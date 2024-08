Zonovergoten polaroids uit het Arctisch gebied

Ik ben een ontzettende koukleum, dus alles wat ik weet over het Arctisch gebied in Canada komt van NASA-beelden waarop te zien is hoeveel ijs er smelt dankzij klimaatverandering. Daarom ben ik zeer dankbaar voor deze dromerige, zomerse foto’s die fotograaf Jackie Dives onlangs schoot toen ze een reisje maakte door de Noordwestelijke Doorvaart. Ze verbleef 150 dagen op het schip Canada C3, tijdens een expeditie van Toronto naar Victoria. Dives kon zo mooi de zonnige kant zien van deze koude plek. Haar polaroids zijn een mooi geheugensteuntje voor mensen zoals ik, dat het er naast ijzig koud ook erg mooi kan zijn.

