Zuckerberg wil Libra lanceren om ‘de Amerikaanse machtspositie te beschermen’

Woensdag verscheen Facebook-oprichter Mark Zuckerberg bij een commissie van het Amerikaanse congres om zijn plannen rondom Libra toe te lichten, die cryptomunt die hij met zijn bedrijf wil lanceren.

Om met een bedrijf dat door zoveel schandalen geteisterd wordt toegang te krijgen tot de cryptowereld, is op z’n zachtst gezegd geen makkelijke opgave.

Videos by VICE

“Ik geloof erin dat we dit echt moeten doen,” zei Zuckerberg in zijn openingspraatje. Hij zei ook dat Facebook vooral de bescheiden boodschapper was van dit “onvermijdelijke” scenario. “Ik snap dat ik nu niet de ideale persoon ben om dit te vertellen.”

Zuckerberg vertelde kort over de missie van Libra om mensen die geen bankrekening hebben toegang te geven tot financiële diensten, maar verder ging de hoorzitting vooral over China. Als het aan Zuckerberg ligt, is het voor de VS belangrijk dat een Amerikaans bedrijf een wereldwijd betaalsysteem opzet dat grotendeels (maar niet volledig) wordt gesteund door de Amerikaanse dollar. Want anders zou China ze namelijk voor zijn. Er wordt al maanden gerept dat China van plan is een eigen digitale munt op te richten. David Marcus, die het Libra-project leidt, noemde dit in een interview met Bloomberg ook al als reden dat Libra er snel moest komen.

Libra moet volgens Zuckerberg het “financiële leiderschap” van de VS in het buitenland uitbreiden, en de “waarden” die het daarbij uitdraagt. Het Democratische congreslid Juan Vargas legde in iets begrijpelijkere taal uit betekent: “De dollar speelt een belangrijke rol in de Amerikaanse machtspositie, en de VS legt liever sancties op dan dat het soldaten stuurt.”

Zuckerberg zei dat Libra zo in elkaar zit dat het Amerikaanse sancties versterkt: “Als we niet innoveren, dan is er geen garantie dat we regels kunnen uitbreiden en wereldwijd dezelfde invloed kunnen uitstralen.”

“We moeten de risico’s van dit nieuwe systeem afwegen tegen de mogelijkheid dat het Chinese financiële systeem de standaard wordt in meerdere landen,” zei hij later tijdens de hoorzitting. “Dan zou het moeilijk, of misschien zelfs onmogelijk voor ons worden om sancties op te leggen, of te kunnen blijven overzien wat er in landen over de hele wereld gebeurt.”

De Libra, die door Facebook werd aangekondigd in juni, zou een digitale munt moeten zijn die gesteund wordt door contant geld en “zeer liquide middelen” die mensen over de hele wereld gebruiken voor transacties. Facebook heeft momenteel de leiding over Libra, maar zal dit op een gegeven moment overdragen aan een onafhankelijke groep van 21 bedrijven en ngo’s, ook wel bekend als de Libra Association. Facebook lijkt zichzelf alleen maar te zien als een onderdeel van het ecosysteem. Het is ook van plan om een wallet uit te brengen, genaamd Calibra.

Wat de financiële verdiensten aan Libra voor Facebook betreft, zei Zuckerberg dat vlotte betalingen op Facebook de waarde van de advertentie-activiteiten van het bedrijf zouden kunnen vergroten.

Hoewel Zuckerberg de noodzaak en onvermijdelijkheid van Libra duidelijk benadrukte, is het geen uitgemaakte zaak dat de munt er daadwerkelijk komt. Meerdere leden van de Libra Association – waaronder PayPal, MasterCard en Visa – hebben zich al teruggetrokken. Ook zijn er veel zorgen over de privacy, aangezien bedrijven als Facebook (maar ook Uber, dat lid is van de Libra Association) met deze munt toegang krijgen tot financiële transacties van mensen.

Aangezien het Facebook meestal alleen maar om geld te doen is, is het de vraag of het pleidooi van Zuckerberg over de Amerikaanse machtspositie serieus is, of gewoon een trucje om de Libra aan een sceptisch publiek te proberen te verkopen.

Zuckerberg beloofde wel dat hij de Libra nergens ter wereld zal lanceren zolang hij geen goedkeuring krijgt van de Amerikaanse toezichthouders.