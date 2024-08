Zorg dat je goed voorbereid het avontuur induikt deze zomer

De zomer is het seizoen waarin je met je vrienden de avonturen beleeft waaraan jullie de rest van het jaar herinneringen ophalen. Het kan alleen gebeuren dat je tijdens die avonturen in ongebruikelijke posities verzeild raakt. Soms moet je over een hek klimmen om op die ene perfecte chillspot te komen. Tijdens een festival maak je weleens een dansmove waarvan je zelf ook niet wist dat je beperkte lenigheid ‘m toestond. En het is moeilijk om de verleiding om het kind in jezelf los te laten te weerstaan als je ergens in een tuin een trampoline ziet staan, maar het zou zomaar kunnen dat je even een sprintje moet trekken als de eigenaar van diezelfde trampoline achter je aankomt.

Als je deze zomer in onverwachte situaties als deze terechtkomt, is het wel zo prettig als je een outfit hebt die op dat soort avontuur berekend is. Bovendien kan het nooit kwaad om er goed uit te zien, wat je ook aan het doen bent. De jeans van LOIS hebben een goede fit voor elke onverwachte situatie. Check ‘m in de foto’s hieronder of kijk op loisjeans.com.