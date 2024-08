Zo zou de miljoenennota eruit zien als jonge mensen de macht zouden hebben

Headerfoto via Wikimedia Commons.

Als je vanmiddag tijdens het bekijken van de livestream van Prinsjesdag wat wezenloos voor je uit staart en je vraagt je af: hebben ze hier nou de Glazen Koets voor uit de stal gehaald, dan ben je niet de enige. Zoals elk jaar wordt met een ceremonie vol hoeden en jacquets de Nederlandse begroting gepresenteerd, om duidelijk te maken wat de ministers en staatssecretarissen met onze belastingcenten van plan zijn. Maar die plannen zijn dit jaar net zo voorspelbaar als het wandelingetje van Willem-Alexander van de koets naar de Ridderzaal. We krijgen er wat meer koopkracht bij en we moeten zelf meer betalen aan ziektekosten. Basisschoolleraren krijgen iets meer betaald, maar het is niet genoeg om ze van een staking af te houden.

De begroting is zelfs zo tam dat de Tweede Kamer er niet eens over gaat debatteren. Daarvoor moeten we wachten op het regeerakkoord van het nieuwe kabinet, dat er nu bijna is. Nu echt.



Het kabinet hoeft echt niet elk jaar cadeautjes uit te delen, maar als we van 4 procenteconomische groei mogen dromen, mag er best wat spannends in die miljoenennota staan. Al helemaal omdat we weten dat onze generatie minder verdient door de crisis, we flexwerken en payrollen en het daardoor lastig wordt om een huis te kopen. We vroegen voorzitters van jongerenpartijen: als je één ding mocht veranderen aan de miljoenennota, wat zou dat dan zijn?

“We moeten het niet normaal gaan vinden dat Deliveroo-bezorgers geen zekerheid meer hebben.”

Lieke Kuiper, 24

Voorzitter van de Jonge Socialisten in de PvdA, studeert gezondheidswetenschappen en filosofie aan de Vrije Universiteit

Lieke Kuiper Foto: Jonge Socialisten in de PvdA

“Zoveel studenten en starters leven tegenwoordig van tijdelijke contracten met weinig sociale zekerheid. Vorige week gingen we op bezoek bij bezorgers van Deliveroo. Die werkten altijd met een nulurencontract, maar hebben nu te horen gekregen dat ze allemaal verplicht zzp’er moeten worden. Deliveroo zegt dat de bezorgers flexibiliteit willen, maar ook met een nulurencontract kun je makkelijk je uren inplannen. Het enige dat nu flexibeler wordt, is dat Deliveroo zelf niets meer hoeft te betalen als ze door een ongeluk op de fiets niet meer kunnen werken. Die bezorgers zijn werknemers, neem ze gewoon in dienst. Daarnaast moeten er collectieve verzekeringen en een pensioenpot komen waar je ook aan meebetaalt als zzp’er, maar waar je dus ook altijd een uitkering uit kunt krijgen als je ziek wordt of met pensioen gaat. Dat moet echt in de miljoenennota.”



“Ik heb zelf nooit als Deliveroo-bezorger gewerkt, maar vrienden van me wel. Je hoort vaak mensen zeggen dat een vast contract met al die zekerheden ouderwets is, maar in Nederland hebben we daar zo lang voor gestreden. Als wij denken dat zoiets verleden tijd is, dan is het zonde. Onze ouders hebben nog een vast contract, daardoor kunnen we ons dat nog voorstellen. Maar als wij onze mond houden, weten de generaties na ons niet eens dat zoiets bestond.”

“Defensie en veiligheid zijn voor iedereen belangrijk.”

Rutger de Ridder, 24

Voorzitter van de JOVD, de jongerenorganisatie van de VVD, doet een master Management in the Building Environment aan de TU Delft

“Op economisch gebied wijkt de JOVD minder af van de VVD dan op bijvoorbeeld medisch-ethisch vlak. Wij zijn wel voor de vlaktaks en pleiten daar al jaren voor. Nu hoor je dat ze daar tijdens de formatie over praten, dus misschien komt dat straks wel in het regeerakkoord. Ik wil met de JOVD het belang van jongeren behartigen, we zijn toch de stem van de jonge liberalen. Het afgelopen jaar hebben we geen speciale campagne gevoerd op economisch vlak, maar we vragen wel al een paar jaar om extra investeringen in defensie. Veiligheid is voor iedereen belangrijk, ook voor jongeren.”

“Ik ben tegen het leenstelsel, maar als ik moest kiezen dan kies ik toch voor werk voor iedereen.”

Bas van Weegberg, 20

Voorzitter van DWARS, (GroenLinks), studeert bestuurskunde aan de Universiteit Tilburg

Bas van Weegberg Foto: DWARS

“Mijn broertje heeft de horecaopleiding afgerond. Mijn vader is buschauffeur, en mijn moeder kraamverzorger. Ik ben de eerste in de familie die naar universiteit gaat. Toen GroenLinks voor het leenstelsel stemde, wist ik dat ik bij de eerste generatie studenten zou horen die zou moeten lenen. Ik ben toen nog gaan demonstreren op het Malieveld. DWARS ging op zijn achterste benen staan, dat was echt een splijtzwam binnen de partij. Maar er gaat een betrekkelijk kleine groep jongeren studeren. Als ik een studieschuld heb, is dat heel vervelend, maar het is veel waardevoller als meer jongeren een baan kunnen krijgen. Dus als je me vraagt om een ding te kiezen dat in de miljoenennota had gemoeten, dan kies ik toch iets anders.”

