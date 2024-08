Zomers flaneren in de post-Sovjetstad Odessa

Odessa is een havenstad in Oekraïne aan de Zwarte Zee en heeft – in vergelijking met de rest van Oekraïne – een heleboel zonuren. Fotograaf Chris Pugmire gaat er al vijf jaar elke zomer naartoe. Hij beschrijft het als een gemoedelijke mengelmoes van verschillende etniciteiten en soorten mensen, in een atmosfeer die riekt naar vergane glorie. “Supermodellen flaneren over de opengebroken straten in huizenhoge hakken, en laten geen moment voorbijgaan om niet hun lippen te tuiten en een selfie te nemen. Het doet me denken aan een soort post-Sovjet Napels. Inwoners verdrijven de tijd met het vertellen van verhalen in parken en tuinen. Je kan er elk uur van de week alcohol kopen en op elke hoek van de straat worden er watermeloenen verkocht,” vertelt hij.



In Odessa is het zien en gezien worden op het strand van Lanzheron. Men paradeert in kleurrijke kleding over de boulevard en is voornamelijk bezig om elkaar te overtreffen in het aannemen van extravagante poses – iets dat een karaktereigenschap lijkt te zijn voor de Odessieten.

Ver weg van het conflict in het Donetsbekken ligt een stad waar dromen nog uitkomen: Odessa.