes op vakantie zijn in Frankrijk. Twee weken voor de bruiloft fluisteren jullie beide iets tegen je beste vriend over ‘twijfels’ of ‘problemen in de slaapkamer’. Toch gaan jullie trouwen, maar fantaseren elk mogelijk moment over hoe je er tussenuit kan glippen met de barista van het café om de hoek.

Mijn bacheloropleiding zorgde ervoor dat mijn lange relatie op de klippen liep en ik na zes maanden, waarin ik heel veel plezier heb gehad, weer in een nieuw stapte. En ik zou zeggen: begin er niet aan. Geniet van de periode waarin het nog oké is om een beetje egoïstisch te zijn. Daarbij is het belangrijk om fouten te maken en daarvan te leren. Maar als je dit leest omdat je op zoek bent naar oprecht advies, ben je nog niet echt geïnteresseerd in mensen die zeggen hoe jij je keuzes moet maken. Al helemaal niet als een 29-jarige idioot, die haar geld verdient door haar emotionele shit op VICE te delen, je zegt: “doet niet wat je wil doen”.

Maar goed. We doen het op jouw manier.

DON’T: BESLISSINGEN MAKEN DIE JE LEVEN KUNNEN VERANDEREN OMDAT JE BANG BENT VOOR HET EFFECT OP JULLIE RELATIE

Ik moet toegeven dat mijn ouders niet de meest opdringerige mensen zijn. Gelukkig maar, anders was ik waarschijnlijk tegen mijn zin in rechten gaan studeren aan de universiteit in de grote stad en had ik mijn pianolessen wél afgemaakt. Maar dat was niet voor mij weggelegd. Nee, ik haalde met gemak vier extra certificaten bovenop mijn middelbare-schooldiploma en ging creatief schrijven studeren op een school waar ik aan één certificaat ook genoeg had gehad. In een dorpje dat nog kleiner was dan waar ik woonde, omdat het lekker dichtbij m’n vriendje was.

“Ik kan niet wachten om mijn belangrijkste jaren onder een boom door te brengen met het lezen van Wolkers,” loog ik mezelf voor op de open dag, terwijl ik eigenlijk al wel wist dat ik de komende anderhalf jaar op Facebook Messenger zou doorbrengen en de helft van m’n stufi op zou gaan aan de treinreis. Mooie tijd.



Het was geen slechte beslissing. Dat uurtje reizen was best prettig en het is begrijpelijk dat je niet te ver van wat je al kent gaat wonen. Wat wél vermeden moet worden is je eigen plannen laten varen en je liefje achterna reizen naar de eerste de beste universiteit. Of, niet naar het buitenland gaan omdat je iemand leuk vindt en je wil weten of dat gevoel enige ‘betekenis’ heeft. En de komende vijf jaar van je leven uitstippelen op basis van een ambitie van iemand die je hebt ontmoet op een technofeest.

DO: WORD GOED IN SEXTING

Vergeet slim denken, sexting is de belangrijkste skill die je* gaat leren rond je twintigste. Begin met een bestaand voorbeeld – alle grote artiesten beginnen met het kopiëren van andere inspiratiebronnen, voordat ze er zelf iets origineels en creatiefs van maken. Wees niet bang en experimenteer. Uiteindelijk heb je een Geschiedenis diploma en een diploma ‘Instagram Video’s Maken Van Je Kont Voordat Ze Binnen Luttele Seconden Weer Voorgoed Verdwijnen’.

*Ik heb het hier dan voornamelijk over hetero-mannen, natuurlijk. Ondanks het gebrek aan vrouwen in de media – en de enige manier om meer over seks met het andere geslacht te leren is door met viezerikken op het internet te chatten – komt de rest van de wereld verder dan een tekstje met ‘bby’ te sturen en een dickpic.

DON’T: AL JE WEEKENDEN EN VRIJE DAGEN SAMEN DOORBRENGEN

Meer dan de helft van de redenen om naar de universiteit te gaan zijn samen te vatten als ‘praktijkervaring’, zeker bij geesteswetenschappen. En hoewel het kiezen tussen ‘een dj-set op de studentenvereniging van iemand die ooit in GTST zat’ en ’48 uur lang neuken’ klínkt als een makkelijke keuze, kan het zomaar zijn dat je op een dag met iemand staat te praten die je misschien twee keer hebt ontmoet tijdens de introductieweek en je een uitgebreid verhaal vertellen over wat er gebeurde op een avondje uit; met een zooi namen die je niet kent maar wel denkt te moeten kennen en je dus maar schaapachtig meelacht. Als ze je dan opeens vragen hoe jij je weekenden hebt doorgebracht, besef je ineens dat je 107 zaterdagen achter elkaar in Sliedrecht hebt doorgebracht.

DO: EIGENLIJK ALLES WAT JE WIL

Communiceren en rekening houden met elkaar zijn de basis van een succesvolle relatie. Maar omdat je een paar maanden geleden nog een standje van je moeder kreeg omdat je in je neus zat te pulken en je snotje afveegde aan de rand van je bed hebben we hier wat realistischere scenario’s voor je op een rijtje gezet.

reasonably frowns upon narcotics, but is rather unreasonably trying to force this opinion on you by being judgmental about the whole thing.

