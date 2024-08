Zoek één inkakmomentje op deze foto’s van Kliko Fest – het lukt je niet

Kijk even naar de onderstaande foto’s. Zie jij tussen dit gebrul en gefeest één moment waarop er ingekakt wordt? Nee, hè? Op Kliko Fest in Patronaat had niemand zin om zich in te houden afgelopen weekend – er werd van acht uur ’s avonds tot zes uur ’s ochtends gesmeten met garage, punk, blues, surf, stoner, trash en eigenlijk alles wat onder de noemer rock-‘n-roll valt. Op de line-up stonden ouwe rotten als New Bomb Turks en The Gories, wat minder grijze maar niet minder harde bands als Meatbodies en The Cavemen, en lokale vrienden Cocaine Piss en BARTEK.

Tim Ditzel was getuige van deze krachtpatserij en nam er een stel prachtige foto’s van.

Lees verder op Noisey.