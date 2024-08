Zondagskinderen: de opmars van radicale christenen in Nederland

De Pinksterkerk is de snelst groeiende tak binnen het christendom. Terwijl de kerken in Nederland leeglopen, is de Pinksterbeweging ongekend populair, vooral onder jongeren. Inmiddels heeft de kerk in Nederland ruim 120.000 leden. VICE duikt in de wereld van deze kerk, die niet alleen enorm populair is, maar ook in verband wordt gebracht met onder meer misbruik en sektarisme.



In Zondagskinderen volgt VICE onder meer de 22-jarige Daniël, het prototype van de nieuwe golf aanhangers van de Pinksterkerk, en Clarissa, die een paar jaar geleden uit de kerk stapte nadat ze de schaduwkant van de gemeenschap leerde kennen.

