Zonder jezelf af in deze onzichtbare boomhut

via

Het komt misschien door deze barre wintertijden, maar ik ben echt toe aan vakantie. Het liefst zou ik even vertrekken naar een afgelegen plek, ver weg van iedereen. Je hebt natuurlijk Center Parcs in Nederland, maar dat is – ook al is het meestal best afgelegen en verlaten – niet helemaal wat ik zoek. Het Treehotel in Zweden, dat lijkt er meer op. Verborgen in een bos achter het kleine dorpje Harads, dichtbij de poolcirkel, hangt een collectie cabines in de bomen. Je kunt er overnachten in The Bird’s Nest of in The UFO, maar de meest bijzondere cabine is de Mirrorcube: een kamertje dat bijna onzichtbaar tussen de bomen hangt.

Videos by VICE

De Mirrorcube werd ontworpen door de Zweedse architectuurstudio Tham & Videgård. Het is een grote kubus van 4x4x4 meter. De binnenkant is strak en uitermate minimalistisch ingericht: een aluminium structuur, met een interieur van hout. De buitenkant bestaat volledig uit spiegels, waarin het bos op magnifieke wijze gereflecteerd wordt.

Ik hoor jullie al aankomen met ecologische bezwaren. De spiegels zijn niet gevaarlijk voor vogels, want er werd een ultravioletlaag op het glas aangebracht zodat de beestjes er niet tegenaan zouden vliegen. Als je wil reserveren, pas dan wel even op, want de kamer is niet goedkoop. Het kost zo’n 500 euro om een nachtje in de spiegelkubus door te brengen.

Informatie over deze en andere kamers, vind je op de website van Treehotel en op de website van Tham & Videgård.