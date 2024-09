Zoete paella met banaan en karamel

Porties: 8

Voorbereiden: 1 uur

Totaal: 2 uur 30 minuten

Ingrediënten

Voor de karamel:

430 g kristalsuiker

95 g maïssiroop

78 ml rum

144 g ongezouten boter, op kamertemperatuur

10 g grof zeezout

1 vanilleboon, geschaafd

500 g (4-5) bananen, in dunne plakjes

Voor de koekjesbodem:

190 g bloem

8 g grof zeezout

2 g bakpoeder

110 g ongezouten boter, op kamertemperatuur

76 g kristalsuiker

76 g basterdsuiker

1 groot ei

124 g ongezouten boter, gesmolten

Voor de custard:

272 g volle melk

5 eidooiers

55 g ongezouten boter, op kamertemperatuur en in kleine blokjes

61 g kristalsuiker

31 g maizena

Voor de dulce de leche-vulling:

300 g custard

409 g slagroom

10 g gelatineblaadjes

karamel van een potje gecondenseerde melk (2,5 uur koken in water)

Bereidingswijze

1. Maak de karamel: roer in een middelgrote pan op hoog vuur de suiker, maïssiroop en 215 ml water door elkaar. Laat het mengsel zonder te roeren inkoken tot het een gouden karamelkleur heeft, dit duurt ongeveer 10-15 minuten.

2. Haal de karamel van het vuur en voeg langzaam drie eetlepels rum toe. Meng voorzichtig tot een geheel (pas op, wanneer je de rum te snel toevoegt gaat de karamel borrelen). Voeg vervolgens het zout en de vanille toe.

3. Schenk de karamel hierna op een bakplaat die bekleed is met bakpapier. Laat de karamel 30 minuten afkoelen en rusten. Wanneer de karamel hard geworden is, breek je ‘m in hele kleine stukjes. Dit kan je met je handen of met een deegroller doen.

4. Strooi de karamelstukjes in een paellapan met een doorsnede van 23 cm zodat de bodem bedekt is. Laat de stukjes boven middelhoog vuur smelten. Haal de pan van het vuur en leg de bananenplakjes er in cirkelvorm in. Zet de pan weer op het vuur en giet de overgebleven rum erop als de karamel weer begint te borrelen. Laat de rum inkoken tot de alcohol verdampt is. Haal de pan van het vuur en zet hem in de koelkast.

5. Maak de koekjesbodem: verwarm de oven voor op 180°C.

6. Meng de bloem met 3 gram zout en het bakpoeder in een kom.

7. Meng de boter met de kristalsuiker en de basterdsuiker in een keukenmachine of met een handmixer.

8. Voeg de eieren en de maizena toe terwijl je blijft mixen. Voeg vervolgens de droge ingrediënten in twee delen toe en meng tot je een mooi deegje krijgt.

9. Leg het deeg op een bakplaat die is bekleed met bakpapier. Rol het deeg uit tot een dikte van 6 mm. Bak het deeg goudbruin in ongeveer 20 tot 25 minuten en laat afkoelen.

10. Gooi de koekkruimels in een keukenmachine en maal ze poederig. Voeg 5 gram zout en de gesmolten boter toe en roer totdat een goede consistentie.

11. Maak de custard: breng de melk en de helft van de suiker al roerend aan de kook in een grote pan.

12. Klop de overige suiker in een kom op met de maizena en eidooiers. Voeg langzaam 120 ml van het melk-suikermengsel toe en blijf kloppen tot het een fijn geheel is.

13. Voeg het mengsel al roerend toe aan de pan met melk op laag tot middelhoog vuur, zonder dat het gaat koken. Laat het geheel 1-2 minuten op het vuur tot het een stevige massa wordt.

14. Haal de pan van het vuur en voeg de blokjes boter toe en roer ze er doorheen. Dek de custard af met vershoudfolie direct op het mengsel en zet in de koelkast.

15. Maak de dulce de leche-vulling: klop de slagroom met handmixer tot je stijve pieken krijgt.

16. Klop de afgekoelde custard door de dulce de leche in een grote kom tot je een glad mengsel hebt.

17. Laat de gelatinebladeren oplossen in water in een kleine kom (laat ze eventueel smelten in de magnetron). Voeg een beetje custard toe, doe het in een grotere kom en klop het mengsel glad.

18. Voeg voorzichtig de slagroom toe met behulp van een rubberen spatel.

19. Haal de paellapan uit de koelkast. Vul de pan met zoveel dulce de leche dat de pan bijna tot de rand gevuld is. Bedek de pan met koekkruimels en druk deze goed aan. Zet de zoete paella een uur in de koelkast voor je ‘m serveert.

20. Hè hè, gefeliciteerd, je hebt de eindstreep gehaald: snij de paella in taartstukken en serveer elk stuk met een toef slagroom.