“Wij willen de belasting op vervuilende grondstoffen, zoals kolen en gas, verhogen en belasting op arbeid omlaag. Dan krijg je echt een eerlijke economie, waarin je een duurzame omgeving kunt creëren en voor meer werk kunt zorgen, zodat jongeren met een slechte (of geen) baan, of werkervaringsplaats aan de slag kunnen.”

“Ik ben flexitariër en vind dat er een vleestaks moet komen.”

Kevin Brongers, 23

Voorzitter van de Jonge Democraten, (D66), heeft een master Rechtsgeleerdheid op zak en schrijft een scriptie voor de master Internationale Betrekkingen aan de Universiteit Leiden. Hij werkt daarnaast anderhalve dag per week bij de gemeente Rotterdam

Kevin Brongers Foto: Jonge Democraten

“Ik eet drie à vier keer per week vegetarisch of zelfs veganistisch. Dat vind ik belangrijk, want het is echt tijd om op een andere manier met onze wereld om te gaan. Het is niet toevallig dat er nu zo ongelofelijk veel orkaanschade is in het Caribisch gebied. Als we een punt moeten kiezen dat echt in de miljoenennota moet, dan kiezen wij ervoor milieubelastende producten verder belasten. Door extra belasting te heffen op bijvoorbeeld vlees.”



“Je moet niet alleen straffen, maar ook belonen voor goed gedrag. Duurzame producten moet je niet of minder belasten. Dat kan bijvoorbeeld door minder btw te heffen. Wij zijn hier een stuk progressiever in dan D66. Die zijn wel progressief, maar hun plannen gaan ons te langzaam. Wij hebben ons plan voor een vleestaks bijvoorbeeld ook op het partijcongres ingediend, maar dat heeft het niet gehaald.”

“De gemeente moet leningen geven zodat je als student of starter ook een huis voor jezelf kunt kopen.”

Lotte Schipper, 24

Voorzitter van het CDJA, heeft een bachelor Europese studies afgerond aan de UvA en begint volgend jaar aan een master European Policy. Werkt een dag in de week als student-assistent

Lotte Schipper Foto: CDJA

“Het wordt ons financieel allemaal moeilijker gemaakt. De kans is groot dat je na je studie eerst op een werkervaringsplek moet werken voor een kleine vergoeding en daarna een flexbaan krijgt. Door het leenstelsel bouwen we ook nog eens een hoop schulden op. Het wordt moeilijk om een huis te kopen, en in de Randstad is het ook lastig om te huren. Zelf heb ik aan het begin van mijn studie nog twee jaar bij mijn ouders in Huizen moeten wonen. En ik maak me zorgen of ik na mijn studie wel iets ga vinden.”



“Voor sociale huur komen veel starters niet in aanmerking en er zijn te weinig huizen in het middensegment. Wat mij betreft moet de huur zo worden verhoogd dat mensen die te veel verdienen op zoek moeten naar een koophuis en plaats maken voor starters. Het CDA zei in de campagne dat gemeenten bovenop de maximale hypotheek een extra lening moeten kunnen geven aan starters zodat ze toch een huis kunnen kopen. Dat is ook een goed idee, want dan gaan mensen met een middeninkomen makkelijker hun huurhuis uit. Ik weet niet hoeveel dat precies zou kosten, maar als je ons vraagt: wat vind je belangrijk? Dat dus. Een eerlijke economie houdt ook in dat je een dak boven je hoofd hebt en op jezelf kunt wonen.”

“Maak het duurder om flexwerkers aan te nemen zodat ze weer in dienst worden genomen. Dan kunnen jongeren ook een toekomst opbouwen.”

Lisa de Leeuw, 24

Voorzitter van ROOD, de jongerenorganisatie van de SP, schrijft haar afstudeerscriptie voor de master arbeidssociologie aan de Rijksuniversiteit Groningen

Lisa de Leeuw Foto: ROOD

“Wij zijn met ROOD op dit moment bezig met een grote campagne voor het terugdringen van flexwerk. Dat zorgt voor veel onzekerheid voor jongeren. Ik heb zelf geflexwerkt in de thuiszorg als bijbaan. Daar moest ik mee stoppen na het derde tijdelijke contract. Als het je bijbaan is, kun je er nog mee leven – ik studeerde nog en kon mijn lening omhoog gooien om het wegvallen van mijn salaris te compenseren – maar veel jongeren maken dit mee bij hun fulltime baan. Moet je ineens nieuw werk gaan zoeken. Het probleem is dat, ook al doe je je werk goed en ook al blijft je baan bestaan, je er alsnog uit moet. Dat zorgt voor zorgen over geld en voor stress. Je voelt ook een gebrek aan waardering. Hoezo moet ik eruit als ik mijn werk goed doe? Onze generatie kan daardoor geen toekomst opbouwen. Grote bedrijven profiteren daarvan. Je zou het op kunnen lossen door flexwerk duurder te maken dan vast werk, waardoor het makkelijker wordt om mensen in dienst te nemen. Je kunt premies hoger maken en flexwerkers doorbetalen als ze ziek zijn.”



VICE Money benaderde voor dit artikel de voorzitters van de jongerenafdelingen van de zes partijen met het hoogste zetelaantal in de Tweede Kamer. De PVV heeft geen jongerenafdeling.

