Zonovergoten foto’s van gelukkige Metallica-fans

Het was de afgelopen week een goede tijd om fan van Metallica te zijn: de band speelde op 27 en 29 april twee enorme concerten in de Johan Cruyff Arena in Amsterdam, als aftrap van hun wereldtournee. Vanuit alle uithoeken van het land kwamen zo’n zestigduizend overwegend in het zwart gehulde liefhebbers naar station Bijlmer Arena – het werd zelfs zo druk dat een aantal Koningsdagfestivals die gelijktijdig plaatsvonden noodgedwongen moesten inkrimpen.

De eerste keer dat Metallica in Nederland optrad was in 1984, tijdens het Aardschokfestival in Zwolle. Vier decennia later is hun fanschare alleen maar gegroeid, blijkt uit de grote variatie aan leeftijden in het concertpubliek. Er is kennelijk een onuitputtelijke voorraad aan steeds weer nieuwe tieners die tijdens saaie lessen het het Metallica-logo op hun arm tekenen. In een interview met De Volkskrant zei bassist Robert Trujilo zelfs dat Metallica nu “populairder dan ooit” is. Volgens hem is er tijdens de pandemie een nieuwe subcultuur van metalminnende jongeren ontstaan.

Fotografen Chris en Marjan gingen naar de Arena om daar de wachtende fans in hun volle ornaat vast te leggen.

Scroll naar beneden voor de foto’s.

Darlene (34) uit Geleen

Marcel (54) en Collin (17) uit Borne

Shantal (31) uit Amsterdam

Sophie (17) uit Hellevoetsluis

Benjamin (17) uit Roosendaal en Jamie (18) uit Arnemuiden

Stefanie (53) uit Dinslaken in Duitsland

Ro (15) uit Hazerswoude-Dorp

Marinus (47) uit Nunspeet

Valentino (19) uit Swalmen

Amy (10) en Ryan (12) uit Oosterbierum

Kahmel (30) uit Londen

Attila (47) uit Boedapest

Chimène (21) uit Terborg

Jasper (17) uit Geleen

Simon (30) uit Eindhoven

Yva (19) uit Erlangen in Duitsland

Malika (46) uit Champlon in België

Yamila (20) uit Capelle aan den IJssel

Hans (57) uit Foxhol

Zanger James Hetfield op het been van Daniel (35) uit Osnabrück in Duitsland

Mehran (23) uit Groningen

Suzanne (50) en Marcel (60) uit Milheeze

Jelmer (26) uit Winterswijk