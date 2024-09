Zou je kat je opeten als je ineens zou komen te overlijden?

Eerder deze maand publiceerde het bekende reistijdschrift National Geographic het artikel Would Your Dog Eat You if You Died? Get the Facts.



In het artikel constateerde de auteur een ongemakkelijke waarheid: er is een grote kans dat je trouwe viervoeter je gezicht of testiskels zou opeten als je onverwachts zou komen te overlijden of als je in een diepe comaslaap zou vallen.

Ik snap niet helemaal waarom dit voor mensen als een verrassing komt. Ja, sommige mensen denken dat hun huisdieren – die schattige, pluizige dieren die ze gevangen houden in huizen, verkleden in belachelijke, vernederende outfits, goedkoop voedsel geven of op een andere manier misbruiken voor eigen gewin – loyaal zijn aan hun baasjes. Alsof ze niet liever zouden chillen met hun eigen soort in plaats van voor de zoveelste keer poseren voor een foto voor op Instagram. Als jij de kans kreeg om je tiran op te eten, dan zou je niet twee keer hoeven na te denken, toch? Zou het niet grappig zijn om aan Donald Trump te knabbelen of stukjes van Geert Wilders af te bijten?

“Honden stammen af van wolven,” vertelde hondenpsycholoog Stanley Coren aan National Geographic. “Als een baasje is overleden en er geen eten meer is, wat let ze dan? Ik denk dat ze zich op elk beschikbaar stuk vlees zouden storten.”

Zoals te voorspellen, mengden ook kattenbaasjes – en kattenhaters – zich in het debat. “Ik vind echt dat katten, net als honden, aangelijnd moeten worden. Katten zijn onbeleefd, ze stinken en je kat zou je sowieso opeten om zelf te kunnen overleven,” twitterde iemand. “JE KAT ZOU JE OPETEN ALS JE NIET ZOVEEL GROTER WAS GEWEEST #ooiteenkataltijdeenmoordenaar,” voegde een ander toe. “Als je plots dood op de keukenvloer zou eindigen, dan zal je kat je uiteindelijk opeten. Als ze niet zo pluizig waren, zouden we op ze jagen als sport,” zei een derde persoon.

Er bestaat een hardnekkig idee dat honden mensenvrienden zijn en katten jagers zonder moraal die alleen maar in zichzelf geïnteresseerd zijn. Hierdoor nemen de meeste mensen klakkeloos dat als een hond je al op zou eten, katten het al helemaal zouden doen. Maar hoewel er veel voorbeelden bestaan van honden die mensenvlees eten zijn, zijn zulke verhalen over katten veel schaarser.

Als je onverwachts zou komen te overlijden, zou je kat de buitenwereld ingaan.

In 2013 vond de politie het ontbindende lichaam van Janet Veal, een 56-jarige Britse vrouw. Een aantal huisdieren – waaronder haar katten – hadden aan haar lijk geknabbeld nadat maandenlang niemand doorhad dat ze was overleden. In 2008 werd de 58-jarige Livia Melinte uit Roemenië opgegeten door een groep van 20 katten.



Gelukkig zijn verhalen zoals deze heel zeldzaam. Maar zou je kat je gezicht eraf knabbelen als je onverwachts het leven zou laten?

“Als je onverwachts zou komen te overlijden, zou je kat de buitenwereld ingaan, op jacht gaan en wild worden,” legt expert op het gebied van kattengedrag Sheila Hamilton uit. “Katten zijn vindingrijk, dus waarschijnlijk zouden ze buiten konijnen, muizen en andere kleine knaagdieren eten – eigenlijk alles wat ze kunnen vinden.”



Hoe lang zou het duren voordat de kat zich tot het nog warme lichaam van zijn of haar geliefde baasje zou wenden? “Mijn kat zou direct het pand verlaten,” zegt Hamilton trots. “Als hij geen eten krijgt, wordt hij erg chagrijnig.”



Als de kat het gebouw niet uit kan, kan de situatie snel verslechteren. “De kat zou gestresst worden: hij zou overal gaan poepen, plassen en aan alles gaan krabben,” legt ze uit. Desalniettemin acht Hamilton de kans klein dat ze het lichaam van hun baasje op zouden eten. “Dat is de persoon die ze eten en water heeft gegeven en ze verzorgd heeft. Katten zijn jagers. Ik betwijfel echt of ze dat zouden doen,” zegt Hamilton.



Na deze wijze woorden tot me te hebben genomen zocht ik contact op met de Britse dierenbescherming (RSPCA), die zich met name specialiseert in stressvolle situaties voor dieren, zoals de dood van Janet Veal. Ik vroeg of ze ooit te maken hebben gehad met overleden baasjes en mensenvlees-etende katten. Helaas wilden zij niet reageren.



Zouden katten je aan beginnen te vreten als je ze te lang alleen laat? Waarschijnlijk niet, maar wellicht is het beter over te gaan op een emoe als je je zorgen maakt. Grapje hoor; emoes zijn ontzettend ongepast om als huisdier te houden.