Zon, zand en gezelligheid op 22fest

In het kader van objectiviteit en geloofwaardigheid kan ik je helaas niet vertellen dat 22fest waanzinnig sick was. Ik bedoel, dat was het natuurlijk wel, maar we hadden er ook zelf een podium, de THUMP-tent, dus nogal wiedes dat wij dan vinden dat het vet was. Oké, de line-up bestond uit zo’n beetje alle dj’s die je graag wil zien (Max Abysmal, Oceanic, Luc Mast, Baba Stiltz, Suzanne Kraft, Torus, etc.), het zonnetje scheen erop los en er was een kraampje waar de grootste lachgasballonnen die je ooit hebt gezien werden verkocht.

Gelukkig hoef ik helemaal niet te vertellen dat het sick was. Dat kun je namelijk zelf zien op de onderstaande foto’s die Raymond van Mil maakte. Rest mij te zeggen: 22fest, bedankt voor de leuke dag! We hebben gelachen en gedanst en in de zon gezeten. Wat wil een mens nog meer?