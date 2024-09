Zo zorg je ervoor dat je straks gewoon kan stemmen op school

Op de schaal van saai tot supersick staat ‘politiek’ misschien niet zo hoog als bijvoorbeeld ‘bungeejumpen’ of ‘filmpjes van raketlanceringen die fout gaan’ – maar het ding met politiek is dat het nou eenmaal wel erg belangrijk is. Zeker nu, in deze roerige tijden. Op wie we stemmen bepaalt wie dit land bestuurt, en daarmee ook deels hoe sick ons leven in algemeen zin is.

Toch stemmen veel jongeren niet, terwijl oudjes wel trouw naar de stembus gaan. Van de 55-plussers komt maar 20 procent niet opdagen op verkiezingsdagen, maar onder jongeren is dat 33 procent. Foute boel, want dat betekent ook dat politici minder aandacht hebben voor zaken die vooral jonge mensen aangaan, zoals hoeveel collegegeld je betaalt en of het klimaat de komende decennia niet volledig naar de knoppen gaat.

Dat jongeren minder stemmen ligt aan verschillende dingen, maar het helpt niet dat er bijna geen stembureaus zijn op plekken waar nog weleens iemand komt die géén Kukident nodig heeft om z’n gebit op zijn plek te houden. Bij de vorige verkiezingen kon er in ongeveer 1000 bejaarden- en verzorgingstehuizen gestemd worden, terwijl er maar 44 stemlokalen waren op mbo’s, hbo’s en universiteiten! Hartstikke prettig voor alle bejaarden die na hun wekelijkse potje Toepen met hun rollator richting het stemhokje konden schuifelen, maar krom is het wel.

Ben & Jerry’s heeft naast een neusje voor ijs ook een neusje voor een eerlijkere democratie, en wil het daarom nóg makkelijker maken voor jou om te stemmen. Daarom hebben ze in samenwerking met jongerenorganisatie IZI Solutions en de Nationale Jeugd Raad de actie ‘ieder MBO een stemburo‘ in het leven geroepen, om ervoor te zorgen dat je op 15 maart op veel meer mbo’s je stem kunt uitbrengen (bijvoorbeeld tijdens een tussenuur, nadat je een roze koek hebt gegeten).

Wel hebben ze jouw hulp nodig. Als je wil dat er op jouw mbo gestemd kan worden, ga dan als de wiedeweerga naar de website om te zien wat je moet doen om ervoor te zorgen dat bejaarden straks niet in de stemmende meerderheid zijn. Een extra stembureau aanvragen bij de gemeente kan tot 1 maart, dus schiet een beetje op.

Te laat? Niet getreurd. Je kan ook alvast een stembureau aanvragen bij jou op school voor de volgende verkiezingen. En als je 15 maart nou niet op school kan stemmen en wat verder moet reizen voor het dichtstbijzijnde stembureau, doe dan niet zo lui en ga tóch. Ook jouw stem telt.