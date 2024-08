De zorgsector ging de straat op voor respect en financiële steun

Een week na de betoging voor de culturele evenementensector op de Kunstberg in Brussel, gaat het zorgpersoneel de straat op, op initiatief van het collectief La Santé en Lutte (vrij vertaald als “gezondheid in strijd”, red.). Op dit moment gaat de strijd alle richtingen uit en zijn we in ieder geval nog niet klaar voor al deze sociale noodsituaties.

Volgens de politie bracht de demonstratie bijna 4000 mensen bijeen. Vanaf de Kunstberg werden verschillende groepen van 400 gevormd om de veiligheidsinstructies te respecteren voor er naar Chapelle te trekken via de Boulevard de l’Empereur, waar aan het einde politievoertuigen waren om tegenbeweging te voorkomen.

De foto’s van de betoging vind je hieronder.