SCENARIO 1

Je partner: is natuurlijk sceptisch over drugs maar probeert ook jouw mening te beïnvloeden door er negatief over te praten.

Jij: wil eigenlijk wel die MDMA proberen die een vriend van je vrolijk van Gekke Dennis jatte. Gekke Dennis woont nog steeds in hetzelfde huis als toen hij vijf jaar geleden afstudeerde.

Oplossing: Neem lekker die MDMA. Als iemand het niet aan kan dat jij al knarsetandend met een flesje water op een eighties-feestje staat, verdient hij het ook niet om met jou een Netflix marathon te mogen houden. Doe het en feest veilig. Over drie jaar ben uit gefeest terwijl hij uit de sleur van zijn saaie graphic design-baan probeert te komen door lost te gaan op ketamine.

SCENARIO 2

Je partner: vindt dat je echt even dit theorieboek moet lezen, want er staan echt wat interessante punten in over subculturen andsasiufhkjwsdfjwndskjhfablah.

Jij: vindt er geen zak aan.

Oplossing: Fuck het boek. Lees iets waar je echt geïnteresseerd in bent en zeg dat hij lekker een sub-account moet maken op Reddit.

Wat ik wil zeggen is: jij bent jij. Uiteindelijk zal er altijd eentje met een grotere persoonlijkheid zijn en diegene zal altijd zijn zin krijgen. Maar wat maakt het ook uit. Het zal al helemaal in de soep lopen als je jezelf anders voor gaat doen dan wie je daadwerkelijk bent, en je ineens met een bizar kapsel rondloopt of een memelord bent geworden. Dus —

DON’T: SEKS MET ANDEREN, IDIOOT

Dit is een goeie vuistregel voor de monogame, maar er zijn veel verleidingen. Het sociale milieu van je studententijd is eigenlijk een soort Love Island. Alleen dan met duizenden mensen die niet per se aantrekkelijk zijn, maar die je toch lekker vindt, puur omdat ze niet bij je op de basisschool hebben gezeten.

DON’T: SEKS MET JE HUISGENOOT, IDIOOT

De ultieme mix van horror en ongemak is wanneer je een one-night-stand in de supermarkt tegenkomt. Dit gaat altijd zo: je haar zit door de war en de knopen van je blouse zitten verkeerd. Het is 1 uur ‘s middags en het is duidelijk dat je onderweg naar huis bent na een avond stappen. Met je overdreven harde gelach probeer je dat mega gênante moment te onderdrukken, waarop je iemand recht in zijn ogen aan moet kijken met twee pakken saucijzenbroodjes onder je arm. En je stinkt. Stel je dit gevoel maar eens voor, iedere keer als je naar je eigen wc gaat en deze persoon tegen komt.

DO: ZORGEN DAT JE LIEFJE ZO SNEL MOGELIJK IN JE NIEUWE VRIENDENGROEP WORDT OPGENOMEN

Je kent iemand pas echt als je zijn of haar vrienden leert kennen. Als je niet met hen kunt omgaan of andersom, ben je de klos. Het is heel makkelijk om je relatie te beperken tot die bubbel waar je in het begin samen in zit: je ziet elkaar alleen maar in koffietentjes en twee slaapkamers. Je mening over de ander is slechts gebaseerd op hoe hij is samen met jou. Je hebt geen idee hoe hij is met anderen erbij. Dan weet je dus niet hoe je moet reageren als je vriend meekomt naar een verjaardagsfeestje en in een verhitte discussie over Facebook terechtkomt met je huisgenoot.

DON’T: JE PARTNER ERVAN OVERTUIGEN DINGEN NIET TE DOEN OMDAT JIJ DOODSBANG BENT DAT HIJ ZICHZELF DAN LEERT KENNEN EN HET UITMAAKT

Als je van iets houdt, laat het dan ook los. En als het weer terugkomt, heeft het waarschijnlijk iets achtergelaten dat van sentimentele waarde is.

DON’T: EEN LUL ZIJN, OOK AL GA JE TOCH WEL EEN LUL ZIJN

Realistisch gezien zullen stelletjes op de middelbare school of tijdens een studie het niet lang uithouden. Dat gebeurt er nu eenmaal als je een relatie begint voordat je je zelf überhaupt ontwikkelt hebt, maar dat is moeilijk te bevatten zonder levenservaring of de hulp van een therapeut. Je zal niet weten hoe je daarmee om moet gaan dus ga je hatelijke dingen doen zoals flirten met zijn of haar vrienden en al hun favoriete bands met te grond gelijk maken. Later zal je begrijpen dat dit bij een relatie hoort. Het heeft niks te maken met leeftijd, want mensen veranderen heel hun leven, en het is heel moeilijk om dat synchroon te doen. Dus misschien is het beter om geen relatie te nemen? Gewoon nooit? Het is misschien leuk om een oude, blinde kat te adopteren die volledig afhankelijk van je is en daar al je energie in te stoppen. Of je kunt helemaal opgaan in een opkomende porno-niche totdat het hele concept van seks puur wetenschappelijk is geworden? Ik weet het niet hoor, ik denk gewoon hardop.

DO: VOLG JE HART! DOE WAT JOU HET BESTE LIJKT! DE KEUZE IS AAN JOU!